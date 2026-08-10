กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนคณะศิลปินและนักดนตรีทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม“ โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย ” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีสากล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณะศิลปิน และนักดนตรีทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย เพื่อร่วมสืบสานรากวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของไทย ต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางอาชีพ และเศรษฐกิจวัฒนธรรมในอนาคต
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านของไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับแนวคิด และเทคนิคดนตรีร่วมสมัยเปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และนักดนตรี ให้สามารถปรับตัวสอดรับกับบริบทของสังคม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ
อย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล และดนตรีร่วมสมัยระดับประเทศ ที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ การเรียบเรียงเสียงประสาน การบรรเลงรวมวง การสร้างตัวตน และภาพลักษณ์ การบริหารจัดการระบบเสียง และเวที เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการการพัฒนาผลงานดนตรีให้สามารถต่อยอดสู่
การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับศิลปิน และนักดนตรีจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ
นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผลงานในระดับภูมิภาค โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกคณะศิลปินและนักดนตรีจากภาคเหนือ กลาง ใต้ และอีสาน เพื่อร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสดงผลงานโครงการฯ ณ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศิลปินระดับประเทศอาทิ วง ASIA 7 วงดนตรีแนว Asian Pop / Thai Fusion ที่มีความโดดเด่นในการหลอมรวมเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยเข้ากับซาวด์ดนตรีสากลได้อย่างกลมกล่อม ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญของคณะศิลปินและนักดนตรีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับศิลปินอาชีพที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพและถ่ายทอดอัตลักษณ์ดนตรีพื้นบ้านไทยสู่สาธารณชนสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และต่อยอดโอกาสสู่อุตสาหกรรมดนตรีและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับสมัครคณะศิลปินและนักดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีร่วมสมัยจากทั่วประเทศที่มีใจรักในเสียงดนตรีและต้องการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผ่านพลังแห่งเสียงดนตรี ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง Facebook Page : กิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 4121 - 4122
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวทันบริบทของโลกยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ร่วมสมัย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศิลปิน และนักดนตรีรุ่นใหม่ ให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power ของประเทศไทย เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงมีชีวิต ก้าวทันยุคสมัย และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ตลอดจนเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน