“ปู มัณฑนา” หงายการ์ดเอกสารหลักฐานที่ “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องมีบางส่วนที่ตัดต่อ เตรียมวางเงิน 1.7 ล้าน จบคดี “ลูกหมี” และทุกคดี

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้อง คดี “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องหมิ่นประมาท แจงคดีนี้โดนฟ้องมา 14 กรรม เป็นการฟ้องซ้ำๆ หงายการ์ดเอกสารหลักฐานที่ทางฝ่ายโจทก์เอามาฟ้อง มีทั้งข้อความที่โดนตัดต่อ และข้อความที่ปูโพสต์จริง ชี้เฟซบุ๊กของปูไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าที่ชื่อ ส่วนข้อพิพาทต่างๆ ที่มีอยู่ตอนนี้ ปูประกาศจะเชื่อศาล จะพยายามให้คดีวันนี้เป็นคดีสุดท้าย เตรียมวางเงิน 1.7 ล้านคดี “ลูกหมี” เพื่อจบทุกอย่าง
เดินสายขึ้นศาลทั่วกรุงก็ว่าได้ สำหรับ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันนี้ (10 สิงหาคม 2569) ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีที่เจ้าตัวโดนพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีโพสต์กล่าวหาว่าลูกน้องของ หนุ่ม กรรชัย ไปป่วนที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้ เป็นเหตุให้พิธีกรชื่อดังต้องลุกขึ้นมาปกป้องชื่อเสียงของตนเอง ซัดเป็นการใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมประกาศไม่รับคำขอโทษ ไม่ฟ้องเรียกเงิน เพราะราคาที่ต้องจ่ายคืออิสรภาพของอีกฝ่าย ซึ่งคดีนี้เป็น 1 ใน 6 คดีที่หนุ่มฟ้องปู
โดยในวันนี้ ปู มัณฑนา ได้เดินทางมาศาลพร้อมกับไม้เท้าค้ำยัน เนื่องจากเพิ่งเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มที่บ้านพัก ทำให้เดินไม่ค่อยสะดวก โดยมี “นายมานะ วรรณดี” ทนายความส่วนตัว และ “มาดามสามพี” ซึ่งเป็นคนสนิทของปู และเป็นหนึ่งในทีมทนายความเดินทางมาด้วย ซึ่งหลังจากไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น ทั้ง 3 คน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงแนวทางการสู้คดี แจงคดีนี้โดนฟ้องมา 14 กรรม เป็นการฟ้องซ้ำๆ กันไปกันมา ก่อนหงายการ์ดว่า เอกสารหลักฐานที่ทางฝ่ายโจทก์เอามาฟ้อง มีทั้งข้อความที่โดนตัดต่อ และข้อความที่ปูโพสต์จริง ชี้เฟซบุ๊กของปูไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าที่ชื่อ
พร้อมกับเผยว่า ตอนนี้มีคนติดต่อจ้างงาน ปู มัณฑนา อาสาเป็นสปอนเซอร์ให้แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใคร เพื่อให้ปูมีเงินไปใช้ในการต่อสู้คดี โดยปูตั้งใจจะนำเงิน 1.7 ล้าน ไปวางศาล ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสิน ในคดีที่โดนนางแบบคนดัง “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูในข้อหาผิดสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ลูกหมีชนะไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น ส่วนข้อพิพาทต่างๆ ที่มีอยู่ตอนนี้ ปูประกาศจะเชื่อศาล จะพยายามให้คดีวันนี้เป็นคดีสุดท้าย
ทนาย : “เขาฟ้องมาทั้งหมด 14 กรรม แต่ส่วนใหญ่ดูแล้วมันเป็นกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน ไอ้หน้าตัวเมีย เจ้าพ่อสื่อ เพจอวตาร จะมีคำพวกนี้ซ้ำๆ กัน ทางนำสืบศาลรับรู้แล้วว่า คุณปูไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ไม่ได้หมายหัวโจทก์ เพราะก่อนหน้านี้มันมีการแถลงข้อเท็จจริงชี้ประเด็นให้ศาลทราบ ความผิดปกติในโพสต์ ความผิดปกติในโปร์ไฟล์ของคุณปูในเรื่องของการตัดต่อข้อความให้ผิดไปจากความเป็นจริง ผมได้สอบถามข้อเท็จจริงกับคุณปูแล้วเขาไม่ได้โพสต์ข้อความนี้เลย เขาบอกไม่รู้ว่ามาได้ยังไง แต่ละข้อความก็เป็นช่วงๆ ช่วง 4-5 คดีที่เขาฟ้องคือปี 68 ในคดีนี้เขาฟ้องปี 69 แต่เป็นข้อความซ้ำเดิม”
ปู : ”มีหลายข้อความค่ะ ที่เขาส่งมาฟ้อง 6 คดี 78 กรรม 500 กว่าหน้า เป็นข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ที่เขาใส่มาในสำนวนทุกคดี”
ทนายสามพี : “ตัดต่อเยอะนะคะ ก่อนหน้าที่จะมีการไต่สวนมูลฟ้อง ทีมทนายได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งศาล ให้ศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลเพราะอะไรมาหักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์ได้ทั้งหมด ซึ่งศาลก็รับไว้ในสำนวนแล้ว ส่วนการตัดต่อที่สังเกต โจทก์ฟ้องมันจะมีติ๊กสีฟ้า ซึ่งโปรไฟล์ปกติมีคนติดตามแค่ 15,000 คน ไม่มีติ๊กสีฟ้าอยู่แล้ว จากการที่เราสืบค้น มีคนใช้ชื่อปู มัณฑนา หลายคน แต่เราก็สืบค้นอีกจากนั้นคือโดนลบไปหมดแล้ว เราก็แคปส่งให้ศาลท่านดูด้วย
ส่วนข้อความอื่นๆ ในสำนวนที่โจทก์นำมาฟ้อง เช่น โจทก์บอกว่าบุคคลทั่วไปสามารถจะแสดงความคิดเห็นได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นที่ทราบกันว่าคุณปูปิดกั้นความคิดเห็น ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่มันมีคำว่า หนุ่ม กรรชัย โหนกระแส คนที่มาแสดงความคิดเห็น จากที่เราสืบค้นคนที่มาแสดงความคิดเห็นไม่มีตัวตนและเป็นเฟซอวตารทั้งนั้นเลย มันจะเป็นลักษณะเหมือนภาพตัดต่อ อันนี้คือแนวทางต่อสู้ของเรา แต่โจทก์เขาจะอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึง”
ยืนยันโซเชียลของ “ปู มัณฑนา” ไม่มีติ๊กฟ้าในทุกแพลตฟอร์ม
ปู : “ไม่มีทั้งหมดเลยค่ะ เพราะคนติดตามน้อย”
ทนายสามพี : “หลักฐานจากเอกสารที่ฝั่งโจทก์ยื่นมามันก็มีข้อพิรุธ เราไม่บอกว่าเป็นโพสต์ปลอมดีกว่า เรามีข้อพิรุธ แล้วเราหาข้อพิรุธในการหักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์ จะถูกจะผิดอยู่ที่ศาลท่านใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าข้อต่อสู้ของเราศาลท่านรับฟังหรือเปล่า”
ไม่ทราบว่าทางฝั่ง “หนุ่ม กรรชัย” จะทราบไหมว่ามีโพสต์ปลอม แต่เคยถามพิธีกรดังแล้วว่าได้อ่านสำนวนทุกหน้าไหม
ทนายสามพี : “ก็ไม่ทราบเหมือนกัน มาดามเคยถามพี่หนุ่มว่าเคยอ่านสำนวนทุกหน้าไหม พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มอ่านสำนวนก็ตามที่พี่หนุ่มบอกเลยค่ะ คือมันก็มีทั้งโพสต์ของเราด้วยและเราก็เห็นว่ามีโพสต์ที่เป็นข้อพิรุธหลายโพสต์ เราก็ได้นำเสนอให้ศาลท่านเห็นข้อพิรุธ แล้วศาลท่านก็เอาไปอยู่ในสำนวนแล้วด้วยค่ะ เรื่องนี้เรามั่นใจ เนื่องจากว่าโจทก์ได้บอกศาลเองว่าการที่โจทก์เอาโพสต์มาเป็นการตัดแปะ ศาลท่านก็จดในกระบวนการพิจารณาด้วย ฉะนั้นโพสต์ต่างๆการที่เราจะมาฟ้อง เราต้องมี URL ของลิงก์นั้น เพราะใครก็ได้ที่จะมาแปลงหรือใส่ร้ายอะไรใคร โพสต์ชื่อเป็นใครก็ได้ เปลี่ยนโปร์ไฟล์แล้วมาตัดแคป มันจะต้องมีลิงก์ URL ยืนยัน ต่อให้เราปิดกั้นความคิดเห็นไปแล้วก็สามารถสืบได้ว่าลิงก์นี้มีอยู่จริง และเป็นลิงก์ของเรา แต่ตรงนี้โจทก์ไม่ได้นำสืบนี้
ฉะนั้นใครจะใส่ ใครจะโพสต์อะไรก็ได้ เราตรวจสอบกับคุณปูแล้ว แกก็โพสต์บ้าง ไม่โพสต์บ้าง มันก็เป็นไปได้ สมัยนี้เอไอมันสามารถทำได้หมด การจะยืนยันข้อเท็จจริง ต้องมี URL ลิงก์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นโพสต์ของคุณปู ภาพโปรไฟล์ที่โจทก์นำมาฟ้อง ศาลท่านก็จดในกระบวนการพิจารณาแล้วว่าบางทีก็เป็นภาพคุณปู บางภาพก็ไม่ใช่ภาพของคุณปู ซึ่งมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าใครก็สามารถจะทำเป็นคุณปูได้ ถ้าจะใส่ร้ายใส่ความ แต่นี่เราไม่ได้บอกว่าโจทก์ใส่ความนะ เราเพียงตั้งข้อสังเกตและแนวต่อสู้ว่าเราจะสู้ในแนวนี้”
ประเด็นที่ “ปู มัณฑนา” โพสต์ว่า “หนุ่ม กรรชัย” ส่งคนมาป่วนที่ศาลเป็นโพสต์จริง และสิ่งที่ปูพูดก็มีมูลความจริง ลั่นปูเชื่อโดยสุจริตใจว่าอีกฝั่งมาป่วน
มาดามสามพี : “ประเด็นนี้อยู่ในกรรมที่ 5 คุณปูโพสต์จริง แต่ที่คุณปูโพสต์ไม่ได้เอ่ยเลยว่าคุณหนุ่มส่งลูกน้องมา คำก็คือแก๊งลูกหมา เมียทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) แล้วก็ลูกน้องหนุ่ม กรรชัย ซึ่งคำว่าลูกน้องหนุ่ม กรรชัย ไม่ได้หมายความว่าคุณหนุ่ม กรรชัย ส่งมานะคะ เป็นความเข้าใจโดยสุจริตของคุณปูว่า ณ ขณะนั้นมีคนหลายคน มีภรรยาของทนายตุ๋ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคุณหนุ่ม และทุกครั้งภรรยาทนายตุ๋ยก็จะไปกับทนายตุ๋ยในการดำเนินคดีทุกอย่าง ดังนั้นมันจึงเป็นความเข้าใจโดยสุจริตของคุณปูว่าคุณปูเข้าใจอย่างนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวต่อสู้ก็อยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณา แต่ไม่มีแน่นอนว่าคุณหนุ่ม กรรชัย ส่งลูกน้องมา อันนั้นเป็นการเข้าใจผิดและบิดเบือนด้วย ถึงจะโดนเผยแพร่ไปแต่ก็ไม่มีคำนั้นในทางกฎหมายต้องยืนยันข้อเท็จจริง”
ปู : “(ยืนยันได้เลยว่าปูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น?) ปูมั่นใจค่ะ เราเชื่อโดยสุจริต ณ ตอนนั้น ซึ่งภรรยาทนายตุ๋ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีแล้วก็มาทุกครั้ง”
ทนายสามพี : “แล้วก็ขอพูดถึงแก๊งลูกหมา ถามได้เห็นจะเห็นได้ว่า มันมีจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทนายเดชา (เดชา กิตติวิทยานันท์) ทนายตุ๋ย คุณเดือน คุณกุ้ง หรือคุณลูกหมี ก็ใส่เสื้อแก๊งลูกหมาเหมือนกันหมด แล้วคุณปูจะเข้าใจได้ว่ายังไงคะ เขาใส่เสื้อแบบนั้นมาเป็นแก๊ง เรื่องนี้ก็อยู่ในสำนวนศาลด้วย”
ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนชีวิต! ตั้งรับกับคำตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคมไว้แล้ว ทั้งในส่วนของคดีความและเงินประกันตัว
มาดามสาพี : “คือกระบวนการพิจารณาเราไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือยกฟ้อง แต่ที่เรามั่นใจคือถ้าในชั้นนำสืบ เรามั่นใจว่าเรานำสืบได้ในทุกข้อกล่าวหาของโจทก์ ถ้าศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็จะดีใจมากๆ แต่ถ้าศาลไม่ยกฟ้อง หรือประทับรับฟ้องเราก็ไม่ได้กังวล เพราะเราเตรียมแนวสู้ไว้ทุกกรรมแล้ว”
ทนายตุ๋ยบอกว่า 13 สิงหาคม นี้ จะมีประเด็นให้เปลี่ยนชีวิตปู เป็นข่าวดีของหนุ่ม กรรชัย แต่เป็นข่าวร้ายของปู มัณฑนา?
มาดามสามพี : “ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตหรอกค่ะ เกี่ยวกับอัยการสั่งฟ้องที่ศาลธนบุรี เปลี่ยนชีวิตไหมก็ไม่ทราบ อยู่ที่อัยการสั่งฟ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าอัยการสั่งฟ้องแล้วศาลท่านจะตัดสินตามอัยการ เราก็มั่นใจว่าเราก็มีหลักฐานต่อสู้ในชั้นนำสืบเช่นเดียวกัน ก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนชีวิตใคร เพราะทางเราก็มั่นใจเหมือนกันในการนำสืบว่าเราสามารถหักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์ได้ทั้งหมด
ผลคืออัยการสั่งฟ้องอยู่แล้ว เราก็ขึ้นในชั้นนำสืบเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราสามารถหักล้างได้ทั้งหมด วันนั้นก็คงจะมีแค่ส่งประกันตัวเท่านั้น ไม่ได้มีอะไรที่คุณปูลำบากเลย เราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้ว เรื่องเงินประกันตัวเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้ว ไม่มีปัญหา เพราะตอนนี้มีแบรนด์ที่สนับสนุนคุณปูอยู่ และอีกเรื่องคือคุณปูเขาตั้งใจที่จะเอาเงินไปวางศาลในคดีของคุณลูกหมีด้วย ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสินหรือไม่เราก็จะวางก่อนภายใน 3 เดือนนี้ ต้องวางหมดก่อนศาลตัดสิน ตามยอดที่ศาลสั่ง น่าจะประมาณ 1.7 ล้าน เราจะนำเงินไปวางตามศาลพิพากษา”
ปู : “เราก็ทำทุกอย่างตามกระบวนการเหมือนที่ผ่านๆ มา อย่างที่บอกที่เขาเรียกมามันไม่ถูกต้องก็จะวางตามยอดคำพิพากษาของศาล”
ศาลเมตตาขอให้คดีวันนี้เป็นคดีสุดท้าย “ปู มัณฑนา” ลั่นจากนี้ไม่โพสต์ลอยๆ พาดพิงใครอีกแล้ว
มาดามสามพี : “วันนี้ศาลท่านเมตตาศาลเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาทะเลาะกัน คนไทยมีใจเมตตา และให้อภัย ให้โอกาสกันอยู่แล้ว ศาลท่านอยากจะให้คุยกัน ท่านบอกว่าขอให้คดีนี้เป็นคดีสุดท้าย”
ปู : “ศาลท่านไม่อยากให้มีคดีเพิ่มเติม ตอนนี้คุณแม่พี่มาดามก็พาไปสวดมนต์ไหว้พระ ปฎิบัติธรรม ปล่อยวางอโหสิกรรมให้กับทุกคน ก็ดีขึ้น มันก็มีกลุ่มเดิมๆ พยายามยั่วยุ”
มาดามสามพี : “ก็บอกเขาว่าถ้าไม่อยากจะเห็นใครก็บล็อกไปก็แค่นั้น ธรรมะก็ช่วยได้เยอะ เขาสงบลงเยอะ บอกเขาว่ามีอะไรก็บอกมาดาม เดี๋ยวมาดามจะอธิบายให้สังคมเข้าใจในทางที่ดี บางทีคุณปูเขามีปัญหาเรื่องการสื่อสาร เขาไม่สามารถสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเขาคิดยังไง แต่เราเข้าใจเขา เราก็จะอธิบายความคิดเขาออกมาได้”
ศาลให้ข้อคิดกับทั้งสองฝ่าย ยกคำสอนพระพุทธเจ้า “เราหยุดแล้ว ท่านหยุดหรือยัง” ซึ่ง ปู บอกตนหยุดนานแล้วแต่ก็ยังถูกยั่วยุ
ปู : “ปูหยุดมาตั้งนานแล้ว หยุดมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ยังโดนยั่วยุมาตลอดอย่างที่ทุกคนเห็น”
มาดามสามพี : “ถ้าทุกคนต่างคนต่างหยุดมันก็จะได้ไม่มีประเด็น เมื่อต่างคนต่างใจเย็นก็อาจจะมีคุยรายละเอียดกันได้เหมือนที่ศาลท่านเมตตาบอกไว้ว่าขอให้คดีนี้เป็นคดีสุดท้ายที่มีการฟ้องร้องกัน คนในวงการเดียวกัน แล้วศาลท่านบอกกับคุณปูว่าปัญหาของคุณปูไม่มีอะไรเลย แค่คดีเกี่ยวกับลูกหมีที่เป็นคดีต้นปัญหา ก็แค่วางเงินกับคุณลูกหมี แล้วคุณลูกหมีจะถอนฟ้องทั้งหมด
ส่วนของคดีพี่หนุ่มก็ไม่น่าจะมีอะไร สามารถปรับความเข้าใจได้ แกไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไร สามารถคุยกันได้ ปัญหาคือทั้งสองคนไม่คุยกัน”
ปู : “ก็ไม่โพสต์อะไรแล้วค่ะ”
มาดามสามพี : “เขาโพสต์ไม่ได้แล้ว สปอนเซอร์ที่สนับสนุนเขาห้ามโพสต์ด้วย สปอนเซอร์ก็เป็นงานนี่แหละค่ะ แต่บอกไม่ได้เพราะเขาไม่อยากเปิดตัว ตอนนี้คุณปูก็มีงานแล้ว เพียงแต่เขาไม่อยากจะให้เปิดตัวว่าเขาคือใคร ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินวางศาลในคดีต่างๆน่าจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี หลังจากที่คุณปูชำระให้คุณลูกหมีหมดแล้ว”
อัปเดตประเด็นโดนโกง 100 ล้าน ศาลจะพิพากษา 27 ตุลาคมนี้
ปู : “ตอนนั้นคู่กรณีไปพูดบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ปูที่กำลังจะกู้ธนาคาร 100 ล้านทำธุรกิจก็ชะงัก เลยเอาที่ดินไปจำนองขายฝากไว้กับนายทุนส่วนบุคคลแต่นายทุนส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ให้เงิน 100 ล้านมากับปู แต่เอาโฉนดที่ดินไปแล้วซึ่งที่ดินเป็นของปูกับพี่หาญส์ (สามี) จะมีคำพิพากษาในวันที่ 27 ตุลาคมนี้”
มาดามสามพี : “ในลักษณะโอนที่ดิน เจ้าหน้าที่จะให้ไปโอนก่อน แล้วเขาบอกเขาจะให้เงินทีหลัง ปรากฎว่าโอนเสร็จแล้วเงินไม่ให้ มันเลยเป็นดคดีกัน คุณปูกับคุณหาญเป็นโจทก์ฟ้องร่วมบริษัทไข่ทองคำฟาร์ม ที่เป็นจำเลย 15 คน”
ปู : “ด้วยเหตุการณ์ที่มันเข้ามาหลายๆ อย่าง ถ้าปูผิดจริงก็อยากให้เขาใช้สิทธิ์ทางศาลมากกว่าที่จะมาประจานปูออกรายการ มันทำให้ภาพพจน์เราเสียหาย ขาดความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจต่างๆ”
วันนี้ใช้ไม้เท้ามาศาลเพราะลื่นหกล้ม
ปู : “เมื่อวานลื่นล้ม ใส่รองเท้าสลิปเปอร์เดินในบ้านแล้วใส่กระโปรงยาว ก็เลยลื่นล้ม”
มาดามสามพี : “ฟาดเคราะห์ค่ะ ต่อไปจะมีแต่ความโชคดี”