AGT 2026 เสียงแตก! 2 โชว์ชวนถกสนั่น “นักมายากลไม่น่าตกรอบ” ขณะที่ “หนุ่มแก้ผ้าถือถาด” กลับได้ไปต่อ

กลายเป็นอีกหนึ่งผลการตัดสินที่ทำให้แฟน America’s Got Talent 2026 หรือ AGT Season 21 มีเรื่องให้ถกกัน หลังรอบใหม่อย่าง Judges’ Callbacks ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันที่กรรมการยังตัดสินใจไม่ได้กลับมาแสดงอีกครั้ง ก่อนคัดเข้าสู่รอบ Live Shows โดยมี 23 โชว์ถูกเรียกกลับมาแย่ง 16 ที่นั่งที่เหลืออยู่
แต่หลังรายการออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม ชื่อของผู้เข้าแข่งขัน 2 คนกลับถูกจับตามองเป็นพิเศษ นั่นคือ โจเอล เอ็ม นักมายากลที่ต้องจอดเส้นทางไว้เพียงเท่านี้ และ อากิระ นักแสดงตลกชาวญี่ปุ่นเจ้าของโชว์เกือบเปลือยที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Live Shows
สองคนไม่ได้ดวลกันโดยตรง เพราะโจเอล เอ็ม อยู่ในกลุ่ม Callback ที่ เมล บี เป็นผู้ตัดสิน ขณะที่อากิระอยู่ในกลุ่มของ ไซมอน โคเวลล์ แต่เมื่อผลของทั้งสองกลุ่มถูกประกาศในตอนเดียวกัน ความแตกต่างของโชว์จึงกลายเป็นประเด็นที่ผู้ชมบางส่วนหยิบมาเปรียบเทียบกันทันที
โจเอล เอ็ม โชว์มายากลสุดลุ้น แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ไปต่อ
โจเอล เอ็ม หรือ โจเอล มอว์ฮินนีย์ เป็นนักมายากลที่สร้างความปั่นป่วนให้โต๊ะกรรมการมาตั้งแต่รอบออดิชัน เมื่อเขานำของส่วนตัวของกรรมการมาเป็นส่วนหนึ่งของมายากล ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของ ฮาวี แมนเดล ภาพของ โซเฟีย เวอร์การา รวมถึงกำไลที่สมาชิก Spice Girls มอบให้ เมล บี ในวันเกิดครบรอบ 50 ปี ก่อนทำให้ทุกอย่างดูเหมือนถูกทำลาย และเฉลยว่าของเหล่านั้นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ความโดดเด่นทำให้เมล บี เลือกโจเอลกลับมาแสดงอีกครั้งใน Judges’ Callbacks และคราวนี้เธอมี เอ็มมา บันตัน หรือ เบบี้ สไปซ์ มาช่วยตัดสินด้วย
โจเอลขอแหวนจากเอ็มมา ก่อนสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าแหวนถูกทำหายลงไปในกองฟาง แต่สุดท้ายกลับเฉลยว่าแหวนวงดังกล่าวไปอยู่ ภายในวอลนัต ที่ถูกแกะออกต่อหน้าทุกคน สร้างความตกตะลึงให้เอ็มมาอย่างมาก
ทว่าผลสุดท้ายกลับไม่เป็นอย่างที่ผู้ชมบางส่วนคาด เมื่อเมล บี เลือก เบตี้, บัตเตอร์ แอนด์ กริต และ เจมส์ แอนด์ มารีนา ผ่านเข้าสู่ Live Shows ขณะที่ โจเอล เอ็ม, ล็อกแลน แพตเตอร์สัน รวมถึง แมเดลิน ทัลเลนต์ และ มาลาไค มาร์ติน ถูกตัดออกจากการแข่งขัน
ผลดังกล่าวทำให้เกิดเสียงเสียดายตามมาในกลุ่มแฟนรายการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ผู้ชมในชุมชน AGT บน Reddit รายหนึ่งให้คะแนนโชว์ของโจเอลเต็ม 10 พร้อมระบุว่าประหลาดใจที่เขาไม่ได้ผ่าน ขณะที่ให้อากิระ 6 เต็ม 10 และบนโพสต์ของ AGT ใน Facebook ก็มีความคิดเห็นตั้งคำถามกับการตัดโจเอลออกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความคิดเห็นจากผู้ชมบางส่วนบนโซเชียล ไม่ใช่ผลสำรวจความคิดเห็นของแฟนรายการทั้งหมด
สำหรับคนดูที่เพิ่งรู้จักเขาจาก AGT ชายผู้ขึ้นเวทีแทบเปลือยและใช้ถาดปิดร่างกายคนนี้ ไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่ แต่เป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมาหลายปี
ชื่อที่ใช้ในวงการของเขาคือ อากิระ 100% ส่วนชื่อจริงคือ อากิระ โอฮาชิ เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 1974 มาจากเมืองชิจิบุ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น และอยู่ภายใต้สังกัด Sony Music Artists
สิ่งที่ทำให้อากิระ 100% เป็นที่จดจำคือการแสดงตลกแนว “naked comedy” เขาจะขึ้นเวทีโดยแทบไม่สวมเสื้อผ้า จากนั้นใช้ถาดโลหะหรือวัตถุต่าง ๆ ปิดช่วงล่าง ก่อนหมุน สลับ หรือเคลื่อนอุปกรณ์อย่างรวดเร็วให้เกิดภาพลวงตาว่าเขากำลังจะพลาดเปิดเผยร่างกายอยู่ตลอดเวลา แต่ก็สามารถปิดบังไว้ได้อย่างหวุดหวิด
จุดขายของโชว์จึงไม่ได้อยู่ที่การ “แก้ผ้า” เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมระหว่าง slapstick comedy, จังหวะการเคลื่อนไหว และความเสี่ยงของการพลาด จนทำให้คนดูทั้งหัวเราะและลุ้นไปพร้อมกัน
ชื่อของอากิระ 100% โด่งดังอย่างมากในญี่ปุ่นหลังคว้าแชมป์ R-1 Grand Prix 2017 การแข่งขันสำหรับนักแสดงตลกเดี่ยว โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ R-1 ระบุว่าเขาคือผู้ชนะประจำปี 2017
และก่อนจะเดินทางมาถึงเวที AGT เขาเคยนำโชว์สไตล์เดียวกันไปสร้างสีสันบน Britain’s Got Talent 2025 มาแล้ว โดยการแสดงของเขาเป็นโชว์ slapstick ที่ใช้สิ่งของต่าง ๆ ปิดร่างกาย และอากิระสามารถไปถึงรอบ Live Semi-Final ของซีซันนั้น โดยได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชม 17.5% ในรอบรองชนะเลิศแรก
พูดง่าย ๆ ก็คือ อากิระ 100% ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นมาแก้ผ้าถือถาด” แต่เป็นนักแสดงตลกอาชีพที่พัฒนาโชว์ลักษณะนี้จนกลายเป็นลายเซ็นของตัวเอง และเคยพิสูจน์โชว์บนเวที Got Talent ในต่างประเทศมาแล้ว
จากญี่ปุ่นสู่ AGT และ ไซมอน โคเวลล์ เลือกให้ไปต่อ
ใน AGT 2026 รายการจัดประเภทอากิระไว้ในกลุ่ม comedy/novelty act และหลังรอบออดิชัน ไซมอน โคเวลล์ เป็นผู้เลือกเขากลับมาอยู่ในทีม Judges’ Callbacks ร่วมกับ ไนจาห์ มิวสิก แอนด์ ไซอาห์ ริธึม, อิเล็กโทร แดดส์, ทราวิส การ์แลนด์, ซานโด และ เอลซี
ไซมอนจัด Callback ของตัวเองที่บ้านในมาลิบู โดยมีศิลปิน นอร์มานี และโปรดิวเซอร์ พู แบร์ มาช่วยดูการแสดง ก่อนตัดสินให้อากิระผ่านไปต่อพร้อม เอลซี, ไนจาห์ มิวสิก แอนด์ ไซอาห์ ริธึม, ทราวิส การ์แลนด์ และ ซานโด ส่วน อิเล็กโทร แดดส์ เป็นโชว์เดียวในกลุ่มนั้นที่ไม่ได้ผ่าน
นั่นหมายความว่า ในค่ำคืนเดียวกัน ผู้ชมได้เห็นภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจน — โจเอล เอ็ม สร้างมายากลซับซ้อนด้วยแหวนของเอ็มมา บันตัน แต่ต้องตกรอบ ขณะที่อากิระใช้โชว์ตลกเกือบเปลือยอันเป็นเอกลักษณ์แล้วได้รับเลือกไปต่อ
และตรงนี้เองที่กลายเป็นเชื้อไฟให้เกิดการถกเถียงว่า “ความสามารถ” บนเวที Got Talent ควรถูกวัดอย่างไร