“นัส จุฑารัตน์” จ่าย 8.5 หมื่นค่าปากหมา! หลังศาลตัดสินคดีดูหมิ่น “นิ้ง โศภิดา”

หลังจากที่เคยหลุดวิจารณ์ “นิ้ง โศภิดา จิระไตรธาร” รุนแรง จากคำถามในรายการ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา “หากลูกกับผัวจมน้ำจะช่วยใคร” ซึ่งนิ้งเผยว่าตัดสินใจช่วยสามี จนกลายเป็นดรามาลูกโต “นัส จุฑารัตน์” ภรรยา “โชค โชคมงคล สินชื่น” หรือ “โชค รถแห่” ฟาดยับว่าอย่ามีลูก สงสารเด็ก เยเย่กันให้แก่ตุย ก่อนจะลบทิ้งและขอโทษ นิ้ง โศภิดา แต่ต่อมาพบว่านัสถูก นิ้ง โศภิดา ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท
ล่าสุด นัส จุฑารัตน์ ได้อัปเดตคดี ระบุว่า ศาลเมตตายกฟ้องในส่วนของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แต่พิพากษาลงโทษข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณา ปรับ 1 หมื่น สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 5 พัน ส่วนแพ่งให้ชำระ 8 หมื่น โดยนัสน้อมรับว่าเกิดจากความปากหมาของตัวเอง
“เรียบร้อยจ้า เสีย 85,000 ค่าปากหมา
จากประเด็นดรามา เรื่อง ‘ลูกกับผัวจมน้ำจะช่วยใคร’ ซึ่งนัสถูกฟ้องกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา , ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา และเรียกค่าเสียหาย 1,000,000 บาท และให้ลงขอโทษในหนังสือพิมพ์
ศาลเมตตายกฟ้อง ในส่วนของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และให้รับฟ้องเฉพาะข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณา ซึ่งนัสก็น้อมรับ
วันนี้ศาลพิพากษาแล้วว่าให้ลงโทษในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาปรับ 10,000 บาท นัสรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 บาท ส่วนแพ่งให้นัสชำระ 80,000 บาท
ส่วนคำขอที่ให้นัสประกาศหนังสือพิมพ์ศาลให้ยก เนื่องจากเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาทาง Facebook การประกาศ นสพ จึงเป็นการเผยแพร่คำขอโทษคนละช่องทาง ประกอบกับอาจจะก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีก จนเป็นเหตุให้ความขัดแย้งเพิ่มเติม
กราบขอบพระคุณศาลที่เมตตา ขอน้อมรับคำพิพากษาและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดต่อไป
หาเรื่องให้พี่เจมส์ปวดหัวตลอดเลย ขอบคุณนะคะ หนูจะพยายามไม่สร้างเรื่องอีกค่ะ 🙏🏻🥰 Nititorn Keawto”