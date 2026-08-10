“จิน จรินทร์” ลั่นหย่า “หนิง ปณิตา” หลายปีแล้ว มีข้อตกลงจะไม่พูดถึงกัน ขอให้ต่างคนต่างอยู่

หลังจากเจอดรามาร้อนแรง กรณีลูกสาว “น้องณิริน” ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” จนทำจินออกมายอมรับว่าเสียใจ ขณะที่ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ยันลูกแค่แซวเล่น ข่าวดังกล่าวก็ทำให้ลูกเศร้าเหมือนกัน
ล่าสุดจินได้โพสต์สตอรี่ลั่นหย่าหลายปีแล้ว มีข้อตกลงจะไม่พูดถึงกัน ก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ พร้อมยันไม่เคยโทร.ไปว่าลูก
“ผมได้หย่ามาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาผมเงียบมาตลอด เพื่อรักษาความรู้สึกของลูก ทางฝั่งนั้นได้เคยมีการพูดคุยตกลงไม่ให้ผมพูดถึง ซึ่งผมก็พยายามรักษาข้อตกลงมาโดยตลอด ไม่เคยพูดถึงเลย เพราะบอกให้ลูกแล้ว และเขาก็อบอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางผมเช่นกัน เพราะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้ว
แต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้ง และเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ผมยืนยันว่าไม่รู้จริง ๆ ว่าอยู่ในไลฟ์ เพราะผมไม่ต้องการให้เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องสาธารณะ และมีการพูดคุยกับลูกหลังเหตุการณ์นี้แล้ว ไม่มีการโทรไปด่าหรือต่อว่าแต่อย่างใด ผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิงถึงกันและกันอีก และช่วยกันทำหน้าที่ของพ่อและแม่ให้ดีที่สุดต่อไป และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตและเดินหน้าของตัวเอง และให้เรื่องลูกเป็นเรื่องส่วนตัว ผมจะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”