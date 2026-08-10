เปิดหัวใจ “เมพรีมายา” เลิกเฟียส เพราะคำว่าแม่ ทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนไป

“เม พรีมายา” เปิดใจอีกมุมในบทบาท “คุณแม่” ยอมรับการมีลูกทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ จากคนที่เคยมีความเฟียสและมั่นใจ วันนี้พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองในทุกๆ วัน พร้อมเผยความรู้สึกของคนเป็นแม่หลังคลอด ทั้งความกังวลเรื่องรูปร่าง ความกลัวว่าลูกจะเป็นอะไร และภาวะแพนิคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว
เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านรายการ “Pris Podcast” ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Pris โดย “เม พรีมายา” ได้พูดคุยในช่วงพิเศษ Mom to Mom ต้อนรับเทศกาลวันแม่ พร้อมส่งต่อกำลังใจและมุมมองจากประสบการณ์จริงให้กับคุณแม่หลังคลอด
เม พรีมายา เล่าว่า หลังจากก้าวเข้าสู่บทบาทความเป็นแม่ สิ่งหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญคือการ “ปรับปรุงตัวเอง” เพราะอยากให้คนรอบข้าง รวมถึงคนที่ติดตามเธอ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆ วัน
จากเดิมที่อาจเป็นคนมีความมั่นใจสูงและมีความเป็นตัวเองชัดเจน วันนี้การเป็นแม่ทำให้เธอเรียนรู้ที่จะมองหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างออกไป พร้อมยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง และพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
อีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่หลายคนอาจเข้าใจดี คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังคลอด โดยเมยอมรับว่า ในมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าร่างกาย “พัง” และมีความรู้สึกอยากกลับมาสวยเหมือนเดิม อยากกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง เพราะแม้จะมีบทบาทเป็นแม่ แต่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ยังอยากรู้สึกดีกับตัวเอง
ขณะเดียวกัน เมยังเปิดเผยถึงความรู้สึกที่หลายคนอาจไม่เคยเห็น โดยเฉพาะอาการ แพนิคและความกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรือลูกจะเสียชีวิต ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความรักและความห่วงลูกอย่างมาก
“พอเป็นแม่แล้ว ความกลัวมันเยอะขึ้น” คืออีกหนึ่งมุมที่สะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้ภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ดูเข้มแข็งและมั่นใจ ก็มีความกังวลและความเปราะบางในฐานะคนเป็นแม่ไม่ต่างจากคุณแม่อีกหลายคน
สำหรับบทสนทนาครั้งนี้ เม พรีมายา ยังอยากส่งต่อกำลังใจไปยังคุณแม่หลังคลอดว่า การเป็นแม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกวัน และการดูแลตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะแม่เองก็ต้องการกำลังใจและการดูแลไม่ต่างจากลูก
โดยเฉพาะในช่วงหลังคลอดที่ต้องเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ ความกังวล และความรับผิดชอบครั้งใหญ่ การได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างคุณแม่ด้วยกัน จึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
ติดตามบทสนทนาเต็มๆ ของ “เม พรีมายา” ในฐานะ Presenter Pris กับมุมมองความเป็นแม่ ผ่าน Pris Podcast ตอน Mom to Mom ในช่วงพิเศษต้อนรับวันแม่
ฝากติดตาม Podcast EP.1 Mom to Mom เปิดใจในความเป็นแม่เม ลูก 3 น้องโซล โมเน่ ซารอส
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