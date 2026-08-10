“ดัง” ภูมิใจหน้าใหม่ เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ตัดสินใจถูกที่ศัลยกรรม

ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิง ไม่ว่า “ดัง พันกร บุญยะจินดา” จะโพสต์ข้อความอะไรก็ตกเป็นประเด็น มีคนกระทืบไลท์เป็นแสน ล่าสุดดังก็ได้สร้างความฮือฮาโดยการ เผยหน้าเวอร์ชั่นล่าสุด โดยยอมรับแบบไม่มีแอ๊ปว่า ได้บินไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนานะ เกาหลี ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมาก่อน เพราะก่อนหน้านี้ก็มั่นอยู่ว่าตัวเองเลิศ ไม่มีแพลนที่จะต้องทำศัลยกรรม แต่พอเจอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอย่าง "คุณเอ๋" ชาริศา องค์วรวุฒิ หรือที่รู้จักในชื่อ "Aey Surgery" ทำเอาดังต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ มันถึงเวลาที่ต้องโมหน้าใหม่จริงหรือเปล่า
“ก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะต้องมาดึงหน้าหรือทำอะไร ไม่ได้รู้สึกกังวล ถ้าจะทำก็คงจะทำแค่จมูกที่อยากจะแก้เล็กน้อยเท่านั้น จนกระทั่งได้มาปรึกษากับคุณเอ๋ ก็ได้มีการวิเคราะห์และทักว่าควรที่จะต้องดึงหน้า เขาก็พิจารณาใบหน้าของเรา”
“หลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาข้อมูล ได้ดูในโซเชียลของคุณเอ๋ และของทางโรงพยาบาลนานะ ศึกษาแล้วก็เห็นถึงคุณภาพแล้วก็บริการก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามั่นใจ ก็ตัดสินใจเลย ตัดสินใจโทรหาคุณเอ๋เลยว่าเราโอเคที่จะทำ”
“ก่อนผ่าตัดไม่รู้สึกกลัวอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้ว เราก็เชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นในโรงพยาบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นความกังวลอะไรไม่มีเลย แต่ว่าหลังผ่าตัดมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเรียกว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำศัลยกรรมแบบเซ็ตใหญ่แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับ บวมน้อยมากครับ ทางโรงพยาบาลก็ช่วยดูแลทำแผลให้ทุกวัน เข้าตู้อบจนถึงวันตัดไหมเลยครับ”
“ประทับใจผลลัพธ์ที่ออกมามากนะครับ รู้สึกได้เลยว่าหน้าตัวเองเนี่ยสดใสขึ้น โดยเฉพาะคนรอบข้างทุกคนเลยชมหมดเลยว่า ไปทำอะไรมา อุ๊ยทำครั้งนี้ดีจังเลย เรารู้สึกว่าเออมั่นใจ ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่ามัน โดยรวมแล้วมันทำให้เราดูเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครับ คุณหมอหมอ คิมฮยองจุน เก่งมาก”
ด้าน “เอ๋ ชาริศา องค์วรวุฒิ” หรือที่รู้จักในชื่อ " Aey Surgery" Executive Thai Marketing Director ประจำ รพ.นานะ ได้วิเคราะห์ใบหน้าและการแก้ไขปัญหาหน้าของดังว่า.....
“ตอนแรกคุณดังมาปรึกษาเรื่องศัลยกรรมจมูก แต่เมื่อมาเจอกันแล้ว สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือ ใบหน้าและลำคอหย่อนคล้อย กรอบหน้าไม่ชัดเจน ร่องแก้มลึกขึ้นก็เป็นไปตามวัย ทำให้ใบหน้าดูอ่อนล้าไม่สดใส และขาดความกระชับ คุณหมอคิมฮยองจุน โรงพยาบาลนานะ Nana Hospital ก็แนะนำให้ดึงหน้าดึงคอแบบ Deep Plane Face & Neck Lift เพื่อยกกระชับเนื้อเยื่อในชั้นลึก แก้ไขความหย่อนคล้อยได้อย่างตรงจุด พร้อมปรับกรอบหน้าและลำคอให้คมชัดขึ้น ลดความลึกของร่องแก้ม และช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ” ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่รายการ Woody Talk ในวันจันทร์ ที่ 10 ส.ค. ที่ช่องทาง WoodyWorld
“ส่วนตรงจมูกของคุณดังเคยผ่านการเสริมจมูกมาก่อน แต่รูปทรงจมูกยังไม่รับกับใบหน้า ครั้งนี้เลยทำศัลยกรรมจมูกปรับรายละเอียดให้รับกับใบหน้ามากขึ้น เพิ่มความละมุน ช่วยเสริมมิติและความสมดุลของใบหน้าโดยรวม”
“นอกจากนั้นแล้วผิวของคุณดังเริ่มมีสัญญาณแห่งวัยแล้ว คือหมองคล้ำ ขาดความสดใส เริ่มสูญเสียการกระชับ มีริ้วรอยเล็กๆ และไม่เรียบ แก้ไขโดยโปรแกรม NANA Skin Set โปรแกรมฟื้นฟูผิวแบบองค์รวม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ฟื้นฟูคุณภาพผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ลดความหมองคล้ำ และช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน กระจ่างใส และอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น”
สำหรับ เอ๋ ชาริศา องค์วรวุฒิ นับว่าเป็นเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ มีดาราหลายคนไว้วางใจมาทำศัลยกรรมโดยผ่านเอเจนซี่เอ๋มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ป๋อ ณัฐวุฒิ , แหม่ม สุริวิภา , โอ๋ ภัคจิรา , เอ๋ พรทิพย์ , จักจั่น อคัมย์สิริฯลฯ โดยศัลยแพทย์ Nana Hospital