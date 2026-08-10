Spider-Man: Brand New Day–The Odyssey ทะลุพันล้านดอลลาร์คู่ เขย่าบ็อกซ์ออฟฟิศซัมเมอร์ 2026

กลายเป็นช่วงซัมเมอร์ทองของฮอลลีวูด เมื่อ Spider-Man: Brand New Day และ The Odyssey ต่างทำรายได้ทั่วโลกทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยภาคใหม่ของสไปเดอร์แมนใช้เวลาเพียง 12 วัน ขณะที่มหากาพย์ของ Christopher Nolan ทำสำเร็จภายใน 4 สัปดาห์
Spider-Man: Brand New Day นำแสดงโดย Tom Holland ยังคงแรงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่สองของการฉาย โดยกวาดรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุด 145 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือ และ 381 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ส่งผลให้ยอดสะสมทั่วโลกทะลุหลักพันล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของแฟรนไชส์
ขณะเดียวกัน The Odyssey ของ Christopher Nolan ก็ไม่ยอมแพ้ หลังเข้าฉายมา 4 สัปดาห์และทำรายได้สะสมทั่วโลกแตะ 1.104 พันล้านดอลลาร์ โดยสุดสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มอีก 110.7 ล้านดอลลาร์จากตลาดต่างประเทศ และ 31.5 ล้านดอลลาร์จากตลาดอเมริกาเหนือ ยืนยันกระแสตอบรับอันแข็งแกร่งของหนังมหากาพย์เรื่องนี้
ความสำเร็จของทั้งสองเรื่องยังช่วยดันภาพรวมบ็อกซ์ออฟฟิศปี 2026 ให้ร้อนแรงขึ้นอย่างชัดเจน รายได้รวมในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์อยู่ที่ 203 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้สะสมตั้งแต่ต้นปีแตะ 6.608 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2025 ถึง 18.5% และรายได้ช่วงซัมเมอร์ยังสูงกว่าระดับก่อนโควิดในปี 2019 ราว 4.4%