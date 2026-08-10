นักแสดงสาวจาก Harry Potter เผยรายได้ OnlyFans เปลี่ยนชีวิต หาเงินปีเดียวมากกว่าทั้งอาชีพการแสดง

เจสซี เคฟ นักแสดงสาวที่แฟน ๆ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” คุ้นหน้าจากบท ลาเวนเดอร์ บราวน์ ในภาพยนตร์สามภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ชื่อดัง เปิดเผยว่า รายได้จากการทำคอนเทนต์บน OnlyFans ทำเงินให้เธอมากกว่ารายได้จากอาชีพนักแสดงตลอดทั้งชีวิตเสียอีก
“ภายในเวลาแค่ปีเดียว ฉันหาเงินได้มากกว่าที่เคยได้จากอาชีพการแสดงทั้งหมดอย่างสบาย ๆ” เคฟ วัย 39 ปี กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ The Times เมื่อไม่นานมานี้
นักแสดงสาวซึ่งเริ่มเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว ยังเผยอีกว่า เคยทำเงินได้สูงถึง 15,000 ปอนด์ หรือมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันเดียว
เคฟคิดค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่ 6 ดอลลาร์สหรัฐ แต่รายได้ส่วนสำคัญมาจากข้อความและคอนเทนต์พิเศษแบบเสียเงินเพิ่มเติม โดยเธอบอกว่า รายได้จาก OnlyFans ตลอดปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่า “ช่วยชีวิต” ครอบครัวของเธอไว้เลยทีเดียว
“ตอนแรกฉันคิดว่า ถ้าหาได้สัก 5,000 ปอนด์ ทำอยู่สองสามเดือน ก็น่าจะช่วยซื้อเวลาให้ฉันคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อ” เธอกล่าว “แต่ตอนนี้ผ่านมาปีกว่า ๆ แล้ว และมันช่วยชีวิตพวกเราไว้จริง ๆ”
เคฟเล่าว่า ก่อนตัดสินใจเข้าสู่แพลตฟอร์มดังกล่าว เธออยู่ในภาวะที่เรียกว่า “สิ้นหวังอย่างแท้จริง” หลังจากแทบไม่มีโอกาสได้รับงานออดิชันด้านการแสดง
เธออธิบายว่า งานประจำทั่วไปที่หลายคนมองว่าสามารถทำได้ ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเธอ ขณะที่เธอและ อัลฟี บราวน์ คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานและมีลูกด้วยกัน 4 คน จำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติม
“ฉันจะไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ เพราะแค่ค่าดูแลลูกก็จ่ายไม่ไหวแล้ว อีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้คนมายืนตะโกนคาถาจาก ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’ ใส่ฉันตอนกำลังทำงานอยู่ที่เทสโก” เธอกล่าวติดตลก
“ฉันจะไปเรียนใหม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพก็ได้ แต่ก็ไม่มีเงินพอจะเรียนมหาวิทยาลัย” เคฟเสริม “ฉันเคยถึงขั้นสติแตกแล้วคิดว่า พอกันทีกับการแสดง ฉันเลิกแล้ว แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่มีเงินเลย”
สำหรับคอนเทนต์ที่เธอทำบน OnlyFans นั้น เคฟเปิดเผยว่า บางครั้งเธอจะแต่งตัวเป็น ลาเวนเดอร์ บราวน์ ให้แฟน ๆ รวมถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเส้นผมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมเฉพาะทาง แต่ยืนยันว่าเธอ แต่งกายมิดชิดตลอดเวลา
“กฎของฉันคือ ‘เส้นผมต้องเป็นตัวเอก’” เธอกล่าว “นั่นคือวิธีที่ฉันอธิบายกับตัวเอง มันเป็นเรื่องของเส้นผมจริง ๆ ทั้งสัมผัสและลักษณะของเส้นผม เป็นเฟติชที่เฉพาะกลุ่มมาก ๆ”
เคฟยังเผยด้วยว่า ผมของเธอยาวมากจนลงไปถึงบริเวณหว่างขา พร้อมกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “จริง ๆ ฉันจะตัดให้สั้นลงก็ได้ แต่ความจริงคือ ยิ่งแปลกก็ยิ่งดี”
นักแสดงสาวยังยอมรับว่า เธอพอใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังเข้าสู่โลกของ OnlyFans
“ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้คนมองฉันเป็นแค่ผู้หญิงแปลก ๆ มีเอกลักษณ์คนหนึ่ง” เธอกล่าว “หลังจากมีลูกสี่คน และรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีใครมองเห็นมานาน การได้กลับมารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่สนใจอีกครั้ง มันดึงดูดใจฉันมากจริง ๆ”