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นักแสดงสาวจาก Harry Potter เผยรายได้ OnlyFans เปลี่ยนชีวิต หาเงินปีเดียวมากกว่าทั้งอาชีพการแสดง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจสซี เคฟ นักแสดงและนักวาดชาวอังกฤษ ปัจจุบันวัย 39 ปี ซึ่งหันมาสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม OnlyFans หลังงานแสดงลดน้อยลง
เจสซี เคฟ นักแสดงสาวที่แฟน ๆ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” คุ้นหน้าจากบท ลาเวนเดอร์ บราวน์ ในภาพยนตร์สามภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ชื่อดัง เปิดเผยว่า รายได้จากการทำคอนเทนต์บน OnlyFans ทำเงินให้เธอมากกว่ารายได้จากอาชีพนักแสดงตลอดทั้งชีวิตเสียอีก

“ภายในเวลาแค่ปีเดียว ฉันหาเงินได้มากกว่าที่เคยได้จากอาชีพการแสดงทั้งหมดอย่างสบาย ๆ” เคฟ วัย 39 ปี กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ The Times เมื่อไม่นานมานี้

นักแสดงสาวซึ่งเริ่มเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว ยังเผยอีกว่า เคยทำเงินได้สูงถึง 15,000 ปอนด์ หรือมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันเดียว

เคฟคิดค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่ 6 ดอลลาร์สหรัฐ แต่รายได้ส่วนสำคัญมาจากข้อความและคอนเทนต์พิเศษแบบเสียเงินเพิ่มเติม โดยเธอบอกว่า รายได้จาก OnlyFans ตลอดปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่า “ช่วยชีวิต” ครอบครัวของเธอไว้เลยทีเดียว

“ตอนแรกฉันคิดว่า ถ้าหาได้สัก 5,000 ปอนด์ ทำอยู่สองสามเดือน ก็น่าจะช่วยซื้อเวลาให้ฉันคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อ” เธอกล่าว “แต่ตอนนี้ผ่านมาปีกว่า ๆ แล้ว และมันช่วยชีวิตพวกเราไว้จริง ๆ”

เคฟเล่าว่า ก่อนตัดสินใจเข้าสู่แพลตฟอร์มดังกล่าว เธออยู่ในภาวะที่เรียกว่า “สิ้นหวังอย่างแท้จริง” หลังจากแทบไม่มีโอกาสได้รับงานออดิชันด้านการแสดง

เธออธิบายว่า งานประจำทั่วไปที่หลายคนมองว่าสามารถทำได้ ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเธอ ขณะที่เธอและ อัลฟี บราวน์ คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานและมีลูกด้วยกัน 4 คน จำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติม

เจสซี เคฟ เป็นที่รู้จักจากบท “ลาเวนเดอร์ บราวน์” นักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์และคนรักช่วงหนึ่งของรอน วีสลีย์ ในภาพยนตร์ชุด “Harry Potter”
“ฉันจะไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ เพราะแค่ค่าดูแลลูกก็จ่ายไม่ไหวแล้ว อีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้คนมายืนตะโกนคาถาจาก ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’ ใส่ฉันตอนกำลังทำงานอยู่ที่เทสโก” เธอกล่าวติดตลก

“ฉันจะไปเรียนใหม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพก็ได้ แต่ก็ไม่มีเงินพอจะเรียนมหาวิทยาลัย” เคฟเสริม “ฉันเคยถึงขั้นสติแตกแล้วคิดว่า พอกันทีกับการแสดง ฉันเลิกแล้ว แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่มีเงินเลย”

สำหรับคอนเทนต์ที่เธอทำบน OnlyFans นั้น เคฟเปิดเผยว่า บางครั้งเธอจะแต่งตัวเป็น ลาเวนเดอร์ บราวน์ ให้แฟน ๆ รวมถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเส้นผมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมเฉพาะทาง แต่ยืนยันว่าเธอ แต่งกายมิดชิดตลอดเวลา

“กฎของฉันคือ ‘เส้นผมต้องเป็นตัวเอก’” เธอกล่าว “นั่นคือวิธีที่ฉันอธิบายกับตัวเอง มันเป็นเรื่องของเส้นผมจริง ๆ ทั้งสัมผัสและลักษณะของเส้นผม เป็นเฟติชที่เฉพาะกลุ่มมาก ๆ”

เคฟยังเผยด้วยว่า ผมของเธอยาวมากจนลงไปถึงบริเวณหว่างขา พร้อมกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “จริง ๆ ฉันจะตัดให้สั้นลงก็ได้ แต่ความจริงคือ ยิ่งแปลกก็ยิ่งดี”

นักแสดงสาวยังยอมรับว่า เธอพอใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังเข้าสู่โลกของ OnlyFans

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้คนมองฉันเป็นแค่ผู้หญิงแปลก ๆ มีเอกลักษณ์คนหนึ่ง” เธอกล่าว “หลังจากมีลูกสี่คน และรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีใครมองเห็นมานาน การได้กลับมารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่สนใจอีกครั้ง มันดึงดูดใจฉันมากจริง ๆ”

OnlyFans ของเจสซี เคฟเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับเส้นผมยาวและแฟชั่นเฉพาะกลุ่ม โดยเธอยืนยันว่าแต่งกายมิดชิด และบางครั้งนำคาแรกเตอร์ “ลาเวนเดอร์ บราวน์” มาสร้างคอนเทนต์ให้แฟน ๆ