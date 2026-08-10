แฟน ๆ เอ็นดู! “ฟ่านปิงปิง” ถอดรองเท้า นั่งนวดเท้าชิล ๆ กลาง Vlog แฟชั่นวีค ปลื้มความเป็นธรรมชาติไม่ห่วงภาพลักษณ์

ปกติแล้วเวลาเห็นเหล่าคนดังปรากฏตัวต่อหน้ากล้อง โดยเฉพาะในงานแฟชั่นระดับโลก หลายคนมักมาในลุคเนี้ยบเป๊ะ ดูสวยสง่าแทบทุกวินาที แต่สำหรับ ฟ่านปิงปิง ดูเหมือนว่าเธอจะไม่กังวลกับการเผยโมเมนต์ธรรมดา ๆ ของตัวเองให้แฟน ๆ เห็นแม้แต่น้อย
ล่าสุด นักแสดงหญิงชาวจีนวัย 44 ปี ได้แชร์ Vlog เบื้องหลังการเดินทางไปร่วม Paris Fashion Week ผ่าน Xiaohongshu โดยในคลิปมีทั้งภาพการเตรียมตัว แต่งหน้า และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ความงามของตัวเองอย่าง Fan Beauty Diary
ฟ่านปิงปิงยังคงมาในลุคสวยสะดุดตา ด้วยผมสีบลอนด์และชุดสูทสีดำสุดเรียบหรู เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยออร่าความเป็นแฟชั่นไอคอน
แต่แล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งที่ทำเอาแฟน ๆ หลุดขำ เพราะระหว่างเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่ง เธอกำลังพูดคุยกับทีมงานอยู่ดี ๆ ก่อนจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาพาดบนต้นขาอีกข้าง
ที่สำคัญคือ เธอถอดรองเท้าออกเรียบร้อยแล้ว
“เหนื่อยจัง ขาฉันเหนื่อยมาก โอ๊ย เหนื่อยจริง ๆ”
ฟ่านปิงปิงบ่นออกมาอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะจับเท้าตัวเองไว้และหันไปถามทีมงานแบบขำ ๆ ว่า มีใครยอมนวดเท้าให้เธอบ้างไหม
จากนั้นเธอยังถามขึ้นมาอีกว่า
“ที่ฝรั่งเศสมีร้านนวดเท้าไหมนะ?”
หลังจากพูดจบ หลายคนอาจคิดว่าเธอคงจะเอาเท้าลง แต่เปล่าเลย ฟ่านปิงปิงยังคงนั่งพาดเท้าเปล่าไว้บนต้นขา พร้อมพูดคุยกับทีมงานต่ออย่างสบาย ๆ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ชาวเน็ตขำหนัก “ไม่เคยเห็นดาราหญิงนั่งนวดเท้าต่อหน้ากล้องมาก่อน”
โมเมนต์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งนี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยแฟน ๆ หลายคนกลับรู้สึกเอ็นดูมากกว่าจะมองว่าเสียภาพลักษณ์
ชาวเน็ตรายหนึ่งแซวว่า
“นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นดาราหญิงนั่งนวดเท้าตัวเอง”
ก่อนจะเสริมติดตลกว่า
“เธอคงไม่เห็นพวกเราเป็นคนนอกจริง ๆ”
หลายคนยังชื่นชมว่าฟ่านปิงปิงดูเป็นธรรมชาติและไม่พยายามรักษาภาพความเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดเวลา แม้จะอยู่ในช่วงงานแฟชั่นระดับโลกก็ตาม
และดูเหมือนว่าอาการเมื่อยล้าของเธอก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการต้องเดินและยืนด้วยรองเท้าส้นสูงตลอดทั้งวันย่อมสร้างความเหนื่อยให้ไม่น้อย
แต่ถึงเท้าจะเมื่อยแค่ไหน ฟ่านปิงปิงก็ยังคงรักษาความสวยสง่าและออร่าระดับซูเปอร์สตาร์เอาไว้ได้แบบไม่มีตก