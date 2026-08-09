“แมทธิว-ลีเดีย” เคลียร์ข่าวแอบแซ่บนักธุรกิจสาว ยันไม่ใช่คู่ตน

“แมทธิว-ลีเดีย” โต้ข่าวลือสามีนักร้องแอบแซ่บนักธุรกิจสาว ยืนยันรักเดียวใจเดียว แต่งงาน 11 ปี ขาเตียงยังแข็งแรง ยอมรับอ่านแล้วเอ๊ะ แต่รายละเอียดไม่ใช่ ขำๆ ยังไม่อยากโดนตัดทิ้ง แอบนัดอาทิตย์ละ 2 วันคงไม่พอ
กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตา สำหรับ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” และ “แมทธิว ดีน” หลังถูกโยงเข้ากับข่าวลือ ”ดาราหนุ่มสามีนักร้องดัง แอบแซ่บนักธุรกิจสาว หลังลงเรียนคอร์สเดียวกัน“ ล่าสุดวันนี้ (9 ส.ค. 69) ได้เจอทั้งคู่ ในงานประกาศรางวัล “นาคราช อวอร์ด ครั้งที่ 8” ทั้งสองคนก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ ยอมรับว่าตอนแรกอ่านก็รู้สึกว่าแอบคล้ายคู่ตัวเอง แต่ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน เพราะตัวติดกันแทบจะตลอดเวลา แล้วก็ไม่ได้ลงเรียนคอร์สไหนเลย
ลีเดีย : “คุณไปคอร์สไหนมาคะ (หัวเราะ)”
แมทธิว : “เข้าใจ มันก็คล้ายๆ กันนะสตอรี่ แต่จริงๆ แล้วผมก็ไม่ใช่นักแสดง ไม่ได้แสดงอะไรมาเป็นเป็น 10 ปีแล้วแหละ ก็เป็นเป็นพิธีกร แต่ก็เข้าใจครับ มันก็เป็นเป็นข่าวอันหนึ่ง เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่า หรือเป็นข่าวของใคร แต่ว่าเราก็โอเคอยู่ ผมยังยังรักชีวิตตัวเองอยู่ครับผม ยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงอะไรแบบนี้นะ(หัวเราะ)”
ลีเดีย : “เอาจริงๆ ก็ต้องบอกว่า คือตัวติดกันแทบจะแบบตลอดอยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเวลาที่ไหนไป ไปนอกลู่นอกทาง”
แมทธิว : “โทร.ตลอดเวลา”
ลีเดีย : “ก็โทร.ไปแล้วคุณไม่เคยรับสายไง เวลาเขาไม่รับ เราก็ให้ลูกโทร.ไปค่ะ คราวนี้รับทุกครั้ง กริ๊งแรกรับเลยค่ะ ถ้าเราโทร.ไปเขาไม่รับ ต้องการให้เขากลับบ้าน ก็บอกลูกคนไหนก็ได้ แด๊ดดี้จะกลับบ้านกี่โมงคะ ช่วงหลังไม่โทร.ตรง โทร.หางานเลยว่าเสร็จหรือยัง กลับหรือยัง ไม่ได้เช็ก แต่เป็นคนแบบว่าเร่งด่วน อยากได้อะไรก็ทันใจ ต้องการเดี๋ยวนี้ ตอนนี้เท่านั้น”
ตอนอ่านข่าวยังรู้สึกว่าตรงกับตัวเอง แต่รู้ว่าไม่มีอะไร เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่
ลีเดีย : “คือตอนที่เราอ่าน มันก็แบบ เฮ้ย มันตรงประเด็นมากๆ เลย นักร้องหญิง จริงๆ เราก็เห็นเขาตลอดแหละ เราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไร ก็เลยไม่ได้ห่วง ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับข่าวเท่าไหร่ค่ะ เพราะถ้ามันมีระแคะระคาย เราก็อาจจะแบบ เอ๊ะ ยังไง แต่ว่าเท่าที่เห็นมา ก็ยังจับไม่ได้ (หัวเราะ)”
“ก็มั่นใจนะคะ ไม่ได้ทำอะไรให้รู้สึกว่า… คือเขาไม่ได้มีเวลาไปไหน เอาเป็นว่าอย่างงี้ดีกว่า เดี๋ยวนี้ทำงานก็รีบกลับบ้านหาลูก ยังไม่มีสัญญาณอะไรมา”
แมทธิว : “ผมแค่ทำหมันมา ยังไม่พร้อมที่จะตัดมันทิ้งนะฮะ (หัวเราะ)”
ลีเดีย : “ยังไม่พร้อมที่จะตัดทิ้ง (หัวเราะ)”
แมทธิว : “เพราะว่าถ้ามีนี่ อันนั้นคือสิ่งที่จะโดน (หัวเราะ)”
ลีเดีย : “โดนแน่นอนไม่เหลือ (หัวเราะ)”
ในข่าวบอกแอบไปเจอกันอาทิตย์ละ 2 วัน ถ้าเป็นตัวเองจริงๆ มันไม่พออยู่แล้ว
แมทธิว : “ถามว่าภรรยาดุไหม ไม่ดุฮะ แต่ว่าเราก็ให้เกียรติแหละ เราก็รักเขาจริงๆ แล้วไอ้ที่บอกว่าเจอกันอาทิตย์ละ 2 รอบ สำหรับผมมันไม่พออยู่แล้วฮะ (หัวเราะ) ถ้าจะมีมันต้องมากกว่า 2 รอบ (หัวเราะ)”
“ไม่ต้องเคลียร์ เขาก็ไม่ได้ถามอะไร แต่อ่านแล้วอ่านแล้วก็ เฮ้ย แม่งคล้ายคู่เราว่ะ อะไรประมาณนี้นิดหนึ่ง แต่พอดูรายละเอียดมันก็ไม่ใช่นักแสดง เอาง่ายๆ แล้วก็ไม่ได้ลงคอร์สอะไรด้วยซ้ำ ที่เคยลง คอร์สกอล์ฟตั้งนานแล้ว มันไม่ใช่อยู่แล้วฮะ”
กฎเหล็กข้อเดียวที่มีให้กัน คือการรักเดียวใจเดียว
ลีเดีย : “กฎเหล็กเหรอ รักเดียวใจเดียวค่ะ”
แมทธิว : “อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้ว ได้อยู่แล้วครับ ง่ายอยู่แล้ว รักเมียคนเดียว แล้วก็ลูก 3 คน”
แต่งงานกันมา 11 ปีแล้ว
แมทธิว : “11 ใช่ปะ แต่ง 2015”
ลีเดีย : “ใช่ 11”
ขาเตียงแข็งแรงดี ไม่มีเรื่องนอกใจ
แมทธิว : “ก็คิดว่าโอเคนะครับ (หัวเราะ) คิดว่าโอเคอยู่ฮะ”
ลีเดีย : “โอเคนะ โอเค”
ยืนยันไม่ใช่คู่ตนแน่นอน
แมทธิว : “ครับผม ยังรักชีวิตตัวเองมากครับผม (หัวเราะ)”
แมทธิว : “เวลาถามอะไรแบบนี้มันตอบยากนะ เราก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไร จริงๆ เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติของเรามากๆ เลย เอาจริงๆ คือใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ไม่ได้อะไรเลย เราก็ทำงานกันไป เลี้ยงลูกกันไป ทำงาน กลับบ้าน ทำนั่นทำนี่อะไรของเรา มันไม่ได้มีเคล็ดลับ มันอาจจะทำโดยธรรมชาติของเรา แต่เวลามันอยู่ไปสักพักหนึ่ง มันก็จะมีโมเมนต์ที่เราอยากจะไปอยู่กันสองคน บางทีก็อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศ 2 คน หรือว่าไปกินข้าว ไปดูหนังอะไร เล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ มันก็จะเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเคล็ดลับนะ ไม่รู้สิ”
ลีเดีย : “ก็เข้าใจกันให้เยอะๆ แล้วก็คุยกันให้เยอะๆ อันนี้คือเล่าให้ฟังว่า พี่แมทจะบอกเราตั้งแต่สมัยคบกันว่า ผู้ชายอย่างเราทุกคนเนี่ย มันโง่ มันไม่รู้หรอก มีอะไรก็บอกเลย โกรธก็บอก อย่าอ้อม ไม่ต้องเล่นเกม ไม่ต้องอะไร คือผู้ชายเขาอ่านไม่ออกหรอก”
แมทธิว : “โง่ในเรื่องความรู้สึก (หัวเราะ) ผู้ชายจะไม่ค่อยมี Emotional หรืออะไรเยอะเหมือนผู้หญิง เพราะฉะนั้นมีอะไร น้อยใจหรืออะไรก็บอกมาเลย ชอบแบบนี้นะ หรือไม่ชอบแบบนั้นก็บอก”
ลีเดีย : “เขาเลยจะบอกว่าถ้าโกรธ ถ้างอน หรือเรื่องอะไร เขาอ่านไม่ออกหรอก พูดมาตรงๆ เลย ว่าโกรธอะไร ต้องการอะไร ยังไง ให้มันจบๆ เคลียร์ๆ”
แมทธิว : “ก็ดี ก็บอกอย่างนี้อยู่ทุกวัน (หัวเราะ) บอกทุกอย่างทุกวัน ฉันรู้สึกอย่างนี้นะกับสิ่งที่เธอทำ (อันนี้บอกหรือบ่น) เริ่มแยกไม่ออกแล้วตอนหลัง (หัวเราะ)”