“ดีเจมะตูม-เมฆ จิรกิตต์-พิกเล็ต ชาราฎา” พร้อม “HOLLAND” ศิลปินชื่อดังจากเกาหลี และ “MINTTHY” จาก “MFlow Entertainment” เฉลิมฉลอง “SELBAN”

ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นสำหรับงาน “SELBAN Pre-Launching Pop-up Event” งานเปิดตัว ARCHIVE_01 ภายใต้ชื่อ "กำเนิด (Birth)" คอลเลกชั่นแรกของ SELBAN แบรนด์ครีเอทีฟสัญชาติเกาหลี–ไทย ที่จัดขึ้น ณ SPHERE GALLERY 1 ศูนย์การค้า EMSPHERE โดยมี “ดีเจมะตูม-เมฆ จิรกิตต์-พิกเล็ต ชาราฎา” ในฐานะสมาชิกตัวแทนฝั่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์
SELBAN (เซลบัน) คือแบรนด์ครีเอทีฟสัญชาติเกาหลี–ไทย SEL มาจากคำว่า SOEUL ส่วนคำว่า BAN มาจากคำว่า BANGKOK ที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเปิดตัวคอลเลกชั่นแรก ARCHIVE_01 ภายใต้แนวคิด "กำเนิด (Birth)" ซึ่งสะท้อนจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม และสายงาน พร้อมเชื่อมโยงโลกของแฟชั่น ความงาม ดนตรี การแสดง และศิลปะด้านภาพ (Visual Art) เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานร่วมกันของสมาชิกจากทั้งสองประเทศ
เริ่มที่ฝั่งประเทศไทย โปรเจกต์นี้มี มะตูม เตชินท์ ดีเจ และเอนเตอร์เทนเนอร์ชื่อดัง รวมถึงศิลปิน เมฆ จิรกิตต์ และ พิกเล็ต ชาราฎา สองศิลปิน และนักแสดงชื่อดัง เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรเจ็กต์ดังกล่าว โดยทั้งสามคนไม่ได้มีบทบาทเพียงการประชาสัมพันธ์แบรนด์เท่านั้น แต่ยังร่วมสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ สร้างคอนเทนต์ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ SELBAN ในประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน
ส่วนฝั่งเกาหลีใต้ เราได้ CHOI มาเป็นผู้นำโปรเจ็กต์นี้ เขาคือศิลปิน และผู้บริหารบริษัทด้านกราฟิกในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทำงานในฐานะ Visual Graphic Director ให้กับคอนเสิร์ต และการแสดง K-POP มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 โดยเคยร่วมสร้างสรรค์งานวิชวลให้กับศิลปินระดับแนวหน้า อาทิ ATEEZ, TAEMIN, WOODZ, PLAVE, KEY (SHINee), MINHO (SHINee) รวมถึงรับหน้าที่ Graphic Director ในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของ T.O.P มาแล้ว
ภายในงานวันเปิดตัวทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์ของ SELBAN อย่างใกล้ชิด ทั้งเสื้อผ้า แอ็กเซสซอรีต่างๆ และ SELBAN Mask Pack มาสก์หน้าที่ได้รับการพัฒนา และผลิตในประเทศเกาหลีใต้ โดยเน้นการช่วยดูแลผิว พร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรก และสิ่งตกค้างบนผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทีมผู้ก่อตั้ง และสมาชิกของโปรเจ็กต์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างแฟชั่น ดนตรี ความงาม การแสดง และศิลปะด้านภาพ (Visual Art) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง SELBAN และประธานเจ้าที่หน้าที่การตลาด Nam Pyeonghwa (N.P.H.) แห่งย่านทงแดมุน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อวางรากฐานความร่วมมือด้านแฟชั่น ความงาม และอุตสาหกรรมครีเอทีฟระหว่างประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทยในอนาคต
นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก HOLLAND ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวแบรนด์ SELBAN ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์ ร่วมด้วยทีมศิลปินจากบ้าน MFlow Entertainment ได้แก่ MINTTHY, โบ๊ท ยงยุทธ, โอ๊ต ภาสกร, เจมส์ ศุภวิชญ์, โฟล์ค จักริน, เอฟเฟ็กต์ ธนกร และชายกลาง ธนกฤต แท๊กทีมมาเปิดสเตจเฉลิมฉฉลองไปด้วยกัน
สำหรับ “SELBAN Pre-Launching Pop-up Event” งานป๊อปอัพครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานเปิดตัวแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ผู้คนทั้งสองวัฒนธรรม จากหลายสาขาอาชีพ ร่วมกันสร้าง ผลักดัน นำเสนอแบรนด์ในอีกมิติต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ตลอด 2 วัน ระหว่าง วันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ SPHERE GALLERY 1 ศูนย์การค้า EMSPHERE
SELBAN แบรนด์ครีเอทีฟแฟชั่นสัญชาติเกาหลี-ไทย เริ่มต้นการเดินทางด้วย ARCHIVE_01 "กำเนิด (Birth)" และมีแผนพัฒนาอาร์ไคฟ์ใหม่ในทุกฤดูกาล เพื่อบันทึกเรื่องราว สีสัน และเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ผ่านการผสานแฟชั่น ความงาม ดนตรี การแสดง และศิลปะด้านภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ในระยะยาว