ชีวิตเกือบพัง! “เอ็ด 7 วิ” เปิดปมติดพนัน

อาทิตย์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอพาไปเปิดบ้านคลุกวงในชีวิต “คุณเอ็ด 7 วิ” YouTuber สุดฮิตจากทีม “เสือร้องไห้” ที่วันนี้ขอวางไม้กลองของวง “Jetset’er” จากเส้นทางอดีตมือกลอง มาลุยโลกออนไลน์แบบเต็มตัว จนกลายเป็นอีกหนึ่งทีมคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าวิ่งชนเดือนละกว่า 10 งาน จนเจ้าตัวถึงกับยอมรับว่า งานแน่นจนสุขภาพเกือบพัง!
จากวันที่ต้องปรับตัวท่ามกลางโควิดและเศรษฐกิจขาลง สู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตสวนกระแส งานนี้ “ตีท้ายครัว” ขอเปิดเบื้องหลังกลยุทธ์ที่ทำให้ “เสือร้องไห้” เดินมาถึงวันนี้ รวมถึงเรื่องที่ไม่เคยอยากให้ใครรู้ กับ ปมติดพนันที่เคยทำให้ชีวิตเกือบพัง และบทเรียนสำคัญที่ทำให้วันนี้ต้องกลับมาจัดระเบียบชีวิตใหม่
เปิดอีกมุมของ “คุณเอ็ด” ในบทบาทสามีและคุณพ่อ กับชีวิตคู่ที่แม้จะมีความเหมือนที่ต่าง แต่ใช้วิธี ประคองใจและเคารพในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการ จนกลายเป็นความลงตัวง่ายๆ ที่ทำให้ครอบครัวเดินไปด้วยกันได้
พร้อมเปิดมุมการเลี้ยงลูกแบบคุณพ่อสายจริงจัง ทั้งเรื่องการเรียน การฝึกท่องสูตรคูณ และความเชื่อที่ว่า ความรู้ยังเป็นอาวุธสำคัญของลูก แม้ระบบการศึกษาในวันนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิม
งานนี้เพื่อนร่วมแก๊ง “เสือร้องไห้” ยังขอแฉฉายา “ระเบิดตัวเอง” พร้อมเมาท์วีรกรรมความตรงเวลา ความเป๊ะ และความไม่เข้าใจบางเรื่องของโลกออนไลน์ ที่กลายเป็นสีสันประจำทีม
ปิดท้ายด้วยบทเรียนจากสนามออนไลน์ที่วันนี้การแข่งขันดุเดือดขึ้นทุกวัน เมื่อโลกเปลี่ยนเร็ว คนทำคอนเทนต์ก็ต้อง ปรับให้ทันที่สุด เพื่ออยู่ให้รอดและไปให้ไกลกว่าเดิม
ติดตามเรื่องราวชีวิตอีกด้านของ “คุณเอ็ด 7 วิ” ที่ทั้งฮา ทั้งจริง และมีหลายเรื่องให้คิดตาม ในรายการ “ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33