“PP KRIT” ชวนเปิดประสบการณ์ความหวานซ่อนเปรี้ยวในซิงเกิลใหม่ “Your Candy” พร้อมเสิร์ฟ MV สดใส ได้ “ต้าเหนิง” และ “ณิชา” ร่วมเติมสีสัน

“PP KRIT” (พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) อยากชวนทุกคนมาแกะเปลือก ลิ้มรสชาติของซิงเกิลใหม่ “Your Candy” กับ Flavor หวานซ่อนเปรี้ยว ละมุนไปกับดนตรี POP เสียงร้องหวานสอดไส้เนื้อหาสุดเปรี้ยว ถ่ายทอดผ่านเมโลดี้ฟังสบาย เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ “PP KRIT” พร้อมเสิร์ฟให้ชิมโดย “THE TOYS” มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์คู่ใจ ช่วยรังสรรค์ซาวด์ดนตรีที่ทั้งละมุน ติดหู และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในพาร์ตของมิวสิควิดีโอ ยิ่งเพิ่มความสดใสด้วยการได้ “ต้าเหนิง - กัญญาวีร์ สองเมือง” และ “ณิชา - ณัฎฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” มาร่วมแสดงกับ “PP KRIT” ภายใต้การกำกับของ “แมงโต” ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นแก๊งเพื่อนที่มี Flavor แตกต่างกัน ให้ผู้ชมได้ร่วมค้นหาว่าแต่ละคนเป็นตัวแทนของลูกอมรสชาติไหน พร้อมชวนทุกคนมาลอง Try และ Taste ในมิวสิควิดีโอ เพลง “Your Candy”
สามารถฟังเพลง “Your Candy” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “PP KRIT” ได้แล้วทุก Streaming Platforms และชม Music Video ได้แล้วทาง YouTube : PP KRIT ENTERTAINMENT
https://youtu.be/uvZpqG4Fbm0?si=GeLl72i4BIDocQFQ
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