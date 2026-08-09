ทะยานขึ้นครองคอนเทนต์ไทยอันดับ 1 บน VIU! "Make It Right 2026" สมการรอคอยของแฟนๆ

เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงสำหรับซีรีส์ Make It Right 2026 รักออกเดิน ที่สร้างกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายตั้งแต่เริ่มออกอากาศ โดยสามารถติด Top 10 คอนเทนต์ที่มียอดรับชมสูงที่สุดบน VIU ได้ตั้งแต่ EP1 ก่อนจะทะยานขึ้นครอง อันดับ 1 ของคอนเทนต์ไทย ตั้งแต่ EP2 จนถึงปัจจุบัน สะท้อนความสำเร็จของการนำซีรีส์ในตำนานกลับมาถ่ายทอดใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การกลับมาครั้งนี้ภายใต้การกำกับของ ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ หัวเรือใหญ่แห่ง Copy A Bangkok ยังคงรักษาเสน่ห์ของต้นฉบับไว้ได้อย่างลงตัว พร้อมเติมความสดใหม่ให้เข้ากับคนดูยุคปัจจุบัน จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนๆ บนโลกโซเชียล โดยเฉพาะเคมีของนักแสดงรุ่นใหม่ที่แม้หลายคนจะเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรก แต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนครองใจผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว
ด้านเนื้อเรื่องก็ยิ่งทวีความเข้มข้น เมื่อความสัมพันธ์ของ ธีร์ (พร้อมมี่ ปุณยวีร์) และ ฟิวส์ (บุ้งกี๋ สุรสีห์) เริ่มพัฒนาอย่างชัดเจน โดยธีร์เดินหน้ารุกเต็มกำลัง จนทำให้ฟิวส์เริ่มหวั่นไหวและเก็บอาการไม่อยู่ เสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินตลอดทั้ง EP3 จนแฟนๆ ต่างพากันจิกหมอนและพูดถึงกันอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดีย
ติดตามซีรีส์ Make It Right 2026 รักออกเดิน ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. รับชม Uncut Version ได้ที่แรก ทาง VIU เท่านั้น และทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 9 กด 30
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