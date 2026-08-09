หวานไม่ไหว!! “แอลม่อน-โปรเกรส” กอดคอ “เคน-พอล-คีตั้น” ปิดฉากซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” เสิร์ฟฟินสนั่น

จบลงอย่างแฮปปี้ สำหรับซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” ส้มข้างบ้าน...ทำไมมันหวานเป็นพิเศษ จาก“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ทำเอาแฟนๆ ใจฟูยกฮอลล์ไปกับโมเมนต์ฟินๆ ของแก๊งเพื่อนซี้สุดฮอต นำโดย 2 หนุ่มน้องใหม่มาแรง“แอลม่อน ภูมิสุวรรณ สุวรรณสถิตย์, โปรเกรส ภาสวิชญ์ ธรรมสังคีติ” กอดคอแก๊งเพื่อนอย่าง “เคน กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์, พอล ธนัน โลหะวัฒนกุล, คีตั้น สิทธิทัศนิฐ์ ตังติสานนท์” รวมตัวจัดเต็มมอบความทรงจำแสนหวานส่งท้ายซีรีส์กับงาน “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย Final EP. FAN MEETING” ให้กับแฟนๆ ที่ส่งแรงซับพอร์ตในทุกตอนที่ออกอากาศ จนขึ้นเทรนด์ X ติดชาร์ตในหลายพื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่ EP.แรกจนถึง EP. สุดท้าย และทำให้บัตร Sold out ในเวลาไม่นาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ไปพร้อมกัน ปิดฉากส้มหวานจากข้างบ้านร่วมกับผู้กำกับฯ คุณภาพ“นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายซีรีส์อย่างสนุกสนาน พร้อมรับชม Special Show สุด Exclusive จากเหล่านักแสดง และเก็บโมเมนต์สุดประทับใจให้ได้แชร์ผ่าน #WhenOrangesFallFinalEP ล้นทะลักโซเชียลทั่วโลก เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ centralwOrld PULSE Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
บรรยากาศอบอวลไปด้วยพลังรักล้นฮอลล์จากแฟนๆ ที่นัดรวมตัวรับความสุขด้วยโชว์เปิดสุดพิเศษ จาก “แอลม่อน-โปรเกรส” ควงคู่ร้องเพลง “เขินให้หน่อย” (You're Blushing?) และ “เคน-พอล” ที่กุมมือโชว์เพลง “เพลงรัก”(Hook) ก่อนจะส่งให้ “แอลม่อน-โปรเกรส” คว้าไมค์โชว์เพลง “คุ้มค่าการรอคอย” (Worth the wait) เพลงประกอบซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่นฮอลล์ จากนั้น “อาร์ม วีรยุทธ์ จันทร์สุข” ซึ่งรับหน้าพิธีกรก็เชิญนักแสดงทั้ง 5 หนุ่ม “แอลม่อน-โปรเกรส-เคน-พอล-คีตั้น” ขึ้นบนเวทีกล่าวทักทายแฟนๆ และชวนผู้กำกับฯ “พี่นิว” มาร่วมพูดคุยย้อนโมเมนต์ความป่วนของเหล่านักแสดงในกองถ่ายที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยมีภาพมายืนยันให้แฟนๆ ได้ร่วมทายอย่างสนุกสนานและฟินกันสุดๆ จากนั้นก็ร่วมถ่ายภาพเก็บความทรงจำที่แสนพิเศษร่วมกัน ก่อนจะพาทุกคนเดินทางสู่ตอนจบซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความฟิน จนแฟนๆ ฮ็อบตลอดการรับชม ต่อด้วยโชว์พิเศษปิดเวทีจาก “แอลม่อน-โปรเกรส-เคน-พอล-คีตั้น” ที่จับไมค์ร้องเพลง “ฤดูกาลที่มีเธอ” (Season of you)เพลงประกอบซีรีส์ ให้แฟนๆ ได้เก็บภาพเก็บความประทับใจรัวๆ พร้อมพูดถึงความรู้สึกหลังดูอีพีไฟนอลจบ ความรู้สึกถึงแฟนๆ และความรู้สึกที่นักแสดงมีให้กันโดยบอกผ่านโปสการ์ดเหมือนในซีรีส์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น ก่อนปิดท้ายงานด้วย Fan Project ที่แฟนๆ ตั้งใจทำเป็นเซอร์ไพรส์บอกความรู้สึกส่งถึงเหล่านักแสดงเช่นกัน จนทั้ง 5 หนุ่มถึงกับน้ำตาคลอ เรียกได้ว่าเป็นงานส่งท้ายซีรีส์ที่รวบรวมทุกความทรงจำดีๆ ไว้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียว
ติดตามภาพความประทับใจของงาน “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย Final EP. FAN MEETING” ได้ทาง Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV และติดตามชมซีรีส์“ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall”ครบทุกตอนแบบจุใจ ได้ที่แอป oneD ที่เดียว