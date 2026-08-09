มัดรวมความฟิน!! “ธรรม-แม็ค” พา “อั๋น-แสตมป์” เปิดโหมดคนดวงดี! เสิร์ฟโมเมนต์หวานตอนแรกซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” ให้อินทุกอารมณ์ ในงาน “จุดจีบสายมู Meet & Mu Together”

เปิดคลาสแรกคนดวงดีรับความฟินขั้นสุดกันแน่นโรงภาพยนตร์ กับงาน “จุดจีบสายมู Meet & Mu Together” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ให้แฟนๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ และเป็น 5 สุดยอดคนดวงดี ที่ได้ถามคำถาม เปิดตำราจีบแบบสายมูกับนักแสดงวัยรุ่นคู่ใหม่มาแรง “ธรรม ทัพทอง สุวรรณระกานนท์, แม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์” และสองนักแสดงวัยรุ่นฝีมือดี “อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต, แสตมป์ พนัชษ์กรณ์ ฤกษ์ศิริอารี” กันอย่างใกล้ชิด และอินทุกอารมณ์ไปกับการรับชมตอนแรกซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” เมื่อคำสาป...เปลี่ยนดวงร้าย กลายเป็นความรัก และสองผู้กำกับฯ “โย อภิรักษ์ ชัยปัญหา” และ “อาร์ต อนันต์ รัศมี” ที่แท็กทีมมาเสิร์ฟความฟินครบรสด้วยโชว์สุดพิเศษ เกมสนุกๆ และการพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังซีรีส์แบบเจาะลึก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ที่ โรงภาพยนตร์ที่ 8 เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มทุกโมเมนต์เลยทีเดียว
เริ่มงานด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “ธรรม-แม็ค” ที่ควงคู่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” ในเพลง “รักไม่วัดดวง (Beyond Luck)” จากนั้นพิธีกรคนเก่ง “อาร์ม วีรยุทธ จันทร์สุข” ก็เปิดสเตจความสนุกเชิญ 2 นักแสดงนำ “ธรรม-แม็ค” กล่าวทักทายแฟนๆ และพูดคุยเกี่ยวกับคาแรกเตอร์ที่ได้รับ กับบท “ขอบฟ้า” (ธรรม ทัพทอง) หนุ่มหล่อคณะบริหารคนดวงซวย และ “ริน” (แม็ค ณัฐพัชร์) หนุ่มสินกำสุดเท่ จากตระกูลสายมู รวมถึงความสัมพันธ์ของตัวแสดง ก่อนจะเพิ่มความฟินด้วยการชวน “อั๋น-แสตมป์” มาพูดคุยถึงความหวานของคาแรกเตอร์ “กริช” (อั๋น ณภัทร) แฟนเก่าสุดเลิฟของรินที่ไปคบกับคนใหม่อย่าง “โมจิ” (แสตมป์ พนัชษ์กรณ์) จนเกิดเรื่องราวของการเริ่มจุดจีบที่เหล่านักแสดงนำมาเผยวิธีจีบทุกโมเมนต์ให้รู้แบบไม่มีกั๊ก ต่อด้วยความสนุกกับกิจกรรมของคนชอบมู หา 5 คนสุดท้ายที่ดวงดีที่สุด เพื่อถามคำถาม 4 นักแสดงนำ “ธรรม-แม็ค-อั๋น-แสตมป์” อย่างประทับใจสุดๆ จากนั้นก็ร่วมรับชมซีรีส์ EP.1 ครั้งแรกไปพร้อมกัน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แฟนๆ ฟินตลอดอีพี แล้วเดินหน้าความสนุกกันต่อด้วยพิธีกร “อาร์ม” ชวน “ธรรม-แม็ค-อั๋น-แสตมป์” ขึ้นบนเวทีมาพูดคุยถึงความรู้สึกหลังดูซีรีส์ตอนแรกจบ และชวนสองผู้กำกับฯ “พี่โย-พี่อาร์ต” มาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายซีรีส์แบบเจาะลึก รวมถึงเคมีเคใจของคู่ “ธรรม-แม็ค” กับ “อั๋น-แสตมป์” ที่แฟนๆ จะได้รับโมเมนต์ฟินๆ ในทุกอีพีที่ออกอากาศอย่างแน่นอน พร้อมสปอยล์ความสนุกใน EP.2 ให้เตรียมตัวลุ้นการต้องคำสาปครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป? ก่อนจะร่วมเก็บภาพความประทับใจร่วมกับแฟนๆ เติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุขของงานวันนี้ โดยมี “พรีม ณัฐณิชา แสงมณี, ไล้ท์ตี้ นมัสการ ตรังคสมบัติ, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ” นักแสดงที่ร่วมเล่นขึ้นมาถ่ายภาพด้วย ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยความรักจากแฟนๆ ที่มารวมตัวกันแน่นโรงภาพยนตร์ที่ไม่มีวันลืมได้ลง
ติดตามภาพความประทับใจของงาน “จุดจีบสายมู Meet & Mu Together” ได้ทาง Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV และติดตามชมซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 | รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21:30 น.