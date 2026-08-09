แลนดิ้งหวานฉ่ำ!! “เต-นิว” นำทีมนักแสดงส่งท้ายซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog And A Plane” ฟินขั้นสุด! ในงาน “หมาเห่าเครื่องบิน Final EP. FAN MEETING”

สร้างปรากฏการณ์ความนิยมตั้งแต่ออกอากาศ EP.แรกจนถึง EP.สุดท้าย และติดชาร์ตเทรนด์ X ในหลายพื้นที่ทั่วโลก สำหรับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” จากภารกิจกู้ภัย สู่ภารกิจกู้ใจ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทยล่าสุดปิดฉากการเดินทางความรักของหัวหน้ากู้ภัยจอมกวนประสาทกับสจ๊วตหนุ่มสุดเพอร์เฟกต์ไปอย่างสวยงาม จากที่เจอกันครั้งแรกก็เกือบจะวางมวยกันซะแล้ว แต่ดันได้ภารกิจลับจับชู้ สู่การจดทะเบียนสมรส!ท่ามกลางความรักจากแฟนๆ ที่พร้อมใจกันมางาน “หมาเห่าเครื่องบิน Final EP. FAN MEETING” ร่วมส่งท้ายซีรีส์สุดฟินที่เนรมิตฮอลล์ให้กลายเป็นวันวิวาห์หวานฉ่ำของ “โตโต้-คณิต” รับบทโดยคู่จิ้นคู่ฮอต “เต ตะวัน วิหครัตน์” และ “นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” พร้อมด้วยแก๊งเพื่อน “ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย, ตุ้ย ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ” และผู้กำกับฯ คุณภาพ “โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง” ที่แท็กทีมกันมาร่วมงานและร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายซีรีส์อย่างสนุกสนาน พร้อมเสิร์ฟ Special Show สุด Exclusive ให้แฟนๆ ได้เก็บทุกโมเมนต์สุดประทับใจ ฉากน่ารักๆ แชร์ผ่าน #ADogAndAPlaneFinalEPกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณcentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดเวทีเริ่มความสุขด้วยโชว์เพลงประกอบซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” จาก “เต” กับเพลง “กู้ภัยกู้ใจ” (Rescue you) ต่อด้วย “นิว” ที่มาในเพลง “Fly with Me Free My Heart” และ “เต-นิว” ควงคู่ร้องเพลง “รักไม่มีเหตุผล” (No Reason) จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์”ชวน “เต-นิว” กล่าวทักทายแฟนๆ พร้อมชวนแก๊งเพื่อน “ม่อน-ริว-ตุ้ย-จูโน่”และผู้กำกับฯ “พี่โจ้” ขึ้นเวทีเสริมทัพความสนุก ร่วมพูดคุยถึงเรื่องป่วนๆ ฉากแซ่บซีนหวาน รวมถึงมุกเด็ดๆ และเบื้องหลังการถ่ายทำสุดประทับใจรวมถึงโมเมนต์ฟินๆ ที่ให้เหล่านักแสดงทายใจผู้กำกับฯ “พี่โจ้” ว่าชอบฉากไหนที่สุดของแต่ละคน ก่อนที่จะร่วมเก็บภาพความประทับใจกับแฟนๆ และไปร่วมดูตอนจบซีรีส์พร้อมกัน ซึ่งบรรยากาศตลอดการรับชมเต็มไปด้วยความฟินและความสุขจนทำเอาแฟนๆ กรี๊ดกันทั้งฮอลล์เลยทีเดียว พร้อมส่งท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “เต-นิว-ม่อน-ริว-ตุ้ย-จูโน่” ที่จับมือกันร้องเพลง “โดยสวัสดิภาพ” (Good flight) เพลงประกอบซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” และพูดถึงความรู้สึกหลังดูอีพีไฟนอลจบ ต่อด้วยเกมสนุกๆ ที่ให้ทุกคนได้เล่น ทายฉากในซีรีส์ที่ถูกตราตรึงในความทรงจำของแฟนๆ หลายๆ คน ที่เรียกว่าเป็นตำนานที่ทุกคนกล่าวถึง โดยใครแพ้จะต้องเล่นฉากนั้นสดๆ บนเวที ซึ่ง “ตุ้ย-จูโน่” ก็เป็นผู้แพ้ต้องเล่นบทของ “โตโต้-คณิต” กันสดๆ อย่าง “ขอโทษนะ ฮอตมากจ้ะ คนจีบเยอะมาก เดมแตก!ฯลฯ” ที่ทำเอาแฟนๆ ถึงกับฮาลั่นกับจริตเกินเบอร์ในการสวมบทนี้ของทั้งคู่ ก่อนที่เหล่านักแสดงจะพูดฝากผลงานและความรู้สึกที่มีให้กับพาร์ทเนอร์ของตัวเอง พร้อมกับ “เต-นิว” ที่เผยแพลนฮันนีมูนในโปรเจกต์ต่อไปที่เตรียมเซอร์ไพร์สแฟนๆ ให้รอติดตามในอนาคตอีกด้วย เรียกได้ว่าจบบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ สำหรับงานวันนี้ที่แฟนๆ ได้หอบความสุขกลับบ้านกันไปอย่างเต็มอิ่ม
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