เอ็นดู! “พีพี กฤษฎ์” กรีดร้องถูกสังคมบูลลี่ แซวเป็นเสือผู้หญิงในเอ็มวีใหม่ ลั่นเคยเป็นปมในใจ

“พีพี กฤษฎ์” กรีดร้อง! โดนสังคมบูลลี่ แซวเป็นเสือผู้หญิงในเอ็มวีใหม่ที่คว้า “ณิชา-ต้าเหนิง” มาร่วมงาน เจ้าตัวลั่นเคยเป็นปมในใจ ไม่อยากกลับไปเป็นแล้ว
หยิบจับอะไรก็ปังไปหมด สำหรับ “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” ล่าสุดฟีดแบ็กซิงเกิลใหม่ Your Candy ที่ชวน “ณิชา ณัฎฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” และ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” มาเล่นเอ็มวี ก็ถูกพูดถึงสนั่นโลกออนไลน์ โดยเพลงดังกล่าว พีพี ยังได้ THE TOYS มาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์คู่ใจให้ ซึ่งนอกจากแฟนๆ จะกรี๊ดแล้ว ก็ยังแซวกันสนั่นว่าเจ้าตัวรับบทเสือผู้หญิง พีพีถึงขั้นกรีดร้อง บอกถูกสังคมบูลลี่
“ซิงเกิลใหม่ Your Candy ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของพี มาพร้อมกับพี่ณิชาและพี่ต้าเหนิง แฟนคลับแซวเยอะมาก พีโดนสังคมบูลลี่ สังคมทำอย่างนี้กับพีได้ไง นี่คือเสียใจนะ (แฟนคลับแซวว่าอะไร?) ก็เป็นแซวเล่น แซวเล่นว่าเป็นเสือผู้หญิง ซึ่งไม่อยากให้พูดถึงเพราะมันเป็นปม เพราะเคยเป็นเสือผู้หญิงมาก่อน ไม่อยากกลับไปเป็นแล้ว (ตัดเล็บแล้ว?) ตอนนี้เป็นเล็บเจลแทนแล้ว
ก็เป็นอีกซิงเกิลนึงที่อยากจะให้ไวป์มันออกมาเป็นน่ารักๆ นี่แหละ ด้วยความตั้งใจด้วย และเพลงนี้ก็ได้ THE TOYS กลับมาทำเพลงให้อีกแล้วด้วย เขาเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจแล้ว จริงๆ อัลบั้มนี้ไดเรกชันทั้งหมดก็จะเป็น THE TOYS ช่วยดูด้วย”
เลือกณิชา - ต้าเหนิง เพราะสวย
"เพราะคนสวยๆ พีก็ชอบแหละ คำพูดที่เป็นไวรัล ถ้าพี่ไม่เอาผมขอนะครับ พี่ณิชาพี่ก็สวยนะ พอโดนแซวก็จะโปรโมตน้อยลงนะ ถ้าแซวเพิ่มก็จะไม่โปรโมตแล้ว”
แย้มงานแสดง
“จริงๆ จะมีในเจลบอยด้วย และงานแสดงในอนาคตก็รอติดตาม เดี๋ยวน่าจะรู้กันเร็วๆ นี้แหละมั้ง อยากให้รอติดตาม”