“ใหม่ ดาวิกา” ลั่นที่เห็น “คุณยายวรนาฎ” เวอร์ชั่นแซบแค่ 1% ของเรื่อง อย่าเพิ่งเดาสุ่ม เพราะผิดหมด!

“ใหม่ ดาวิกา” เบรกคนดูอย่าเพิ่งวิเคราะห์ ลั่นบท “คุณยายวรนาฏ” ที่เห็นแค่ 1% การันตีความแซบที่คาดไม่ถึง ชี้ที่เดากันมาผิดหมดแน่นอน
สร้างกระแสฮือฮาทั่วโซเชียลทันทีหลังปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมา สำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ได้นางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”มารับบทระดับตำนานอย่าง “คุณยายวรนาฏ” ทายาทอสูร ในการตีความรูปแบบใหม่ โดยเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงกระแสตอบรับ พร้อมการันตีความสนุกแซบชนิดที่แฟนๆ คาดไม่ถึง ชี้สิ่งที่ทุกคนวิเคราะห์ บอกเลยว่าผิด!
“ดีใจมากๆ เลยค่ะ คือมันเป็นตัวอย่างที่สั้นมาก ใหม่ก็บอกพี่โต้ง (บรรจง ปิสัญธนะกูล) เหมือนกันว่าเปิดน้อยมากเลย อยากให้เปิดเยอะกว่านี้นิดนึง บอกเลยว่าที่เห็นคือแค่ 1% ของเรื่องส่วนฉากลงสระที่หลายคนพูดถึง คุณยายอยากว่ายน้ำเฉยๆ แล้วสระก็ดูร้างไม่มีใครเล่นมาตั้งนาน พอมาบ้านนี้ฉันขอว่ายน้ำหน่อยแล้วกัน
ยังมีแซบกว่านี้เยอะมากเลยค่ะ ใหม่ได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนอยู่ในเรื่องนี้หมดเลย อย่างที่บอกว่าที่โชว์ไปแค่นิดเดียวของเรื่องมากๆ เป็นการตีความใหม่หมดเลย แล้วก็ได้ไปดูที่เหมือนมีคนออกมาวิเคราะห์ว่าจะเป็นยังไง บอกเลยว่าผิดนะคะ ผิดประมาณ 50 อีก 50 ถูกค่ะ คิดว่าไม่มีทางเดาได้เพราะค่อนข้างมีการเปลี่ยนเยอะจริงๆ แล้วใหม่ก็พูดมากอะไรไม่ได้ด้วยตอนนี้”
เผย “นก สินจัย เปล่งพานิช” คงรู้สึกแปลก เพราะเรียกตนว่าป้าทั้งเรื่อง
“ใหม่ไม่ได้คุยกับพี่นกว่าเป็นยังไง เวลาคุยกับพี่นกจะเป็นฟีลเหมือนหนูเป็นแฟนคลับ จำได้ว่าตอนเด็กอยู่ที่บ้านได้ดูละครเรื่องนี้เวอร์ชั่นพี่นกเล่นกับคุณแม่ รู้สึกว่าน่ากลัวแต่อยากเข้าหาคุณยายเพราะคุณยายสวย แต่หนูว่าพี่นกน่าจะรู้สึกแปลกเพราะว่าในหนังพี่นกต้องเรียกหนูว่าคุณป้าทั้งเรื่องเลย”
ขอบคุณทุกคนทำรีแอ็ก เห็นแล้วชื่นใจ
“ขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคนที่ทำรีแอ็ก ใหม่ชื่นใจมากๆ เลย แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ขนาดเราเองยังรู้สึกอดใจไม่ไหวแล้วเลยค่ะ”