“ต่อ ธนภพ” วิดพื้น ฟิตหุ่นหนัก รอรับบทโกโบริ 2026 คู่กรรมเวอร์ชั่นใหม่

“ต่อ ธนภพ” ตอบแล้วหลังข่าวลือรับบทโกโบริในคู่กรรมเวอร์ชั่นใหม่ เผยแคสติ้งผ่านฉลุย ตอนนี้ซุ่มฟิตหุ่นวิดพื้นหนักเพราะมีฉากถอดเสื้อ ลั่นเวอร์ชั่นนี้แตกต่างและไม่เหมือนใครแน่นอน อุบตอบใครรับบทอังศุมาลิน รอช่องวันประกาศอย่างเป็นทางการ
ทำเอาแฟนละครฮือฮาและจับตามองกันอย่างหนัก เมื่อพระเอกหนุ่มมากฝีมือ “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร”ออกมาอัปเดตถึงกระแสข่าวลือเตรียมรับบท “โกโบริ” ในโปรเจกต์ละครฟอร์มยักษ์จากการตีความใหม่ของ “คู่กรรม” ทางช่องวัน 31
โดย หนุ่มต่อ ได้เปิดใจถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ว่า ได้ผ่านขั้นตอนการแคสติ้งเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องรายละเอียดอย่างเป็นทางการ คงต้องรอให้ทางผู้ใหญ่ของช่องเป็นฝ่ายประกาศชัดเจนอีกครั้ง พร้อมเปิดเผยด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีว่า ตอนนี้กำลังเร่งฟิตร่างกายอย่างหนัก ซุ่มวิดพื้นทุกวันเพราะในบทมีฉากที่ต้องถอดเสื้อ และกลัวว่าจะใส่ชุดทหารออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบ ขณะที่ “อังศุมาลิน” ใครจะรับบทนี้ เจ้าตัวเผยยังไม่ทราบ อยากให้รอฟังคำตอบจากผู้ใหญ่มากกว่า
“ทางช่องวันเขาบอกหรือยังครับ ผมก็ไม่รู้ครับก็ต้องรอพี่ๆ เขาบอกครับ แต่เราทำแคสไปเรียบร้อยแล้วครับ ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้คนที่เหมาะกับโปรเจกต์มากที่สุด ช่วงนี้ก็วิดพื้นทุกวัน กลัวใส่ชุดทหารไม่รอด เท่าที่อ่านก็มีถอดเสื้อ”
อุบตอบใครรับบทอังศุมาลิน
“ผมยังไม่รู้เลยว่าใครครับ จริง ไม่แน่ใจ สุดท้ายแล้วพอผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องรอคนระดับใหญ่กว่าเราพูดก่อน”
มั่นใจไม่เหมือนโกโบริเวอร์ชั่นไหนๆ
“คิดว่าไม่เกินพีเรียดสองสามเดือนนี้เราน่าจะได้เปิดกล้องครับ อันนี้ไม่แน่ใจ ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะสรุปรายละเอียดทุกอย่างด้วยครับ ว่าจะเป็นแบบไหน เพราะว่าดีมากแล้วก็สนุกมาก แต่พอพูดโดยที่ผมไม่ได้เทียบกับเวอร์ชั่นก่อนหน้า แต่ผมว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆ อะไรที่ทุกคนรอ ผมเชื่อว่าโกโบริรอบนี้มีคำตอบให้ และผมค่อนข้างชอบมาก เท่าที่ผมอ่านรู้สึกว่าไม่เหมือนกับโกโบริรอบไหนเลย ก็ยังพัฒนากันอยู่ครับ”