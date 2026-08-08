8.8 “ซูเลียน” รวมพลังนักธุรกิจทั่วประเทศ จัดประชุมใหญ่แห่งปี พบ CEO "ดร.ปิยะวัฒน์" ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ธุรกิจ พร้อมฟรีคอนเสิร์ต "โชค รถแห่" ยกวง

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักธุรกิจและสมาชิกซูเลียนทั่วประเทศ ร่วมงานประชุมใหญ่และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณประดับเข็มเกียรติยศ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมอัปเดตทิศทางการดำเนินธุรกิจ รับฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหาร และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของสมาชิกที่สร้างผลงานโดดเด่น พร้อมกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นอย่างครบครันตลอดทั้งสองวัน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการบรรยายโดย ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางการเติบโตขององค์กร และแนวคิดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดศักยภาพให้กับนักธุรกิจซูเลียนทุกระดับ
ภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณประดับเข็มเกียรติยศ เพื่อเชิดชูสมาชิกผู้สร้างผลงานโดดเด่น รวมถึงกิจกรรม "แม่คนนี้ดีที่หนึ่ง ประจำปี 2569" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมยกย่องคุณค่าของผู้เป็นแม่และสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นภายในครอบครัวซูเลียน ปิดท้ายด้วยฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง "โชค รถแห่" ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้ร่วมงานตลอดช่วงกิจกรรม
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญสมาชิกและนักธุรกิจซูเลียนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย เติมแรงบันดาลใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน