“แม่เกตุ” ร่ำไห้ อกหักในวัย 47 เลิก “ลุงวิทย์” แล้ว

หลังจากโพสต์ข้อความปริศนาคล้ายโสดมาหลายวัน ล่าสุดระหว่างไลฟ์ขายของ “แม่เกตุ” แม่ของ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” และ “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม” ก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา ระบุว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจรุ่นใหญ่ “ลุงวิทย์” เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่เพิ่งควงกันไปออกรายการ เผยให้เห็นโมเมนต์หวานๆ มินิฮาร์ตให้กันตลอดทั้งรายการ อีกทั้งแย็ปๆ ว่าเตรียมแต่งงานกัน
โดยแม่เกตุยอมรับว่าเลิกรากับลุงวิทย์มาระยะนึงแล้ว เป็นการตัดสินใจที่ทำให้เจ้าตัวเสียใจ แต่แม่เกตุก็พยายามเข้มแข็ง พร้อมขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย และไม่อยากให้มีการตำหนิหรือกล่าวโทษใคร
แม่เกตุเผยความรู้สึกว่า อยากกลับมาเป็นคนที่สดใสอีกครั้ง ยอมรับว่าทั้งตัวเองและลุงวิทย์ต่างก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจ เพราะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกและเคยผ่านเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตมามากมาย
“คนเราต้องสดใสอยู่แล้วลูก แต่เราต้องใช้เวลาแค่นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นแม่เกตุหรือคุณลุง เราก็ต้องกลับมาสดใส คุณลุงก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว แม่เกตุก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว
วันนี้แม่เกตุอยากบอกทุกคนว่า เราต้องให้กำลังใจกัน เราไม่ต้องไปติเตียนคนอื่น ทุกคนสามารถให้กำลังใจแม่เกตุ คุณลุงได้ เพราะคุณลุงเองก็อ่อนแอเหมือนกัน แม่เกตุก็อ่อนแอ แต่เวลาจะพาเราเดินไปได้
ถามว่าแม่เกตุเสียใจไหม เสียใจค่ะ แต่ว่าถ้ามันจะเกิด มันก็ต้องเกิด เราก็ต้องทำใจ เราก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่เสียใจ แม่เกตุก็มีความรู้สึก
แม่เกตุเป็นคนที่มองความรักยิ่งใหญ่ ทุกคนในบ้านจะรู้ ถ้าแม่เกตุได้อยู่กับใคร แม่เกตุจะทุ่มเทใส่ใจ แต่ถ้าวันนี้มันไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ดี แล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้
แม่เกตุยังมีพี่เจน - ลิลลี่ ไม่ว่าจะฝันอะไร วันหนึ่งถ้าไปไม่ถึง เราก็ต้องยอมรับตัวเอง แล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้ อย่างที่พี่เจนบอกแหละ แม่อยากร้องไห้ก็ร้องเลย แม่เกตุเสียใจด้วย แต่แม่เกตุต้องดูแลตัวเองด้วย”