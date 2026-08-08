“นิกกี้ พิ้ม” รู้ ทำไม “เต้ ดราก้อนไฟว์” ถึงเลือกน้ำจบชีวิต! เผยเพื่อนมีปัญหาธุรกิจ แต่ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้

“นิกกี้ พิ้ม” รู้ที่ “เต้ ดราก้อนไฟว์” เลือกจบชีวิตตัวเองกับน้ำเพราะเพื่อนเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำ ยอมรับเต้มีปัญหาเรื่องธุรกิจ แต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะตั้งใจทำขนาดนี้ เพราะเพื่อนไม่แสดงอาการอะไรเลยจึงไม่มีใครได้รู้
เป็นอีกคนที่ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ธามัน เต้พันธ์สนิทสนมมาเป็นเวลา 30 ปี และพอจะรับรู้ปัญหามาโดยตลอด ซึ่งทันทีที่ “นิกกี้ พิ้ม”หรือ “สุระ ธีระกล”ทราบเรื่องยอมรับว่าตกใจมากไม่คิดว่าเพื่อนจะตั้งใจจบเรื่องราวทุกอย่างแบบนี้
“30 ปีแล้ว รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกที่อาร์เอสฯ มีดัง (พันกร บุณยะจินดา) อีกคน ก็เรียนร้องเพลงด้วยกัน เคยจะออกอัลบั้มพิเศษด้วยกันก่อนที่จะมาแยก ชื่อว่าดีเอ็นที มาจาก ดัง นิก เต้ ก็จะออกชุดพิเศษ 3 คนแล้วจะออกไปทำเดี่ยว พอดีอัลบั้มเดี่ยวเสร็จก่อน ดังออกก่อน แล้วก็มาผม ก็ไม่รู้เต้หายไปไหนสักพักก็เห็นเขาไปอยู่แกรมมี่ ทำดราก้อนไฟว์ ก็ได้เจอกันต่อเพราะผมกับแอนดี้ เขมพิมุกเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็เลยไปมาหาสู่กัน”
รู้ทำไม “เต้ ดราก้อนไฟว์” เลือกจบชีวิตตัวเองกับน้ำ พร้อมเผยเต้ที่ตนรู้จักมา 30 ปีเป็นคนนิ่ง สุภาพ เรียบร้อย จึงไม่มีใครดูออกว่ามีความเครียดอยู่
“ตอนที่เรารู้จักกันผมอายุ 18 ปี เต้น่าจะ 17 ปี เต้เป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ ก็พอจะรู้อยู่ว่าทำไมเลือกน้ำ เพราะเขาเป็นนักว่ายน้ำ เต้เขาเป็นคนนิ่ง เขาไม่มีอาการ ไม่มีอารมณ์ที่ดูเหมือนจะเครียดอะไรเลย เขาเป็นคนเงียบๆ สุภาพมากๆ เรียบร้อยพูดเพราะมากๆ จะพูดเบาๆ ซึ่งเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดที่รู้จักกันมา 30 ปี ไม่มีอาการว่าเขาจะเป็นคนเครียดอะไรเลย
ผมกับเขาเจอกันบ่อย ล่าสุดที่เจอกันเขายังตัดผมให้ผมอยู่เลย เขาก็บอกว่าขอตัดผมลงติ๊กต๊อกโปรโมตให้หน่อย ผมก็ให้เขาตัด หลังจากนั้นก็คุยโทรศัพท์กัน เขาก็ชวนไปปั่นจักรยาน”
รู้ “เต้ ดราก้อนไฟว์” เครียดปัญหาธุรกิจ ยอมรับตกใจที่เพื่อนเลือกเส้นทางนี้
“วันนี้ก็ไปเรียกหาเขา บอกเต้กลับบ้านนะ ไปวัดนะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเต้ ผมก็ตกใจนะครับ ด้วยอย่างที่บอกเขาไม่มีอาการอะไรเลยก็จะไม่มีใครได้รู้ แต่เขาก็มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เขามีติดขัดเรื่องของธุรกิจ แต่ไม่ขอพูดดีกว่า มันเรื่องส่วนตัวเขา จริงๆ ผมก็พอจะรู้ปัญหาว่าเขาเครียดเรื่องอะไร แต่แค่ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้
ก่อนหน้าโควิดเขาทำช่องยูทิวบ์ ทำรายการกับเด็ก ตอนนั้นเขาเมกมันนี่ดี แล้วช่วงโควิดเขาก็มาเจอปัญหาเหมือนคนอื่นๆ ลูกค้าเขาก็ไม่ได้ต่อโฆษณา เขาเลยหยุดไป ด้วยความที่เขาเป็นคนเรียบร้อย ผมก็เคยชวนเขาทำงานนะ ซึ่งผมกับเขามันคนละขั้วกันเลย ก็เลยไม่ได้ไปกันต่อ แต่เราก็เป็นเพื่อนกัน”
ในเมื่อเพื่อนตั้งใจจะจบชีวิตแบบนี้ก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อน
“เขาตั้งใจอย่างนั้น ผมพูดอะไรไม่ได้ ก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อน เราก็เป็นเพื่อนกันมา 30 ปีแล้ว คนเราจะรู้จักใครสักคนมา 30 ปี ในชีวิตมันก็คงมีไม่เยอะ เต้เป็นคนดีครับ”