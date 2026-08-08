“หญิง กัญญา” ต่อว่า “เต้ ดราก้อนไฟว์” หน้าโลง ทำไมไม่โทร.! ปล่อยโฮหนัก เราทำหน้าที่เพื่อนไม่ดีพอหรือเปล่า?

“หญิง กัญญา ไรวินท์” ปล่อยโฮ เราทำหน้าที่เพื่อนไม่ดีพอหรือเปล่า หลัง “เต้ ดราก้อนไฟว์” บอกรัก แต่ไม่ตอบกลับไป พ้อเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ ต่อว่าหน้าโลง ทำไมไม่โทร.หา ลั่นเคยแนะนำให้หานักจิตบำบัด แต่เต้ไม่เคยไปหา ชะล่าใจคิดว่าเพื่อนโอเคแล้ว
บรรยากาศในพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม “เต้ ดราก้อนไฟว์” หรือ “นายธามัน เต้พันธ์” อดีตนักร้องชื่อดัง เป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึง “หญิง กัญญา ไรวินท์” ดีเจและพิธีกรชื่อดัง ที่ปล่อยโฮออกมาอย่างหนักด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง
หญิงเปิดใจด้วยน้ำตานองหน้า ระบุว่า ตั้งแต่ทราบข่าวการหายตัวไปของเพื่อนก็เริ่มใจไม่ดี เพราะทำงานร่วมกันในรายการทรูอินไซต์มานานกว่า 20 ปี สนิทสนมและคอยให้คำปรึกษากันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจส่วนตัว จนกระทั่งได้กลับมาอ่านข้อความเก่าๆ ในไลน์ แล้วพบข้อความที่เต้เคยพิมพ์ทิ้งไว้ว่า “รักหญิงนะ” หญิงร่ำไห้สะอึกสะอื้นรู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่ได้ตอบกลับไป ถึงกับลั่น ตัวเองทำหน้าที่เพื่อนได้ไม่ดีพอ
“พูดตรงๆ ว่าตั้งแต่เขาหายไป ใจเริ่มคิดไม่ดีแล้ว เพราะเราเคยได้คุยอะไรกับเขาบ้าง เคยได้อัปเดตกันมาตลอด เราทำงานร่วมกับเขามา 20 กว่าปี กับทรูอินไซต์ เราเจอกันแทบทุกวัน เราคุยกัน เราแชร์เรื่องอะไรต่างๆ ซึ่งกันและกัน แล้วเต้มีอะไรปรึกษาหญิงบ่อยมาก อย่างเช่นเรื่องงาน เรื่องร้านทำผมของเขาเพราะหญิงมีร้านทำผม เขาบอกเต้ควรทำต่อดีไหม เพราะผู้เช่าคนเก่าออก ก็ยังบอกว่าถ้าเต้ทำไหว เต้ทำเลย มันอยู่ได้นะ ทำเลดี ก็ยังคุยกันตลอด ตั้งแต่ก่อนเปิดร้านทำผม ตอนเขาทำร้านอาหารก็ยังไปช่วยอุดหนุน ช่วยโน่นนี่นั่น เหมือนเราอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันมาตลอด ต่อให้เขาไม่ได้ทำทรูแล้ว เขาลาออกก่อนหญิง แต่ก็ยังคุยกันตลอด มีหญิง มีส้ม พี่แพร ปูเป้ ที่เราอัปเดตกันตลอด
ธุรกิจเขามีปัญหาไหม เบื้องลึกหญิงไม่รู้เลย เพราะเต้เป็นคนไม่ปรึกษาอะไรใคร ถ้าเขาไม่เหนื่อย หนักใจจริงๆ เขาไม่พูดอ้าปากเลย แต่ตอนนั้นเขาพิมพ์มาขอคำแนะนำ เขายังชวนหญิง ลองเล่นดูไหม ลองเทรดดูไหม หญิงยังให้เขาสอนให้อยู่ แต่ด้วยความหญิงไม่ถนัด ก็บอกว่าเราไม่ถนัด มันมีเรื่องอะไรแลกเปลี่ยนตลอด เวลามีทุกข์เขาก็บอกอยู่ หญิงให้คำปรึกษาไป
ที่หญิงโพสต์ว่าหญิงเสียใจที่ไม่ได้ตอบ หญิงไม่ได้ตอบไลน์เขา แต่เขาพิมพ์มาว่า รักหญิงนะ (ร้องไห้) ซึ่งประโยคนั้น ณ ตอนนั้นเราก็เออ ก็รัก แต่เราก็เขิน ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพิมพ์ไปบอกว่าเต้ ฉันก็รักเธอเหมือนกัน มันก็ไม่ใช่ไง (ร้องไห้) พอมาวันนี้เขาไม่อยู่ หญิงกลับไปย้อนดู (ร้องไห้)เฮ้ย เต้พิมพ์ข้อความนี้หาหญิงด้วย หญิงโกรธตัวเองมากทำไมเราไม่ตอบเขา เพราะเรารักเขาเหมือนกัน (สะอึกสะอื้น) ทำไมเรามารู้ตอนเขาไม่อยู่แล้วๆ”
ปล่อยโฮบอกติดค้างอยู่ในใจ เราเป็นเพื่อนไม่ดีหรือเปล่า
“ทุกคำที่เขาทักหาหญิง ทุกครั้งที่เขาโทร. หาหญิง หญิงโทร.หาเขาตลอด ถ้าหญิงไม่ว่างก็บอกว่าหญิงโทร.กลับนะ เราไม่เคยทิ้งเขาเลย ก็เลยรู้สึกเสียใจว่าทำไม ทำไมคราวนี้ (ร้องไห้) ทำไมเต้ไม่โทร.หาหญิงอีก ทำไมเต้ไม่โทร. มา ไม่ไลน์มาทิ้งไว้ ไม่มาปรึกษาเราอีก เราเคยช่วยเต้ไว้เหมือนกัน (ร้องไห้) ตอนนี้เต้ไม่คิดถึงเราแล้วเหรอ นี่คือสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ (ร้องไห้) ยังพูดกับเพื่อนอยู่เลย ส้ม เราเป็นเพื่อนไม่ดีหรือเปล่า (ร้องไห้) เราทำหน้าที่เพื่อนที่ไม่ดีพอหรือเปล่า (ร้องไห้)
ถ้าให้ตอบข้อความเต้ตอนนี้ ก็อยากบอกว่าหญิงรักเต้เหมือนกันนะ (ร้องไห้) หญิงอยากให้เต้เข้มแข็ง หญิงอยู่กับเต้เสมอ ไม่ว่าเต้อยู่ที่ไหน (ร้องไห้) เต้ต้องการอะไรเต้บอกหญิงได้ หญิงพร้อมที่จะช่วย หญิงยืนอยู่ตรงนี้เสมอ (ร้องไห้)”
เสียใจช่วยอะไรไม่ได้เลย ทั้งที่เคยแนะนำให้ไปพบเพื่อนที่เป็นนักจิตบำบัด มารู้ภายหลังเต้ไม่เคยไปหา
“สิ่งแรกที่คิดเลยคือ ทำไมเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอ แต่ก่อนหน้านี้พวกเราพยายามช่วยนะ พวกเราพยายามบอกเขาว่า ลองไปคุยกับเพื่อนคนนี้ดูนะ เขาเหมือนเป็นนักจิตบำบัดนะ เราโอเค เราเคยคุยกับเขาแล้ว เบสช่วยเราได้นะ เต้ลองไปคุยกับเบสดู เบสพยายามนัดเต้ เต้บอกโอเคเดี๋ยวเต้ไปหาแต่สุดท้ายเต้ก็ไม่เคยไป เพื่อนทุกคนที่ทรูอินไซต์ พยายามช่วยเขาตลอด ไม่ว่าจะให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา หาทางออก เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขา
เรารู้แหละว่าเขาเปลี่ยนไป เขานิ่ง ไม่เหมือนเดิม จากเดิมเขาพูดน้อยอยู่แล้ว ล่าสุดเรานัดรวมตัวกัน ชวนเขามา เขาก็ไม่มา หญิงก็ไลน์เดี่ยวไปว่าเต้มาไหม พวกเรานัดกัน ไม่สะดวกเดี๋ยวพวกเรานัดใหม่นะ เรารู้แหละว่ามันมีอะไรไม่เหมือนเดิม แต่เราให้พื้นที่ส่วนตัวเขา เพราะเรารู้สึกว่าคนอย่างเต้ เคยปรึกษาเรามาแล้ว ถ้าวันนี้เขาอยากจะพูด เขาต้องเอ่ยปากสิ เราดันชะล่าใจไป พอรู้ข่าวก็เลยโกรธตัวเองทำไมเราไม่โทร.ตามทำไมเราไม่เช็กงาน ทำไมเราไม่พยายาม”
แนะให้คุยกับนักจิตบำบัดเมื่อ 2 ปีก่อน จากนั้นบอกโอเคตลอด เพิ่งรู้แม้แต่แฟนก็ไม่บอกอะไรเลย
“ตั้งแต่เขาคุยปัญหากับหญิงครั้งแรก 2 ปีค่ะ ประมาณก.ค. 2024 จากนั้นมาก็ไม่ได้คุยปรึกษาอะไรแบบนี้อีกแล้ว แต่คุยกันด้วยเรื่องอื่น เขาจะพูดเสมอว่าเขาโอเคแล้ว เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าแม้กระทั่งแฟนเขา เขายังไม่พูดอะไรเลย ก็เลยว่านี่แหละ เต้จริงๆ ถ้าไม่ลำบากมากๆ แล้ว เต้ก็ไม่พูดกับใครค่ะ
เขามีเรื่องเครียค่ะ แต่เขาเก็บเอาไว้ แต่ถ้าเป็นเรา อย่างน้อยเราได้ระบายออกเนอะ เพื่อนช่วยไม่ได้ แต่อย่างน้อยสบายใจขึ้น การมีใครรับฟัง แต่เต้เขาไม่เคยเลย ไม่เคยปริปากเลย นอกจากตอนที่เขาลำบากจริงๆ ค่ะ”
ตัดพ้อหน้าโลง ทำไมไม่โทร.หา เต้ก็รู้ว่าหญิงพร้อมช่วย
“ก็ต่อว่าเต้ไป (ร้องไห้) ก็บอกว่าทำไมเต้ไม่โทร.หาเรา เต้ก็รู้วาเราช่วยเต้ (ร้องไห้) ถึงเราช่วยไม่ได้ทำไม แต่ทำไมไม่นึกถึงเรา (ร้องไห้) เสียใจ (ร้องไห้) อย่างน้อยการที่เราได้โทร.เช็กวันนี้โอเคไหม ถ้าเขาบอกโอเค โอเคจริงหรือเปล่า ว่างไหม มาเจอกันไหม เราดันละเลยมันไป เพราะเราเชื่อเขากับคำที่เขาบอกว่าเขาโอเคแล้ว พี่แพรบอกอยู่ว่าจะนัดเจอ เขาบอกว่าเขาโอเคแล้ว เราก็ชะล่าใจ”