“แอนดี้” เผยภาพวงจรปิด “เต้ ดราก้อนไฟว์” รู้แล้วเอาก้อนอิฐมาจากไหน ยันเพื่อนไม่ป่วยซึมเศร้า

“แอนดี้ เขมพิมุก” พาพระไปอัญเชิญดวงวิญญาณ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ออกจากบริเวณสะพานพระราม7 พร้อมเผยความคืบหน้าจากกล้องซีซีทีวีตำรวจพบภาพ เต้ หิ้วจักรยาน ที่บันไดใต้สะพานพระราม 7 ภาพรวม 70-80% เป็นการวางแผนเพื่อจบชีวิตตัวเอง พยายามหาแรงจูงใจที่เพื่อนทำแบบนี้ เชื่อเพื่อนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า ธุรกิจที่ทำก็รายได้ดี ส่วนการยืมเงินกันเป็นเรื่องปกติของเพื่อน และเต้ไม่เคยโกงใคร
เป็นอีกคนที่วิ่งวุ่นสืบหาความจริง หลังการจากไปของ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หรือ นายธามัน เต้พันธ์ อายุ 46 ปี จนมาพบร่างลอยน้ำที่สะพานพระราม 7 โดยในกระเป๋าเป้ของเต้มีหินหนัก 10 กิโลอยู่ วันนี้ (8 ส.ค.69) “แอนดี้ เขมพิมุก” หนึ่งในสมาชิกดราก้อนไฟว์ ได้พาพระอาจารย์ที่นับถือไปอัญเชิญวิญญาณเต้ออกจากบริเวณสะพาน
และแอนดี้ ยังได้เผยความคืบหน้าจากทางตำรวจที่แจ้งดูกล้องวงจรปิดรอบบริเวณนั้น จนพบภาพเต้ก่อนเสียชีวิตแล้ว เชื่อเพื่อนไม่ป่วยซึมเศร้า
“เขาเรียกว่าสวดถอน ก็ไปสถานที่ที่เจอเต้ แล้วผมก็นิมนต์พระอาจารย์ของผมไปสวดถอนบอกเต้ว่าไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะ ไปอยู่ที่วัด แม่และทุกคนรออยู่ 26 ปีที่เราอยู่ด้วยกันมา ก็แปลกใจอยู่นะครับ ปกติผมจะมีเซ้นส์อยู่ เวลาผมไปเจออะไรแบบนี้ผมจะได้กลิ่นธูปบ่อยๆ เมื่อคืนผมก็ยังคุยกับเต้ในใจว่าเต้อยู่ไหน มาหาได้นะแต่ไม่มีกลิ่นธูปเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าต้องไปเชิญเขามาเพื่อนก็รับรู้ ผมก็ได้กลิ่นของเต้แบบเมื่อวาน แต่ยังไม่ได้กลิ่นธูป”
ไม่มีใครได้สัญญาณอะไรมาก่อนว่า “เต้ ดราก้อนไฟว์” จะจบชีวิตตัวเองแบบนี้ ยืนยันเพื่อนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอน
“ไม่มีเลย เขาไม่ได้บอกอะไรใคร และเอาจริงๆ นะคนแบบเต้ไม่ควรทำแบบนี้ เพราะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลย เขาต้องสุดอะไรบางอย่าง คือไม่มีใครรู้อะไรเลยจริงๆ ผมพยายามถามเพื่อนๆ ใครก็ตามที่รู้จักเต้ หรือแม่ ญาติพี่น้องเขา ไม่มีใครรู้เลยจริงๆ แม่เต้เขาก็พูดเหมือนผมว่าเต้มันไม่ยอมบอกอะไรเลย บอกสักนิดก็จะได้รู้
เต้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอน เต้ไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งสิ้น เขาเป็นคนที่ปั่นจักรยาน หาอะไรทำ คิดถึงแม่ตลอดเวลา เขารักแฟนเขามากๆ ตอนนี้ยังรู้สึกเหมือนฝัน ตบหน้าตัวเองว่า นี่เราอยู่ในความฝันหรือเปล่า นี่มันใช่เต้จริงๆ เหรอ”
ล่าสุดตำรวจได้ภาพ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ที่บันไดใต้สะพาน และทราบแล้วว่าก้อนหินที่เพื่อนแบกใส่กระเป๋าถ่วงมาจากไหน
“ในความเป็นแม่เขาต้องติดใจอยู่แล้ว แต่ภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้เห็นและทุกคนเห็นมันก็ไปในทางนั้นได้ แต่ในตอนนี้ที่จักรยานก็ยังไม่เจอ และผมได้คุยกับรองสืบ ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าก้อนอิฐมาจากไหนแล้ว ก็คืออยู่ใต้สะพานพระราม 7 แล้วก็เห็นเต้ที่บันไดใต้สะพานแล้วก็อุ้มจักรยานไปด้วย ตอนนี้ทางตำรวจพยายามจะดูว่าตอนลงเขาได้ลงหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ลงก็คือตรงนั้น
(คาใจ?) เมื่อวานก็มีนิดนึงว่ามีใครมาทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่า ผมไม่ยอมนะ ผมเอาตาย แต่พอดูภาพรวมแล้ว คุยกับหลายๆ คนแล้วเต้มันใจวะ มันเก่งเกิน มันกล้ามาก ทางรองสืบก็บอกว่า 70-80% ก็คือตามนั้นแหละ แต่ขอเห็นภาพตอนเขาลงสะพานหรือเปล่า ถ้าเขาลงสะพานก็ไม่ใช่ ไม่นานก็จะได้คำตอบ แต่รองสืบเขาก็คิดว่าใช่แบบนั้นแหละ”
เห็นรายได้ธุรกิจร้านตัดผมก็ไปได้ดี ส่วนเรื่องยืมเงินเพื่อนเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง “เต้ ดราก้อนไฟว์” ไม่โกงใครอยู่แล้ว
“เรื่องธุรกิจของเขา ผมได้คุยกับพาร์ตเนอร์ร้านตัดผมของเขาจากตัวเลขที่เขาเปิดให้ดูก็รายได้ดีอยู่นะ หรือว่าเต้กำลังคิดแผนการณ์ใหญ่อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบจริงๆ รู้อย่างเดียวว่าเต้เป็นคนดี ทำอะไรก็ทำเพื่อแม่ ทำเพื่อแฟน ชีวิตเขามีอยู่แค่นี้ เต้เขาเป็นคนคิดเรื่องธุรกิจ เรื่องการหาเงิน ผมตัดออกเลยว่าเต้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า ไม่มีวี่แววที่จะทำแบบที่ทำ ผมก็ยังงงอยู่ เมื่อคืนผมนั่งคุยกับเขาทางจิตว่าเต้ทำทำไม เต้ทำอะไรอยู่ แต่เขาไม่มา วันนี้ผมเลยต้องไปอัญเชิญดวงวิญญาณให้เขามาที่วัด
เรื่องยืมเงินเป็นเรื่องธรรมชาติ เพื่อนกันก็ต้องยืมกัน ผมไม่รู้จริงๆ ว่ากับคนอื่นยังไง ผมเองก็มีให้เขา ก็เพื่อนกันเนอะ แต่เราก็มีลิมิตในการให้ว่าบ่อยแค่ไหน การที่เพื่อนยืมเงินเพื่อนไม่ผิด เพราะเต้เขาคืนทุกคน ผมกับเต๋า ดราก้อนไฟว์ เราได้คืน เต้ไม่เคยโกงใคร (ตรงนี้เป็นปมนำพาเต้ไปทำแบบนั้น?) เต้เป็นคนคิดเยอะ คิดทุกกระเบียบนิ้ว เขาจะทำอะไรรายละเอียดเขาต้องแน่นมาก เหมือนที่เขาทำได้ขนาดนี้ กระเป๋าที่แบกไปเขาคิดมาละเอียดแล้ว แต่ผลสุดท้ายผมเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีคำตอบของมันเอง คนที่จะรู้มากที่สุดคือแม่”
โคตรดีใจ คนรัก “เต้ ดราก้อนไฟว์” เยอะ แจงแทน “เต๋า ดราก้อนไฟว์” ไม่มางานเพราะอยู่เมืองจีน
“ผมโคตรดีใจเลย ขอบคุณทุกสื่อที่นำเสนอ ผู้ประกาศข่าวทุกช่องที่พูดถึงเต้ดีมากๆ ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพี่น้องดราก้อนไฟว์รักเต้หมด พอดีมีคนมาบอกว่ามีบางกลุ่มต่อว่าเต๋า ต้องบอกเลยว่าผมรู้ข่าวเต้เพราะเต๋า แล้วตอนนี้เต๋าเขาพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองจีน 2 วันแล้ว เต๋าจะกลับมาวันที่ 10 ก็จะมาหาเต้ คือมีคนไปว่าเขาว่าเป็นเพื่อนอะไรวะ ทำไมไม่มาหาเพื่อน เห็นแต่ผมกับหยวน ดราก้อนไฟว์ ความจริงไม่ใช่เลยนะ เต๋าโทร.หาผมตลอดเวลา เขาเป็นห่วงและเขาก็เศร้ามาก”
ที่ผ่านมา “เต้ ดราก้อนไฟว์” อยากกลับมาทำวง
“เต้เขาจะพูดกับทุกคนในวงตลอดว่าเขาอยากให้กลับมา คืองานจ้างเท่าไหร่ไม่ว่ากัน แต่อยากเห็นทุกคนมาเต้น มาร้องเพลงด้วยกัน แต่ว่าแต่ละคนก็ไม่มีเวลากันเลย ก็เสียดายเหมือนกัน ตอนนี้ก็เหลือแค่ 4 แล้ว ก็คงจะไม่มีโปรเจกต์นั้น ซึ่งจริงๆ เรามีความตั้งใจจะกลับมาทำเพลงด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ทำ ก็รู้สึกเสียดาย”