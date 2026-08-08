“อยากจะย้ำชัดๆ ครั้งสุดท้าย!” AIS เปิด “โซนหน้าจอ” ชวนดูสดคอนเสิร์ตอำลา “อัสนี-วสันต์” บน AIS PLAY 8 ก.ย. นี้

AIS เอาใจแฟนเพลงของสองศิลปินร็อกระดับตำนาน อัสนี–วสันต์ กับมิติใหม่ของการรับชมคอนเสิร์ตผ่าน “โซนหน้าจอ” เปิดโอกาสให้ลูกค้า AIS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FAREWELL CONCERT อัสนี-วสันต์ “อยากจะย้ำชัดๆ ครั้งสุดท้าย” รับชมสดผ่าน AIS PLAY ในการแสดงรอบสุดท้าย วันที่ 8 กันยายน 2569 พร้อมรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ตย้อนหลัง (Rerun) ได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 – 31 ธันวาคม 2570 เพียงสมัครแพ็กเกจ PLAY PASS ราคา 500 บาท (ไม่รวม VAT) ลูกค้ามือถือกด *678*500# โทรออก ส่วนลูกค้าเน็ตบ้านสมัครผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิดีโอสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มรวมคอนเทนต์ความบันเทิงที่ครบครันที่สุดของประเทศไทย
พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน รับฟรี! Exclusive Postcard โปสการ์ดพร้อมลายเซ็นจาก “อัสนี-วสันต์” โดยสามารถรับโปสการ์ดได้ที่ AIS Shop สาขาที่ร่วมรายการ เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY PASS ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าของจะหมด ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ais.th/playpass
นอกจากนี้ AIS ยังต่อยอดประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านสำหรับลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 ผ่านแคมเปญ “โซนหน้า...จอใหญ่” THE FRONT ROW EXPERIENCE ชวนเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่นั่งแถวหน้าของคอนเสิร์ต สัมผัสอรรถรสการรับชมแบบโฮมเธียเตอร์ได้อย่างเต็มอิ่ม รับสิทธิ์ชมสดและชมย้อนหลัง (Rerun) ฟรี! บน AIS PLAY ผ่าน SMART SOUNDBAR เพียงสมัครแพ็กเกจเสริมราคา 250 บาทต่อเดือน พร้อมรับฟรี! ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งปิ๊กกีตาร์และโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นจาก “อัสนี-วสันต์” เมื่อสมัครภายในวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2569 ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ais.th/consumers/fibre/services/soundbar/