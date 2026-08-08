“ลิซ่า” ขอเก็บเป็นความลับ เมื่อ “โรเซ่” ถามถึงเคล็ดลับล็อกผมหน้าม้ายังไงให้อยู่ทรงไม่กระดิก

ในโอกาส BLACKPINK ฉลอง 10 ปีเดบิวต์! 4 สาว “ลิซ่า-โรเซ่-จีซู-เจนนี่” มารวมตัวกันที่เกาหลีเพื่อทำกิจกรรมและพูดคุยกับเหล่า BLINK ที่เป็นผู้โชคดี 40 คนที่โซล และเหล่า BLINK ทั่วโลกในระบบออนไลน์
ในระหว่างที่ 4 สาวคุยกับแฟนๆ อยู่ในระบบออนไลน์ จู่ๆ โรเซ่ก็พูดถึงสิ่งที่สงสัยในตัว “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” มาตลอด คือผมหน้าม้า ที่ทำคนไทยและคนทั่วโลกพูดถึงมาตลอดว่าลิซ่าทำได้ยังไง กับทรงผมหน้าที่ไม่ว่าจะเจอลม เจอพายุแรงแค่ไหนในระหว่างโชว์ผมหน้าม้าของลิซ่าก็ไม่เคยแตก แทบจะไม่กระดิกเลยด้วยซ้ำ
โรเซ่ : "ถึงพวกเราจะทำกิจกรรมด้วยกันมาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่ฉันก็ยังรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับผมหน้าม้าของลิซ่าอยู่เลยค่ะ คือมันสงสัยมากๆ เลยนะ"
ลิซ่า : "อ๋อ เพราะมันไม่เคยถกขึ้นเลย? ฉันก็ทำแบบนั้นวันนี้ด้วย แต่ไม่เยอะเท่า"
โรเซ่ : "ใช่ค่ะ! เคล็ดลับคืออะไรเหรอ?"
ลิซ่า : "ไม่บอกหรอกค่ะ มันเป็นความลับ!"
เจนนี่ / โรเซ่ : คุณเคยบอกว่าคุณทอดมันมาก่อนไม่ใช่เหรอ? (ลิซ่าเคยใช้คำว่าทอดเพื่อบรรยายการฉีดสเปรย์จัดแต่งทรงผมเพื่อล็อกผมหน้าม้าให้เข้าที่)"
โรเซ่ : "แต่ต่อให้เปิดพัดลมเป่าแรงๆ 1-2 ตัว หน้าม้าก็ไม่สะทกสะท้านเลยนะ ไม่เล่นนะเนี่ย ดูสิ ขนาดหันหน้าแบบนี้ ผมหน้าม้ายังไม่กระดิกเลย!"
จีซู : "นี่มันระดับตัวต่อเลโก้แล้วนะ!"
ลิซ่า : “เลโก้…ขอโทษนะ คุณเพิ่งบอกว่าผมหน้าม้าของฉันเหมือนเลโก้เหรอ?”
ทุกคน : (หัวเราะ)
เจนนี่ : "หน้าม้าเลโก้เหรอ?"
ลิซ่า : "แป๊บนึงนะคุณโรเซ่... ช่วยทำ หน้าม้าเลโก้ ให้หน่อยสิคะ!"