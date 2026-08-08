ศาลสหรัฐฯ สั่ง Meta จ่าย 1.8 หมื่นล้านบาท คดีทำเด็กเสี่ยงอันตรายบนโซเชียล หนักสุดเป็นประวัติการณ์

ศาลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา มีคำสั่งให้ Meta บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินอีก 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.8 หมื่นล้านบาท หลังพบว่าบริษัทล้มเหลวในการเตือนสาธารณชนถึงอันตรายที่แพลตฟอร์มของตนอาจก่อให้เกิดกับเด็ก นับเป็นบทลงโทษด้านความปลอดภัยเด็กครั้งใหญ่ที่สุดที่ Meta เคยได้รับ
ผู้พิพากษาไบรอัน บีดเชด ระบุว่า ผลกระทบจากแพลตฟอร์มของ Meta เข้าข่าย “ภัยรบกวนสาธารณะ” พร้อมเปรียบเทียบโมเดลธุรกิจของบริษัทกับโรงงานที่สร้างมลพิษ โดยมีโฆษณาและคอนเทนต์เป็นสินค้า ขณะที่ “อันตรายทางจิตใจและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก” คือผลกระทบที่ต้องได้รับการแก้ไข คำสั่งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลัง Meta ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว 375 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมในคดีนี้แตะ 942 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการฟ้องร้องของรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อปี 2566 โดยกล่าวหาว่า Meta ทำให้เด็กและเยาวชนเผชิญเนื้อหาทางเพศ รวมถึงเปิดช่องให้ติดต่อกับผู้ล่าทางเพศ ก่อนหน้านี้ศาลวินิจฉัยว่าอัลกอริทึมแนะนำเนื้อหาของบริษัทมีส่วน “ชี้นำ” ผู้ใช้อายุน้อยไปสู่เนื้อหาและบุคคลที่เป็นอันตราย จนถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐหลายครั้ง
เงินค่าปรับส่วนใหญ่ประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ จะถูกนำไปจัดตั้งกองทุนสำหรับเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว โดยสนับสนุนบริการด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม รวมถึงการอบรมครู บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันและรับมือภัยจากโซเชียลมีเดียที่เกิดกับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศาลยังสั่งให้ Meta ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีเพิ่มเติม เช่น ห้ามแนะนำบัญชีเด็กให้ผู้ใหญ่ ห้ามผู้ใหญ่ส่งข้อความหาเด็ก ห้ามส่งหรือรับภาพเปลือย ยกเลิกการแสดงจำนวน “ไลก์” สำหรับผู้เยาว์ จำกัดการแจ้งเตือนช่วงกลางคืนและเวลาเรียน รวมถึงกำหนดเวลาใช้งาน Instagram และ Facebook รวมกันไม่เกิน 90 ชั่วโมงต่อเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน
ด้าน Meta ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและเตรียมยื่นอุทธรณ์ โดยระบุว่าบริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และปกป้องเยาวชนบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังเผชิญคดีในลักษณะเดียวกันอีกหลายพันคดีทั่วสหรัฐฯ ขณะที่ทั้งสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปต่างเพิ่มแรงกดดันให้บริษัทโซเชียลมีเดียยกระดับมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเข้มงวดมากขึ้น