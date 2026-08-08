ป้าตือ - เจแปน – เขื่อน - ฟรัง ร่วมปลุกกระแสเยาวชนไทย พลังคนรุ่นใหม่ หยุดวงจรมิจฉาชีพออนไลน์

จะดีแค่ไหนหากทุกเช้าเราไม่ต้องตื่นมาเจอข่าวภัยออนไลน์ และจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องคอยลุ้นว่าคนใกล้ตัวจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีก คำถามชวนคิดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจครั้งสำคัญ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับคนไทย โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด (CHANGE2561) เปิดตัวโครงการ “กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” เดินสายจัดกิจกรรม “CYBER SAFE ON TOUR กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” เพื่อเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมเป็นแกนนำในการหยุดวงจรเหยื่อไซเบอร์อย่างยั่งยืน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยพลังงานความสดใสและความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมพลังสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่ ให้แง่คิด เตือนสติ ไม่ให้หลงกลมิจฉาชีพที่เข้ามาใช้ช่องว่างต่างๆ ในการหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ได้รับพลังงานดีๆ จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศ ได้แก่ ป้าตือ สมบัษร , เจแปน ภานุพรรณ จากช่อง iPAN Channel , เขื่อน ภัทรดนัย และ ฟรัง นรีกุล ร่วมแชร์ประสบการณ์ภัยออนไลน์ กลโกงที่คาดไม่ถึง และวิธีสังเกตสื่อลวงในปัจจุบัน และร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแนวทางการผลิตสื่อออนไลน์ของน้องๆอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อทำหน้าที่เป็น "กระบอกเสียงดิจิทัล" ส่งต่อข้อคิดเตือนภัยและภูมิคุ้มกันไซเบอร์ไปยังคนรอบข้างและสังคมในวงกว้างต่อไป
ป้าตือ – สมบัษร เปิดเผยว่า
"ดีใจมากที่วันนี้ได้มาคุยกับเด็กๆ เห็นความตั้งใจของทุกคนที่พร้อมใจกันถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เยาวชนรุ่นนี้คือเกราะป้องกันชั้นดี ที่จะส่งต่อภูมิคุ้มกันกลับไปปกป้องคนที่บ้านของพวกเขา อยากจะบอกว่า จริงๆ แล้วมิจฉาชีพมันไม่ได้ฉลาดกว่าเรา แต่มันชอบเอาความโลภ ความกลัว และความตกใจของเรามาหากิน เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไร กดให้คิด คลิกให้ชัวร์ เรียกสติแชร์ให้คนรอบตัวของเรารู้ อย่าไปยอมเป็นเหยื่อให้พวกมิจฉาชีพนะคะ"
เจแปน – ภาณุพรรณ จากช่อง iPAN Channel เปิดเผยว่า
วันนี้ผมสนุกมากเลยครับ ที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้น้องๆ ฟัง และน้องๆก็แชร์กลับมาด้วย ทำให้รู้ว่า มุกของมิจฉาชีพมาใหม่ทุกวัน แต่ถ้าเรามีทริก มีจุดสังเกต และมีสติ กลโกงก็ทำอะไรเราไม่ได้ ยิ่งเห็นน้องๆ ตั้งใจ คิดไอเดีย ตัดต่อคลิปสั้นเพื่อเตือนภัยในสไตล์ของตัวเอง ยิ่งมั่นใจเลยว่ากิจกรรมครั้งนี้คุ้มค่าและจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ใช้สื่อดิจิทัลอย่างเป็นประโยชน์แน่นอนครับ"
เขื่อน – ภัทรดนัย เปิดเผยว่า
"รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากครับที่ได้มานั่งล้อมวง พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเห็นน้องๆ ตั้งใจจริงจังกับการทำคลิปกันทุกคน โครงการนี้ทำให้เราเห็นว่า เมื่อกลุ่มเยาวชนมีพื้นที่ในการเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนอย่างถูกวิธี พวกเขาจะกลายเป็นพลังบวกที่แข็งแกร่งในการสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยขึ้นมาได้ จริงๆแล้ว โลกออนไลน์ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างเกราะป้องกันภัยให้ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงไซเบอร์ด้วยครับ"
ฟรัง – นรีกุล เปิดเผยว่า
"สนุกและประทับใจมากๆ ค่ะ โดยเฉพาะช่วง Workshop ที่น้องๆ ได้ลองทำคลิปสั้นเตือนภัยออนไลน์ด้วยตัวเอง ไอเดียของทุกคนสดใหม่และมีความสร้างสรรค์มาก ฟรังอยากบอกว่าความน่ากลัวของภัยออนไลน์ในทุกวันนี้คือมันมาในรูปแบบที่เนียนมาก จนบางทีเราก็แยกไม่ออก การตั้งข้อสังเกตและเช็กความชัวร์ก่อนแชร์จึงสำคัญที่สุดค่ะ อยากให้เข้าไปชมผลงานน้องๆกันเยอะๆ และช่วยแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณห่วงใยกันมากๆ นะคะ "
สามารถติดตามความสนุกและสาระความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันภัยออนไลน์กับกิจกรรม “CYBER SAFE ON TOUR กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” ได้ทาง FACEBOOK /IG / YOUTUBE : CHANGE2561 และ TIKTOK : CYBER SAFE ON TOUR
#CyberSafeOnTour
#กดให้คิดคลิกให้ชัวร์
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ThaiMediaFund
#CHANGE2561