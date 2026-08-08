“แม่แก้ว” พร้อมดัน “ไกปืน ศาสษวัสล์” ขึ้นแท่นศิลปินน้องใหม่ภายใต้ค่าย “เสียงมิวสิค” กับซิงเกิลแรกในชีวิต “มือคว้าดาวเท้าติดดิน”

หลายคนรู้จักแม่แก้ว สุดารัตน์ คูกิมิยะ ในนามแม่ของพระเอกชื่อดัง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแม่แก้วนั้นนอกจากจะขยันทำคอนเทนต์อัพเดทไลฟ์สไตล์สบาย ๆ กับชีวิตที่พอเพียง พร้อมการทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งมอบพลังงานแห่งความสุขให้กับลูกชายและคุณสามีในวันที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยความรักความเอาใจใส่ที่ดูแล้วแสนจะอบอุ่น นอกจากนี้แม่แก้วยังเป็นคุณแม่สายบุญที่มีความมุ่งมั่นและมีจิตวิญญาณของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดไอเดีย มรดกเสียง ก่อร่างสร้างเพลง ด้วยความเชื่อที่ว่าเหตุและปัจจัยต่าง ๆ บนโลกล้วนเกิดขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม และเชื่อว่าท่วงทำนองดนตรีนอกจากจะเป็นยาวิเศษในการเยียวยารักษาที่เรียกกันว่าดนตรีบำบัดแล้ว ยังสามารถช่วยทำให้เกิดการจดจำ ซึ่งก็มีทั้งทำนองทางโลกและทางธรรม จึงก่อเกิดค่ายเพลงเล็กๆ ที่มีชื่อว่า “เสียงมิวสิค” โดยมีแม่แก้วเป็นผู้สรรค์สร้างผลงานกวีคำสอนต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม นำมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนอง เพื่อสื่อสารส่งเสริมและขัดเกลาสติมวลชนผู้หลงใหลในเสียงเพลงสืบไป
โดยล่าสุด ค่ายเพลงเสียงมิวสิค ได้ฤกษ์เปิดตัวศิลปินน้องใหม่ “ไกปืน ศาสษวัสล์” หนุ่มหน้ามนคนสุโขทัย กับแนวเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย มีเสน่ห์ สื่อสารสไตล์ซื่อ ๆ ด้วยแววตาที่พร้อมสะกดทุกคนเมื่อได้พบเจอ กับซิงเกิลแรกในชีวิต “มือคว้าดาวเท้าติดดิน” คำร้อง/ทำนอง โดย “ผลาสู” ซึ่งเป็นนามปากกาของแม่แก้ว “ผลาสู” ที่หมายถึงว่า เป็นบุญของพวกเรา คล้ายจะสื่อสารว่าเป็นบุญที่ได้ร่วมสร้าง ร่วมทำสิ่งดี ๆ เพื่อถ่ายทอดสืบไป ในส่วนความหมายของเพลง “มือคว้าดาวเท้าติดดิน” มีเนื้อหาพูดถึงหัวใจของคนสู้ชีวิตที่พร้อมไขว่คว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ด้วยความพยายาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นอดทนฟันฝ่า เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จดังหวัง และเมื่อวันนึงประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ ก็ไม่หลงลืมตัวไปกับสิ่งต่างๆที่เข้ามา ใช้ชีวิตอย่างมีสติคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอถึงต่อให้มือจะไขว่คว้าดาวมาไว้ได้ แต่กายยังคงติดดิน ไม่หลงลืมล่องลอยไปกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ แม้เวลาจะพาไปพบเจอกับเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ไม่คิดเปลี่ยนไป เปรียบเหมือนชีวิตนักร้องของไกปืน จากเด็กน้อยที่เติบโตมาพร้อมความอบอุ่นจากตา ยาย กล่อมเกลาเขาด้วยเสียงเพลง ทั้ง ลิเก ลูกทุ่ง ที่ยายขับร้องให้ฟังอยู่เสมอในวัยเด็ก และด้วยความชื่นชอบการร้องเพลง ไกปืนอาศัยครูพักรักจำ ทำด้วยความชอบประสาเด็ก ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเรื่อยมา จนเรียนจบเป็นบัณฑิตครู เอกภาษาไทย แต่ก้าวสู่กรุงฯ ในอาชีพพนักงานบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ยังไม่ละความพยายามที่จะได้ร้องเพลง ด้วยพรสวรรค์ และความชอบในเสียงเพลงไกปืนไม่หยุดที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ก้าวสู้วงการเพลง ยังคงรับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารพร้อมกันไปด้วยเพื่อให้ได้ทำในสิ่งที่รัก จนวันที่ได้รับโอกาส จากแม่แก้ว ค่ายเพลง เสียงมิวสิค ค่ายเพลงที่พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ สู่วงการเพลงไทย
และวันนี้ไกปืนพร้อมเป็นตัวแทนสืบสานความเป็นคนลูกทุ่งร่วมสมัย รักษาเสน่ห์เพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่ ค่ายเพลงเสียงมิวสิค ขอฝากซิงเกิลแรก “มือคว้าดาวเท้าติดดิน” จากศิลปิน “ไกปืน ศาสษวัสล์” ให้เป็นอีกทางเลือกใหม่ในการฟังเพลงของทุกท่านด้วย สามารถติดตามผลงานของศิลปินค่ายเสียงมิวสิคได้ทางช่องทางออนไลน์
youtube : https://youtu.be/VHmJpfkCfdI?si=yecJnsVd08o91gOV
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