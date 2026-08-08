“หยวน” แจ้งเคลื่อนร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” บำเพ็ญกุศลวัดบัวขวัญ

กลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ สำหรับแฟนเพลงยุค 2000 รวมถึงคนในวงการบันเทิง กับการจากไปของ “เต้ ธามัน เต้พันธ์” อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง ดราก้อนไฟว์ หลังพบร่างไร้ลมหายใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่าสุด “หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร” เพื่อนร่วมวงที่อยู่เคียงข้างและเป็นผู้ดำเนินการประสานงานรับร่างเพื่อนรัก ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลผ่านพื้นที่ส่วนตัว เพื่อแจ้งรายละเอียดการประกอบพิธีทางศาสนา ให้ทุกคนที่รักเต้ได้ร่วมส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย โดยหยวนระบุข้อความแจ้งสถานที่และกำหนดการเคลื่อนร่าง เพื่อนำไปตั้งสวดพระอภิธรรมอย่างเป็นทางการว่า
“วันนี้ช่วงบ่ายจะเคลื่อนย้ายพี่เต้ไปยังวัดบัวขวัญ ศาลา 5 นะครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหยวนจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบนะ
วันนี้ทุกท่านสามารถมาส่งพี่เต้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันได้นะครับ ณ วัดบัวขวัญ ศาลา 5 สามารถขอขมาและเคารพศพได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (บ่าย 4 โมงเย็นเป็นต้นไป) และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลต่อในเวลา 18.00 น. (หกโมงเย็น)
หยวนขอเป็นตัวแทนครอบครัวของพี่เต้ คุณแม่ดารา และครอบครัวเต้พันธ์ แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบนะครับ ท่านใดมีความรัก ความผูกพัน เคยพบกับพี่เต้ ต้องการมาส่งพี่เต้เป็นครั้งสุดท้าย หยวนในฐานะตัวแทนครอบครัวขอกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับ และทางครอบครัวต้องกราบขออภัยที่มิได้เรียนเชิญด้วยตัวเองมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ”
โดยในวันนี้ (8 ส.ค.) จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 17.30 น. และฌาปนกิจในวันอังคารที่ 11 ส.ค.เวลา 15.00 น.