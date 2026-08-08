“นิว นภัสสร” หนักอกมาก! ขอคำปรึกษา “เนย เนโกะจัมพ์” สามี “เป๊ก เปรมณัช” ดื่มดริ้งก์ติดเพื่อนหนัก!

หลังจากที่อดีตนักร้องสาว “เนย วรัฐฐา กาไชย” หรือ เนย เนโกะจัมพ์ ออกมาโพสต์อวยพรสามีแบบตักเตือนถึงขอบเขตการปาร์ตี้กับเพื่อนๆ รวมถึงการดื่มดริ้งก์ที่ดูจะเกินลิมิตในฐานะชายหนุ่มที่เป็นคุณพ่อ มีครอบครัวและมีลูกเล็ก ในโซเชียล ก็ทำเอาสะดุดกับคอมเมนต์ของหนึ่งนักร้อง “นิว นภัสสร ภูธรใจ” ที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงปัญหานี้ที่ตนเองก็กำลังเจออยู่เหมือนกัน จนอยากระบายให้คนหัวอกเดียวกันที่เข้าใจเรื่องนี้ได้แชร์ความอัดอั้นถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจว่า….
“ป่ะ เนย เรานัดกินข้าวกันสักแมตซ์ ทำพอดแคสกันสักตอน เล่าได้ยิ่งกว่าใคร แม่บ้านไหนเป็นบ้าง มาคุยกัน เรื่องนี้ต้องไม่เอาไว้ให้หนักอกคนเป็นแม่”
ด้านเนยได้ตอบกลับคอมเมนต์นิวว่า.. “ได้เลย อยากระบายค่ะ”
เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อย เพราะคุณพ่อลูกหนึ่ง “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์” ที่ผู้คนรู้จักคือหนุ่มอบอุ่น รักครอบครัว จะมีไลฟ์สไตล์ดื่มดริ้งก์ไม่แตะเบรกด้วยเหรอ