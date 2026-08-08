“แซนวิช” ซัด “กานต์” ล้ำเส้น เมื่อไหร่จะเลิกจิกหัวคนอื่น ตอกคอมเมนต์เรื่องตรวจดีเอ็นเอ ไอจี “กานต์” ร้อนระอุ

หลังจาก “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ภรรยาของนักร้องดัง “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้มีการโพสต์เฟซระบุว่า... “อย่าทำให้ครอบครัวของกูเสียหาย กับเรื่องมโนที่แต่งขึ้นมากันเอง ยิ่งกว่านิยายน้ำเน่า สันดานเดิมของมึงอ่ะจบได้ซะทีนะ เดี๋ยวบ้าหลอนตายห่x คิดยังไง ถึงทำร้ายเด็กคนนึงได้ลงคอ สร้างความสับสนให้ทุกคนอำมหิตเหลือเกิน!”
ทั้งนี้คาดว่าเจ้าตัวน่าจะสื่อไปถึงทางอดีตคู่ปรับ “แซนวิช ปภาดา โชติกวณิชย์” อดีตนักแสดงหญิงได้มีการโพสต์คลิประหว่างพาลูกชาย “น้องลีออง” ไปดูคอนเสิร์ต “เสก โลโซ” ผู้เป็นบิดา
ล่าสุดก็เป็นทางด้านของแซนวิชที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบ้าง โดยระบุว่า.. “เมื่อไหร่จะหยุดพฤติกรรมพูดจาดูถูก เหยียด หรือจิกหัวคนอื่นเสียที การวิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาไม่ได้ทำให้ตัวเองดูสูงส่งเลย ตรงกันข้าม มันสะท้อนทัศนคติและจิตใจของคนพูดมากกว่า
เลิกอ้างเรื่องเด็กได้แล้ว เด็กไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือในความขัดแย้งของผู้ใหญ่ เด็กคนหนึ่งที่เคยมีความทรงจำดี ๆ กับคุณ ยังเคยถามถึงคุณด้วยซ้ำ แต่วันนี้กลับต้องมาเห็นผู้ใหญ่ทำร้ายกันด้วยคำพูด
การที่คนในครอบครัวรักกัน ชื่นชมกัน หรือมีมิตรภาพที่ดี มันไปทำให้ครอบครัวของคุณเสียหายตรงไหน ทำไมถึงยินดีกับความสุขของคนอื่นไม่ได้ การเห็นคนอื่นมีความสุขควรเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคอยโจมตี
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ คุณกำลังล้ำเส้นทั้งตัวฉันและลูกของฉันมากเกินไปแล้ว
คนนับพันนับหมื่นที่เห็นเรื่องราวนี้ ต่างมีความสุขและชื่นชมในมิตรภาพดีๆ แต่กลับมีเพียงคุณที่มองทุกอย่างในแง่ลบ ทั้งที่ในช่วงแรก หลายคนก็เคยชื่นชมและให้กำลังใจคุณด้วยซ้ำ
คุณไม่ชอบให้ใครล้ำเส้นชีวิตของตัวเอง แต่ก็ควรเคารพขอบเขตของคนอื่นเช่นกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันไม่เคยพาดพิงคุณหรือครอบครัวของคุณ และยังบอกแฟนคลับของฉันเสมอว่า อย่าไปด่าหรือพูดถึงใครในทางเสียหาย เพราะฉันให้เกียรติทุกคน
ถ้ายังจำสิ่งที่ตัวเองเคยพูดและเคยทำได้ ก็คงรู้ดีว่าใครกันแน่ที่เคยทำร้ายกัน ด้วยคำพูดและการกระทำต่างๆ หลายเรื่องที่ผ่านมา คุณน่าจะรู้ดีที่สุด
วันนี้คุณก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแล้ว แล้วทำไมยังต้องคอยตามทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้คนอื่นอีก
ฉันไม่เคยเข้าไปทำร้ายครอบครัวของคุณ แต่สิ่งที่เห็นคือคุณกำลังทำร้ายหลายคนด้วยคำพูดของตัวเอง
สุดท้ายนี้ อยากฝากไว้ว่า หากรักครอบครัวของตัวเองจริงๆ ลองปล่อยวางความอิจฉาริษยา ความโกรธ และความเกลียดชังลงบ้าง หันกลับไปดูแลคนในครอบครัว ดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเอง เมื่อคุณมีความสุขจริงๆ คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วย
การให้เกียรติผู้อื่น ไม่ได้ทำให้เราเสียศักดิ์ศรี แต่กลับทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากขึ้น”
นอกจากนี้แซนวิชยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ที่ถามว่า “เห็นททางนั้นบอกว่าคุณไม่ยอมไปตรวจดีเอ็นเอไหมคะ!! ถ้าเป็นลูกคุณเสกจริงๆ เอาดีเอ็นเอฟาดหน้าไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่มาโพสต์ด่าเราอีก เช่นเรื่องไม่ใช่ลูกคุณเสก”
โดยแซนวิชเผยว่า “คุณรู้ได้ไงคะว่าไม่ยอมไป พี่เสกบอก หรือฟังเขามา เสพข่าวด้านเดียวหรือเปล่าคะ”
ขณะที่ไอจี กานต์ วิภากร ก็เดือดระอุ ฟาดยับๆ ว่า “ก็รู้ตัวนะว่าต่ำเพราะฉะนั้นอย่าสะเออะ อายตัวเหี้xมันด้วย เดี๋ยวตัวเหี้xจะเสียหายนะ อีอัปยศ จบนะ สงสารเหี้x ทำมาหาแดxกันบ้างนะ ไม่ใช่เป็นชาวเกาะตลอดเวลา สันดานต่ำๆ ไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรี คงมีใครเอานะ สมเพชเวทนา หาประโยชน์จากเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกกูเลย ทำงานไม่เป็น ก็ไม่มีแดxต่อไปเหอะ อย่าหวังแม้เศษเงินจากพวกกู หมดเวลาละ พยายามปั่นมาเกือบ 2 ปีละ โพสต์สุดท้ายสำหรับมึง ไร้ค่า!! จบ จัxไร จริงๆ ?? เดี๋ยวตัวเหี้xจะเสียหายนะ”