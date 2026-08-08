แฉสามีดารานอกใจนักร้องดัง แอบแซบนักธุรกิจสาวเซ็กซี่ ชาวเน็ตแห่ทายอักษรย่อสนั่น

มีเรื่องให้ชาวเน็ตใส่ใจ หลังจาก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้รายงานในข่าวใส่ไข่ วันที่ 7 ส.ค. ถึงประเด็นนอกใจของคู่สามีภรรยาที่ดังมากๆ
โดยมีการอ้างแหล่งข่าวที่เม้าธ์ถึงครอบครัวนักร้องสาวชื่อดัง ซึ่งเริ่มระแคะระคายสงสัยในตัวสามีดาราหนุ่ม ซึ่งมีภาพอบอุ่น รักภรรยา รักลูกมาก แอบแซบนักธุรกิจสาว ภรรยาสงสัยพฤติกรรมของนักธุรกิจสาวเซ็กซี่อดีตภรรยาคนดังในวงการบันเทิงคนหนึ่งว่าแอบแซบสามีตัวเองหรือเปล่า
งานนี้แหล่งข่าวเผยว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมือที่สาม มีโอกาสพบเจอกัน หลังรู้จักกันในคลาสเรียนหลักสูตรหนึ่ง จากนั้นแอบคบหาลักลอบมีสัมพันธ์มาหนึ่งปี มีการนัดพบกันเป็นประจำ สัปดาห์ละสองครั้ง โดยสามีอ้างกับภรรยาว่าเหนื่อยงาน ติดงานเยอะ และต้องไปเรียนหลักสูตรดังกล่าว แต่ความจริงแล้วแอบไปนัดพบกับฝ่ายหญิงที่คอนโด มีการนั่งรถสองต่อสองไปทานข้าวในช่วงเวลาสั้นๆ รวมทั้งฝ่ายชายหลงสาวมือที่สามมาก
แหล่งข่าวเม้าธ์มอยอีกว่ามีกระแสเม้าธ์แรงมากในวงการไฮโซ ระบุถึงพฤติกรรมฝ่ายหญิงมือที่สาม ที่มักมีความสัมพันธ์กับสามีคนอื่นอีกหลายคน
มดดำบอกให้ดูคอมเมนต์ แป๊บเดียวก็จะรู้เลย ขณะที่ “แองจี้” โปรดิวเซอร์รายการ อุทานว่าคู่เก่านี่ มดดำบอกใช่คนนี้หรือเปล่า ฉันว่าใช่ มดดำกับแองจี้ พูดตรงกันว่าเป็นคนเดียวกัน บอกว่าเคยอ่านไปแล้ว ทำไมมันกลับมาอีก แองจี้ลั่หรือเป็นคู่ใหม่ แต่คิดว่าเป็นคู่นี้หรือเปล่า
มดดำบอกฉันไม่ได้ไปนอนใต้เตียงเขา แต่ผู้หญิงคนนั้นคบคนในวงการบันเทิงไหม ไม่ใช่ เดี๋ยวโทร.เม้าธ์ให้ฟัง เขาไม่ได้คบคนในวงการ แต่เคยคบไหม เขาไม่เคยพูดว่าคบ
ขณะที่แองจี้อ่านอักษรย่อจากคอมเมนต์ทั้ง กวปป. ปปน. ลั่นคือใครหว่า?