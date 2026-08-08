กทม. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย “ร้านกึ่งผับบาร์” ทั่วกรุง ชู 17 เช็กลิสต์ความปลอดภัย ย้ำร้านไม่พร้อม ต้องเร่งแก้ไข ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสผ่าน Traffy Fondue ได้ทันที

นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจมาตรฐาน ความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ได้แก่ ร้านสวนสนุกพลัส ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และ ร้านครัวเพลงสบาย ถนนเพชรเกษม เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
นายพรพรหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการ ป้องกันอุบัติเหตุก่อนเกิดเหตุ มากกว่าการแก้ไขภายหลัง โดยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปูพรมตรวจสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเข้มข้น พร้อมใช้มาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย และประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
สำหรับผลการตรวจล่าสุด (19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2569) กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบแล้ว 948 แห่ง โดยแบ่งผลการตรวจ ดังนี้
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 209 แห่ง
- มีใบอนุญาตครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 155 แห่ง
- แก้ไขผ่านเกณฑ์แล้ว 54 แห่ง
2. ต้องปรับปรุงแก้ไข จำนวน 632 แห่ง
- ออกแบบตรวจแนะนำให้แก้ไข 580 แห่ง
- ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข 52 แห่ง
3. หยุดดำเนินกิจการ 107 แห่ง
- หยุดกิจการแสดงดนตรี 30 แห่ง เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรี หรือถูกสั่งให้หยุดแสดงดนตรีจนกว่าจะได้รับอนุญาต
- หยุดดำเนินกิจการ (ปิดร้าน) 77 แห่ง เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร หรือถูกสั่งให้หยุดแสดงดนตรีจนกว่าจะได้รับอนุญาต
นายพรพรหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้โอกาสผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่ไม่ใช่ความเสี่ยงร้ายแรง แต่หากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือพบความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสถานบริการและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการรวมกว่า 1,000 แห่ง โดยผลการตรวจที่ผ่านมา พบว่ามีหลายแห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่บางแห่งต้องปรับปรุงแก้ไข และมีการสั่งหยุดดำเนินกิจการในรายที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
ในส่วนของ 17 เช็กลิสต์ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดมาตรฐาน ครอบคลุม 3 ด้านหลัก รวม 17 รายการ ได้แก่
1. ด้านการป้องกันอัคคีภัย
• ป้ายและไฟทางออกฉุกเฉิน
• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
• เส้นทางหนีไฟ
• ระบบป้องกันเพลิงไหม้
• บันไดหนีไฟ
• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้
• ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านสุขลักษณะ
• ลักษณะอาคาร
• การควบคุมเสียงจากการประกอบกิจการ
• ระบบระบายอากาศ
• แสงสว่าง
• ห้องน้ำและสุขาภิบาล
3. ด้านความปลอดภัยอาคาร
• ระบบระบายอากาศ
• ระบบไฟฟ้า
• วัสดุตกแต่ง ฉนวนกันความร้อน และฉนวนกันเสียง
นายพรพรหม กล่าวเพิ่มเติมว่า เช็กลิสต์ดังกล่าวจะใช้เป็นมาตรฐานกลางในการตรวจสอบทุกพื้นที่ พร้อมเปิดระบบ Self-Check ให้ผู้ประกอบการประเมินความพร้อมของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุมทั้งระบบอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า วัสดุตกแต่ง ผังพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการ และการประกันภัย เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ก่อนการตรวจประเมิน
“เป้าหมายของกรุงเทพมหานครไม่ใช่การสั่งปิดกิจการ แต่คือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทุกสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล” รองผู้ว่าฯ พรพรหม ย้ำ
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครยังเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบสถานประกอบการที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถแจ้งผ่าน Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
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