AGT ปล่อยคลิป ‘เนเน่ รอยัล’ รอบ Judges’ Callbacks ก่อนออกอากาศจริง 11 ส.ค. โชว์พลังเสียง–กีตาร์ในเพลง Hysteria

กระแสแรงก่อนวันออกอากาศ AGT ปล่อยโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบ Judges’ Callbacks ล่วงหน้า กรรมการชมมีลุ้นไปได้ไกล
ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ รัตติกานต์ อำลอย ตัวแทนสาวไทยบนเวที America’s Got Talent 2026 หลังรายการเผยแพร่คลิปการแสดงของเธอในรอบ Judges’ Callbacks ออกมาให้ชมก่อนกำหนดออกอากาศจริง พร้อมเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการที่มองว่าเธอมีทั้งความสามารถและศักยภาพที่จะไปได้ไกลในรายการ
ก่อนหน้านี้ เนเน่เคยแจ้งแฟน ๆ ว่า การแข่งขันรอบ Judges’ Callbacks เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ขณะที่การแสดงของเธอมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม
แต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ช่องทางอย่างเป็นทางการของ America’s Got Talent กลับปล่อยคลิปของเนเน่ออกมาก่อน ภายใต้ชื่อ “Early Release: Nene Royal CRUSHES ‘Hysteria’ by Muse | Judges’ Callbacks | AGT 2026” ทำให้แฟน ๆ ได้ชมการแสดงเต็มรูปแบบก่อนวันออกอากาศตามตารางเดิม
สำหรับรอบ Judges’ Callbacks ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่น 21 คณะกรรมการจะเลือกผู้เข้าแข่งขันที่โดดเด่นจากรอบออดิชันกลับมาแสดงอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเดินหน้าต่อไปสู่รอบ Live Shows
เนเน่เลือกเพลง “Hysteria” ของวงมิวส์ มาใช้ในการแสดงครั้งสำคัญ โดยนำจุดแข็งทั้งการร้องเพลง การเล่นกีตาร์ และพลังบนเวทีมารวมไว้ในโชว์เดียว
ตลอดการแสดง เธอไม่ได้ยืนร้องและเล่นกีตาร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเคลื่อนไหวไปกับจังหวะเพลง ใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์หลายรูปแบบ รวมถึงการใช้ปิ๊กสร้างเสียงเอฟเฟกต์จากสายกีตาร์ พร้อมถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงอย่างเต็มที่
พลังของโชว์ทำให้บรรยากาศในห้องส่งคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเสียงปรบมือและเสียงตอบรับจากผู้ชม ขณะที่คณะกรรมการเองก็ติดตามการแสดงด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ
อีกหนึ่งรายละเอียดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคือการที่เนเน่ยังคงใช้ “การไหว้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบไทยในการทักทาย ขอบคุณ และกล่าวลาผู้ชมกับคณะกรรมการก่อนเดินลงจากเวที
หลังจบการแสดง เนเน่ได้พูดคุยกับคณะกรรมการถึงความรู้สึกก่อนขึ้นเวที โดยยอมรับว่าเธอมีอาการประหม่าอยู่บ้าง เพราะการได้มาอยู่บนเวที America’s Got Talent คือหนึ่งในความฝัน และในใจยังไม่ต้องการให้เส้นทางการแข่งขันครั้งนี้จบลงเร็วเกินไป
อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ขึ้นเวทีและเริ่มต้นการแสดง ความกังวลเหล่านั้นก็ค่อย ๆ หายไป เนเน่รู้สึกว่าตัวเองทำผลงานได้ดีขึ้น และสามารถสนุกไปกับช่วงเวลาที่อยู่ตรงหน้าได้มากกว่าเดิม
เธอยังเล่าด้วยว่า การได้แสดงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากกลับช่วยเติมความมั่นใจให้มากขึ้น ยิ่งได้รับพลังตอบรับจากคนดู เธอก็ยิ่งรู้สึกมีพลังและกล้าที่จะปล่อยตัวเองไปกับการแสดง
นอกจากนี้ เนเน่ยังเปิดเผยเรื่องเส้นทางการเล่นกีตาร์ว่า เธอไม่ได้เริ่มฝึกมาตั้งแต่เด็ก แต่เพิ่งเริ่มจับกีตาร์อย่างจริงจังในช่วงการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น จึงถือว่าเริ่มต้นค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับนักดนตรีหลายคน
แต่ภายในเวลาไม่กี่ปี เธอกลับสามารถพัฒนาทักษะจนกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของการแสดงบนเวทีระดับโลก
ด้าน ฮาวี แมนเดล หนึ่งในคณะกรรมการ America’s Got Talent แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการแสดงของเนเน่ โดยมองว่าเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีทั้งความสามารถและพรสวรรค์สูง
เขามองว่าเนเน่มีศักยภาพมากพอที่จะก้าวไปถึงระดับที่สามารถแข่งขันเพื่อชัยชนะได้ แต่สิ่งที่ยังสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกคือการออกแบบ “โชว์” ให้มีจุดพีกหรือช่วงเวลาที่ชัดเจนมากขึ้น
กล่าวคือ นอกจากการร้องและเล่นกีตาร์ได้ดีแล้ว หากสามารถสร้างจังหวะที่ทำให้คนดูรู้สึกว่า “ต้องลุกขึ้นเชียร์” หรือเกิดโมเมนต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากทั้งฮอลล์ได้ การแสดงก็จะยิ่งสมบูรณ์และน่าจดจำขึ้น
ในสายตาของกรรมการ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากการแสดงครั้งก่อนคือ เนเน่ดูมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าสนุกกับเวทีมากขึ้น และสามารถส่งพลังจากตัวเองไปถึงผู้ชมได้อย่างเป็นธรรมชาติกว่าเดิม
ขณะที่ นิกกี เกลเซอร์ นักแสดงตลกชื่อดังซึ่งมาร่วมทำหน้าที่กรรมการรับเชิญในรอบนี้ แสดงความชื่นชมเนเน่อย่างมากหลังชมการแสดง
เธอบอกว่า ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร หรือเนเน่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธออยากซื้อตั๋วไปชมการแสดงของเนเน่แล้ว
คำชมดังกล่าวสะท้อนว่า สิ่งที่เนเน่ทำบนเวทีไม่ได้ให้ความรู้สึกเพียงว่าเป็น “ผู้เข้าแข่งขัน” ในรายการประกวด แต่มีภาพของศิลปินที่สามารถมีโชว์ของตัวเองและดึงดูดคนให้จ่ายเงินเพื่อเข้ามาชมได้
นิกกียังมองว่า ความโดดเด่นของเนเน่อยู่ตรงที่มีความสามารถมากกว่าหนึ่งด้าน โดยทั้ง เสียงร้อง และ การเล่นกีตาร์ ต่างแข็งแรงมากพอที่จะนำมาเป็นจุดขายของโชว์ได้ด้วยตัวเอง
เมื่อความสามารถทั้งสองด้านถูกรวมเข้ากับบุคลิกและพลังบนเวที จึงยิ่งทำให้เนเน่มีความแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันทั่วไป
เส้นทางของเนเน่ รอยัล (รัตติกานต์ อำลอย) ในรายการ America’s Got Talent 2026 เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่รอบออดิชัน หลังเธอนำเพลง“Zombie” มาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเอง พร้อมโชว์ทั้งพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์ จนได้รับเสียง “Yes” จากกรรมการทั้ง 4 คน และผ่านเข้าสู่การแข่งขันต่อไป การแสดงครั้งนั้นยังถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว กลายเป็นไวรัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ชื่อของเนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่แฟนรายการจับตามอง
จากกระแสตอบรับในรอบแรก เนเน่ได้รับโอกาสกลับขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบJudges’ Callbacks รอบสำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อช่วงชิงโอกาสเข้าสู่Live Shows โดยครั้งนี้เธอเลือกเพลง“Hysteria” ของวงมิวส์ มาใช้เป็นบททดสอบทั้งด้านการร้อง การเล่นกีตาร์ และการควบคุมเวที ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเนเน่ หลังจากสร้างความประทับใจไว้ด้วยเพลง Zombie ในรอบออดิชัน
สำหรับ America’s Got Talent ปี 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันในซีซั่นที่ 21 มีการเพิ่มรอบ Judges’ Callbacks เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเลือกกลับมาจะต้องแสดงอีกครั้งเพื่อให้กรรมการตัดสินว่าใครจะได้เดินหน้าสู่รอบ Live Shows ต่อไป ขณะที่ชะตาของเนเน่ว่าจะสามารถผ่านด่านนี้และเดินหน้าต่อบนเวที AGT ได้หรือไม่นั้น จะมีการประกาศผลหลังจากการแสดงในรอบ Callbacks เสร็จสิ้น ทำให้แฟน ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศยังต้องร่วมลุ้นเส้นทางของเธอกันต่อไป