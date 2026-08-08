AGT ปล่อยคลิป “เนเน่” รอบ Judge’s Callbacks ระเบิดพลังร็อกเพลง Hysteria จาก Muse กรรมการชี้มีสิทธิ์คว้าแชมป์ (คลิป)

เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย ผู้เข้าแข่งขันสาวไทยในรายการระดับโลก America’s Got Talent (AGT) ที่ล่าสุดทางรายการได้ปล่อยคลิปการแสดงในรอบ Judge’s Callbacks ออกมาให้ชมก่อนใครเป็นคนแรกในสัปดาห์ที่สอง
หลังจากผ่านรอบออดิชั่นมาได้อย่างน่าประทับใจ เนเน่ต้องกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งบนเวทีเพื่อแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบแสดงสด แม้ก่อนขึ้นเวทีเธอจะยอมรับว่ารู้สึกประหม่าและเขินอายอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนี่คือความฝันครั้งใหญ่และยังไม่อยากกลับบ้าน แต่ทันทีที่การแสดงเริ่มขึ้น เธอกลับสลัดความกลัวแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนอย่างสิ้นเชิง
ในการแสดงครั้งนี้ เนเน่เลือกหยิบเพลง “Hysteria” ของวงร็อกชื่อดังระดับโลกอย่าง Muse มาถ่ายทอด ซึ่งเป็นเพลงที่มีไลน์เบสหนักแน่น ดุดัน และเต็มไปด้วยอารมณ์ส่องสะท้อนถึงความปรารถนาอย่างรุนแรง เนเน่โชว์สกิลการเล่นกีตาร์พร้อมเคลื่อนไหวบนเวทีตามคำแนะนำของกรรมการในรอบก่อนๆ ส่งผลให้อารมณ์ของโชว์ค่อยๆ ไต่ระดับไปสู่ความดิบ มั่นใจ และระเบิดพลังร็อกในช่วงกลางถึงท้ายเพลง นอกจากนี้ เนเน่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการยกมือไหว้ทักทายและขอบคุณผู้ชมทั้งก่อนและหลังจบโชว์
ทางด้านคณะกรรมการ Howie Mandel และ Nikki Glaser (นักแสดงคอมเมดี้ชื่อดังที่มารับหน้าที่กรรมการรับเชิญ) ต่างเอ่ยปากชมไม่ขาดสาย โดยเห็นตรงกันว่าเนเน่มีความมั่นใจขึ้น สนุกกับโชว์มากขึ้น และส่งพลังถึงผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมชี้ว่าเธอเป็นคนมีพรสวรรค์โดดเด่นทั้งเรื่องการร้องและการเล่นกีตาร์จนสามารถแยกเป็นโชว์ของตัวเองได้สบาย และมีศักยภาพสูงพอที่จะลุ้นตำแหน่งแชมป์รายการได้เลยทีเดียว โดย Nikki Glaser ถึงกับเอ่ยชมว่า “ไม่ว่าเนเน่จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ ก็พร้อมจะซื้อตั๋วไปดูโชว์ของเธอแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ AGT ปล่อยคลิปเนเน่ ยอดวิวก็พุ่งทะลุหลักล้านภายในเวลาอันรวดเร็ว ร่วมส่งกำลังใจเชียร์เนเน่ให้ผ่านเข้าสู่รอบ Live Show - Quarter-finals และติดตามการประกาศผลพร้อมชมโชว์แบบเต็มๆ ได้ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้