“ดิว อริสรา” ไม่เคลียร์ข่าวลือจดทะเบียนสมรส-ท้อง แต่อวดภาพจูจุ๊บ “วู้ดดี้” จากนี้จะไม่มีวันสมบูรณ์แบบหากขาดกันและกัน

หลังจากมีข่าวลือ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ว่าตอนนี้ได้จดทะเบียนสมรสกับทายาทแสนล้าน “วู้ดดี้ ล่ำซำ” แถมดิวอาจจะมีข่าวดีอีกเด้งคือกำลังตั้งท้องสะพัดไปทั่ว ซึ่งดิวเลือกเงียบไม่ตอบประเด็นข่าวลือต่างๆ ทั้งสิ้น แต่เลือกเปิดภาพหวานจูจุ๊บแฟนหนุ่มริมทะเลแทนพร้อมข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า…
“ว่าวกับสายป่าน หนึ่งลอยอยู่บนฟ้า อีกหนึ่งคอยยึดไว้ และอย่างน่าประหลาด ทั้งคู่ต่างก็ไม่สมบูรณ์หากขาดกัน คุณไม่เคยห้ามไม่ให้ฉันโบยบิน… คุณเป็นเพียงสายป่านที่คอยยึดเหนี่ยวให้ฉันติดดิน ไม่หลงทาง และพาฉันกลับบ้านได้เสมอ”
(The kite and the line One flies, one holds on, and somehow neither is complete without the other. You never keep me from
flying... you're just the line that keeps me grounded, never lost, and always leads me home @wlamsam)