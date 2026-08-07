“กรรชัย” เผยจิตตก ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้ ลั่นจะร้อง! นักเรียนเผยนาทีหนีตายกราดยิง “หมอเดว” เผยสัญญาณอันตรายเด็กไทย

รายการ โหนกระแส วันที่ 7 ส.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเด็ก ม.3 ก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ สัมภาษณ์ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, เอกภพ เหลืองประเสิร์ฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด , ร.ต.อ.อมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ อดีตผู้พิพากษาและทนายความ , ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
อาจารย์ทราบข่าวตอนไหน?
นพ.สุริยเดว : พี่หนุ่มโทรมา ผมก็รีบดูว่าเกิดอะไรขึ้น มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ มันเป็นสัญญาณอันนึงที่สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้พลังบวกของเด็กไทยมันแดงทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล แดงทั้งพื้นที่ และเกือบจะส้มทั้งประเทศ มันสะท้อนให้เห็นว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์อีกหลายอย่างมาก ถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องมิติทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เด็ก ม.3 ส่วนใหญ่อายุ 14 นายไม่นายอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดู นายด้วยชื่อ ถ้าวิธีการเลี้ยงดูไม่เป็นนาย หลายปัจจัยด้วยนะ จำเหตุการณ์ที่พารากอนได้มั้ย อันนั้น 14 ขณะเดียวกันเขาดูเรียบร้อย ค่อนข้างหน่อมแน้ม ดูภายนอกนะ โปรดเข้าใจอย่างนึงในทางวัยรุ่น เขาใช้คำว่าเออร์ลี่บลูมเมอร์ กับเรดบลูมเมอร์ เวลาเข้าสู่วัยรุ่นช้า เขาจะถูกบูลลี่ง่าย ถ้าเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงถ้าเข้าสู่วัยรุ่นเร็วจะเกิดบูลลี่ง่าย ถ้าเมื่อไหร่วัยรุ่น 13-15 มีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมา มันทำให้สมองส่วนอารมณ์ระเบิด แล้วทำให้เกิดความคลุ้มคลั่งได้ง่าย
ระหว่างนั่งคุยบนโต๊ะ ด้วยเหตุปัจจุบันทันด่วน เราจับเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลย ข้อมูลบางอันต้องรอการยืนยันอีกครั้ง แต่ข้อมูลดิบในการทำข่าว ล่าสุดส่งมาว่าเด็กคนนี้ก่อเหตุยิงคนที่บ้านเสียชีวิตอีก 2 เป็นปู่กับย่า?
เอกภพ : ห๊ะ! ก่อเหตุก่อนมาโรงเรียนเหรอ อาจไปเอาปืนแล้วปู่ย่าห้ามหรือเปล่า
ตอนนี้ตร.กำลังลงพื้นที่แล้ว?
นพ.สุริยเดว : อย่างที่ตั้งประเด็นไว้ก่อนเข้ารายการว่าหัวใจสำคัญของวัยรุ่นเวลาจะก่อเหตุทั้งหลาย นัดแรกสำคัญมาก ความเคียดแค้นที่มี ไปลงที่ใครนัดแรกเลย แต่นัดต่อไปคือความบ้าคลั่ง พอสติหลุดเจอใครยิงได้หมด ไม่ได้สนใจอะไรทั้งหลายแล้ว นัดแรกมีความหมายมากว่าเกิดอะไรขึ้น ยกตัวอย่างถ้าข่าวนี้เป็นจริงว่าเกิดขึ้นในบ้าน แสดงว่าความรักความอบอุ่นในบ้านไม่มี เด็กเก็บความเครียด ถ้าสมมติว่าเป็นจริงนะ แต่ถ้าไม่ก็ต้องดูอีกว่าคนแรกที่ถูกยิงเกิดอะไรขึ้น จะเห็นเลยว่าปัจจัยที่ทำให้คนนี้มาถึงระเบิดอารมณ์ได้คืออะไร
ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้กรอง เขาแจ้งว่าเด็กคนนี้อยู่ที่บ้านกับญาติผู้ใหญ่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาวุธปืนเป็นของปู่ ล่าสุดมีข้อมูลว่าปู่ย่าเสียชีวิตทั้งสองคน ตร.กำลังไปพื้นที่ ข่าวตอนนี้พลิกไปพลิกมา ตอนแรกบอกว่าเด็กทำร้ายตัวเองเสียชีวิตแล้ว แต่ขณะเดียวกันผ่านไปครึ่งชม. ข่าวส่งมาใหม่ว่ายังไม่เสียชีวิต กำลังส่งไปรพ. แต่อาจารย์บอกว่านัดแรกจะบอกเรื่องราวทั้งหมดได้ มีคนบอกว่าเขาโดนบูลลี่จากโรงเรียนนะ?
นพ.สุริยเดว : ตอนนี้ระบบนิเวศน์ของเด็กมีสามสี่เรื่อง หนึ่งถ้าบ้านไม่อบอุ่นก็เป็นปัจจัยแรกแล้ว สองคือโรงเรียนเช่นการบูลลี่กันระหว่างเพื่อน แม้กระทั่งครูบางทีก็มี ทำให้อับอาย เขาเก็บความแค้นพวกนี้ได้ สามคือโลกโซเชียลมีเดีย อาจเป็นตัวยุ ทุนเดิม ทุนชีวิตแย่ ทักษะชีวิตมันพร่องอยู่แล้ว อยู่บ้านก็ไม่ได้รับความรักความอบอุ่น มาโรงเรียนถูกบูลลี่ซ้ำ ถ้าบวกโซเชียลมีเดียด้วย โอกาสปะทุได้อยู่แล้ว
ข้อมูลจะไหลเข้ามาเรื่อยๆ ล่าสุดมีน้องคนนึงได้คอมเมนต์หรือโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดีย สักที่นึง เขียนเอาไว้น่าสนใจมาก บอกว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุ คนก่อเหตุเขาชอบโดนแกล้งเป็นประจำ ตลอดเวลาจะโดนไถเงินตลอดเวลา จากกลุ่มนักเรียนเกเร ก่อนวันเกิดเหตุวันนึง เห็นว่าโดนแกล้งหนักมากครับ โดนถีบไปในห้องน้ำแล้วขังเอาไว้ วันต่อมาเลยกลายเป็นแบบนี้ครับ ถ้าน้องพูดข้อมูลทั้งหมดจริง นำมาซึ่งเรื่องนี้ได้เหมือนกัน?
นพ.สุริยเดว : ได้เลยครับ ขยายความอีกครั้งนึงนะครับ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองดูอยู่ ถ้าเรามีลูกสาว กรุณาดูด้วยว่าเข้าสู่วัยรุ่นเร็วมั้ย ถ้าเต้านมโตอะไรทั้งหลาย แล้วเพื่อนยังไม่มี โอกาสบูลลี่สูงที่โรงเรียน ขณะที่เพื่อนแบเบาะมากยังไม่ได้เข้าสู่วัยรุ่น ขณะที่เพื่อนเกเร อกผายไหล่ผึ่งพร้อมแกล้งตลอดเวลาอยู่ แล้วประเด็นบูลลี่ปัจจุบันมันแรง มันไม่ได้แกล้งเหมือนสมัยเราเด็กๆ มันเล่นผ่านไซเบอร์บูลลี่เล่นแกล้งกัน เข้าใจว่าเราคงเคยเห็นข่าวเขาแค้นแล้วตามไปกราดยิงมากขึ้น
ทนายตุ๋ย : อาการเด็กแบบนี้สะสม ไม่ได้เกิดทันทีทันใด ระยะเวลาสะสมขึ้นอยู่กับอะไร
นพ.สุริยเดว : ขึ้นอยู่กับทุนชีวิต อย่างที่หมอบอก ทุนชีวิตในที่นี้คือถ้าครอบครัวไม่อบอุ่น อันนี้แย่แล้ว ครอบครัวใช้ความรุนแรง อันนี้แย่แล้ว หลายส่วน โรงเรียนไม่ได้สนใจเรื่องวิชาชีวิต ไม่ได้สนใจทักษะชีวิต เร่งรัดเรียนอย่างเดียว สนใจแต่มิตินี้อย่างเดียว ถ้ากลุ่มเพื่อนมาปะทุด้วย เรื่องพวกนี้สามารถทำให้ปะทุอารมณ์ขึ้นมาได้ เด็กไม่มีที่ให้ระบาย ถ้าที่บ้านไม่เคยสอบถามเลยว่าวันนี้การบ้านเสร็จหรือยัง ถามเลยว่าวันนี้สุขสบายดีมั้ย วันนี้มีอะไรไม่สบายใจ เรื่องแบบนี้พ่อแม่ไม่ค่อยได้ถาม นี่คือในบ้าน ยิ่งกรณีพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยง ยิ่งขาดทักษะพวกนี้ ไปโรงเรียนเอง ลักษณะโฮมรูมทุกวันนี้ของเราเองจะเห็นว่าระบบการศึกษาของเราทุกวันนี้ป่วยจริงๆ ครับ ในแง่สภาวะทางจิตใจ เด็กเครียด ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ยังมีประเด็นตกตึกอีกเยอะเลยครับ
ตอนนี้ผู้ปกครองบางคนอาจติดต่อลูกไม่ได้ กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงถูกอพยพไปอยู่โรงเรียนชาญรัฐวิทยา ตรงข้ามเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่วนอีกส่วนเด็กหนีตายไปอยู่บริษัทสยามตาก น้องไม่มีโทรศัพท์ รอผู้ปกครองไปรับ เงินไม่มี เพราะเขาทิ้งหมดเพื่อหนี อันนี้ถูกแล้ว เวลามีเหตุฉุกเฉินต้องทิ้งหมด ไปก่อนเลย แต่ตอนนี้เด็กไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีเงินติดตัวรอผู้ปกครองไปรับ บริษัทสยามตาก แจ้งมายังช่อง 3 ใครติดต่อบุตรหลานไม่ได้ ไปรพ.แล้วไม่มี ให้ติดต่อไปที่สยามตาก หรือโรงเรียนชาญรัฐวิทยา ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เขาอพยพไปที่นั่นนะ บางคนไปรับลูกหลานแล้ว บางคนยังรออยู่ บางคนเดินทางอยู่ยังไปไม่ถึง เพราะรถติดมากๆ?
เอกภพ : ถ้ารุ่นน้องคนก่อเหตุโพสต์ไว้แล้วเป็นความจริง จะสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอัลเฟรด นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คือเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนในอเมริกาเกิดขึ้นบ่อยมาก ซึ่งเขาทำวิจัยเอาไว้ว่า 4 อันดับแรกที่จะเกิดเหตุความรุนแรงได้ เกิดจากอะไร หนึ่งเกิดจากตัวผู้ก่อเหตุต้องการแก้แค้นเขาถูกคนในโรงเรียนกระทำ สองเด็กๆ ถูกบูลลี่ ถูกล้อเลียน ถูกกดดันอย่างหนักเขาถึงกระทำ สามเขามองว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ ไปปรึกษาครูก็มองว่าเป็นเรื่องเล็ก คุยกันสิ เรื่องเล็กแค่นี้ แต่สำหรับเด็กเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเล็ก สี่เขาเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน และไม่สามารถปรึกษาใครได้ เช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ต้องทำงาน อยู่กับปู่ย่า ซึ่งพอพี่ป้าน้าอา มีอายุแตกต่างจากเด็กมากๆ เขาไปปรึกษาเขาก็จะมองว่ามาคุยอะไรเรื่องเหล่านี้ ไปบอกครูสิ พอบอกครู ครูก็ช่วยไม่ได้ นี่คือสี่ปัญหาหลักที่เด็กจะก่อเหตุด้วยตัวเอง
เพจดาวแปดแฉก บอกว่าเวลานี้แม่ของเยาวชนที่ก่อเหตุไปถึงโรงเรียนแล้ว ส่วนพ่อไปดูร่างผู้ก่อเหตุที่รพ. เหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุอุกฉกรรจ์เหมือนกัน มีข่าวว่าเด็กก่อเหตุสังหารปู่ย่าก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียน ตอนแรกข่าวบอกว่าครู 3 เด็กนักเรียน 3 ตอนนี้ยืนยันมาว่าครู 4 คน ผอ.อีกหนึ่ง ตอนนี้ยืนยันว่าเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ ไม่มีใครเสียชีวิตใช่มั้ย แต่บาดเจ็บ ครู 4 ผอ. 1 และตัวเด็ก ตอนนี้ข่าวมันพลิกมาก ข่าว ณ ตอนนี้บิดไปบิดมา แต่ที่แน่ๆ มีผู้เสียชีวิตแน่ๆ 6 ราย ยังไม่นับรวมปู่ย่า ถ้าเกิดเรื่องจริงๆ ขอไปเช็กก่อน เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มั้ย?
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : จริงๆ ผมเป็นนักอาชญาวิทยาด้วย เป็นลูกศิษย์อ.โต้ง แต่ประเทศไทยเรายังไม่มีสาขาอาชีพนี้โดยตรง ส่วนมากก็แทรกอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นนี้ นอกจากดูในแง่มุมกฎหมายของคดี เราอาจต้องดูไปถึงสาเหตุ ลักษณะเหตุกราดยิงแบบนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในสังคมไทย ในทางอาชญาวิทยาเขามีหลักการทฤษฎีป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
ล่าสุดยืนยันแล้วว่า เด็กคนนี้ก่อเหตุสังหารปู่และย่าจริงๆ ตร.ไปเจอร่างแล้วที่บ้านอีกสองราย เคสดำตอนนี้ยืนยันมา 5 บวก 1 รวมผู้ก่อเหตุ มีรองผอ.ฝ่ายปกครอง 1 คุณกิติพงษ์ มีเลขาหน้าห้องอีก 1 ชื่อคุณสายฝน มีครูแนะแนวอีก 1 ชื่อคุณทิวาภรณ์ มีครูภาษาไทยอีก 1 แล้วก็ครูคณิตศาสตร์อีก 1 ชื่อครูประภาภรณ์ อีกหนึ่งคือน้องคนนี้อายุ 14 ผู้ก่อเหตุ ล่าสุดยืนยันว่าเสียชีวิต ต่อสายหา “สมคิด ลือประดิษฐ์” ผู้สื่อข่าวช่อง 3 อยู่ในพื้นที่ ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต 6 รายในที่เกิดเหตุโรงเรียน ไม่รวมที่บ้าน?
สมคิด : ใช่ครับ ยืนยันในที่เกิดเหตุตามที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่ครับ หกรายรวมผู้ก่อเหตุครับ อาการน้องเท่าที่ดูเบื้องต้นสาหัส น่าจะไม่รอด น่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับ รายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานโดยตรงถึงทางผู้ใหญ่ในจังหวัดครับ
ก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปเยอะแยะมากมาย ว่าเสียชีวิต 6 ราย ผู้ใหญ่ 6 เด็ก 3 ตอนนี้เด็กไม่มีใช่มั้ย?
สมคิด : ใช่ครับ เท่าที่ดูจากรายชื่อผู้เสียชีวิตไม่มีเด็กครับ เป็นครูทั้งนั้นเลยครับ 5 คน บวกเด็กที่ก่อเหตุก็เป็น 6 ครับ
ที่บอกมีนักเรียนเสียชีวิต ยืนยันว่าไม่มี?
สมคิด : เบื้องต้นยังไม่มีครับ จากที่รายงานครั้งแรก เราจะเห็นว่ารายงานเคสดำเป็นครู 3 เด็ก 2 แต่ตอนนี้ที่รายงานเข้ามา ยืนยันแน่นอน ไม่มีเด็กครับ นอกจากเด็กผู้ก่อเหตุ ส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งรพ.ต่างๆ เราก็ยังไม่ทราบว่าสาหัสกันมากน้อยเพียงใดครับ
งงไปหมดแล้ว ได้ข้อมูลมั้ยว่าเด็กไปก่อเหตุกับปู่กับย่า?
สมคิด : ข้อมูลมาแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนมาโรงเรียน เด็กได้ก่อเหตุปู่กับย่าที่ซอยวัดลาดปลาดุก ในเขตพื้นที่บางบัวทอง ผมได้ส่งทีมงานไปอยู่บ้านปู่กับย่า มีภาพภายในบ้าน ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ทางเราเพื่อยืนยัน คุณปู่ถูกยิงในห้องครัว คุณย่าถูกยิงบนเตียงนอน ขณะนอนหลับอยู่ครับ
ระยะทางไกลมั้ยจากบ้านปู่ย่ามาโรงเรียน?
สมคิด : ก็พอสมควรอยู่ครับ บ้านเรือนอยู่เยอะครับ
เด็กเดินทางไปโรงเรียนยังไง?
สมคิด : คาดว่าเดินทางมาเองครับ เราได้ทราบข้อมูลว่าเด็กใช้อาวุธปืน แมกกาซีนที่ใช้ เด็กพกกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าสะพาย ภายในกระเป๋ามีกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก ทำให้เด็กสามารถกราดยิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ตอนแรกก็คิดว่าทำไมน้องใช้อาวุธปืน ขนาดแมกกาซีน จริงๆ บรรจุได้ให้บวกยังไงก็ไม่เกิน 15 นัด แต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงแน่นอน ทำไมน้องถึงมีการยิงหลายนัด ก็พบหลักฐานแน่ชัดว่าในกระเป๋าสะพายนั้นมีกระสุนปืนอยู่ในกระเป๋าเป็นจำนวนมากทีเดียวครับ
เด็กน่าจะเคยยิงปืนมาก่อน?
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : ใช่ครับ เอาง่ายๆ แค่เอากระสุนใส่แมกกาซีน มีแรงดันค่อนข้างหนักแล้ว กว่าจะขึ้นลำเพลิง ยิงทีมีแรงรีคอยมาใส่ อาจเคยยิงมาก่อน
พ่อแม่ทำงานอะไร?
สมคิด : ตอนนี้ยังไม่ยืนยัน แต่เห็นว่าพ่อเป็นตร. มีความชำนาญเรื่องอาวุธปืน ต้องรอผู้ใหญ่สรุปแน่ชัด แต่การใช้ปืนของน้อง คาดว่าถ้าไม่มีความชำนาญเป็นไปไม่ได้ครับ
นัดแรกที่สังหาร คาดว่าเป็นย่า เพราะย่าหลังอยู่ ถ้ายิงปู่ก่อน ย่าต้องตื่น แต่นี่ย่ายังนอนอยู่บนที่นอน แสดงว่ายิงย่าก่อน แล้วยิงปู่?
สมคิด : ปู่อยู่ในครัวครับ บ้านเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น คุณปู่อยู่ในสภาพถอดเสื้อ ใส่แต่กางเกง คุณย่าอยู่บนเตียงนอน ชุดคลุมผ้าห่ม อยู่ในชุดนอน มือยกอยู่เหนือศีรษะครับ ฃ
นพ.สุริยเดว : แสดงว่ามีความเคียดแค้นมาก น่าสนใจอีกอันในเชิงจิตวิทยา ทำไมตอนก่อเหตุแล้ว เดินจากบ้านไปโรงเรียน มันต้องมีอากัปกิริยาความขึงขัง ความเคียดแค้น คนรอบข้างจะสังเกตเห็น ไม่ได้มาด้วยมิตรไมตรี สายตาแข็งพร้อมทำร้าย
ทนายตุ๋ย : ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเช็กจากข่าว 14 กิโลโดยประมาณ ถือว่าไกลนะ
สำหรับคนดูอยู่ รายการนำเสนอในวันนี้ไม่มีเจตนายกย่องเด็กคนนี้กระทำการแบบนี้แล้วจะเป็นคนดังคนเด่น ไม่ใช่นะ เราต้องการส่งแมสเซสบอกผู้ปกครอง ที่เป็นสิ่งสำคัญทำให้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ จะบอกว่าเป็นการถอดบทเรียนได้มั้ย มันก็คงไม่ได้ เพราะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก แต่ก็เกิดแบบนี้อีก ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามแต่ วันนี้เจตนาของรายการ ต้องการส่งแมสเซสให้ผู้ปกครอง คุณจำเป็นต้องเพ่งเล็งและมองเด็กที่กำลังโต อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้?
นพ.สุริยเดว : ใช่เลย และเป็นพายุบุแคม คืออารมณ์ระเบิดได้ง่าย ในวัยนี้เลย
ไม่มีเจตนายกย่องคนทำแบบนี้ อย่าเข้าใจรายการผิดแบบนั้น แบบนี้ดูทรงแล้วเด็กเตรียมการไว้หมด?
นพ.สุริยเดว : ก็ยังแปลกใจอยู่ บ้านกับโรงเรียนไกลขนาดนี้ เขาไปโรงเรียนยังไง ทำไมทำได้โดยไม่มีใครระแคะระคายเลยเหรอว่าคนนี้กำลังก่อเหตุมา นึกถึง 14 ปีกราดยิง ตอนเดินมาไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังจะมาก่อเหตุ เดินเข้าแม้กระทั่งในห้างไปเปลี่ยนในห้องน้ำ จนมาก่อเหตุยิง ลักษณะมีการวางแผนแบบนี้ สามารถจัดการได้หลายจุด ข้อน่าสังเกตคือเขาเล่นผู้ใหญ่หมดเลย ไม่ว่าจะปู่ย่า มาโรงเรียนก็เป็นคุณครู ความเคียดแค้นผู้ใหญ่มีสูง ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมา
เอกภพ : ที่น่าสนใจ เขามีการยิงปู่ย่าไปแล้วที่บ้าน ถ้ามองว่าอารมณ์โมโห โกรธแค้น มาถึงโรงเรียนเขาซัดเลย แต่ไม่ใช่ เขาก่อเหตุ 10 โมงกว่า แสดงว่าเข้าห้องเรียนไปแล้วด้วย ระหว่างก่อเหตุที่บ้าน เดินทางมาโรงเรียน เข้าแถวตอนเช้า เว้นระยะเวลาชม.สองชม. เขายังไม่ก่อเหตุ มันเกิดอะไรขึ้น อันนี้น่าสนใจ
ทนายตุ๋ย : เป็นไปได้มั้ยเขาเรียนรู้และรอจังหวะ
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : น่าจะเตรียมการมา ปืนถ้าดูไม่ผิดเป็น CZ เป็นปืนเหล็ก หนึ่งปืนมีน้ำหนัก ตัวพื้นที่ขึ้นลำค่อนข้างสั้น ถ้าคนไม่เคยยิง ไม่สามารถทำได้ เขาอาจมีการฝึก ไม่ว่าเรื่องอาวุธ ถ้าดูในรูปกระสุนค่อนข้างเยอะ เอาง่ายๆ คนธรรมดาซื้อกระสุนไม่ได้ อาจเป็นข้อสันนิษฐาน สมมติคุณพ่อเป็นตร. อาจเป็นของคุณพ่อหรือเปล่า ปืนเป็นของปู่
เช็กประวัติปืนแล้ว เป็นของปู่?
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : อาจมีการเตรียมการ ไม่ได้เป็นความคิดชั่วครู่ อาจสะสมมาจากพฤติการณ์อะไรสักอย่าง แล้วเลือกแล้วว่าวันนี้ต้องเป็นวันก่อเหตุ
เขาบอกว่าน้องคนที่ยิง อยู่ห้อง 8 ปรากฏว่ายิงครูห้อง 8 ก่อน แล้วหลังจากนั้นเดินออกมาเจอครูห้อง 9 ก็เลยยิงครูห้อง 9 สองคน จากนั้นยิงนักเรียนในห้อง 9 ด้วย เด็กนักเรียนน่าจะบาดเจ็บ เด็กนักเรียนบอกว่าคนก่อเหตุตั้งใจยิงครู เพราะเขาเกลียดครู เวลาถูกแกล้งครูไม่เคยช่วยเขาเลย เขาบอกให้ครูช่วยหน่อย แต่ครูไม่ช่วยเขา เขาเลยเกลียดครูทุกคน มันมีเค้ามั้ย?
นพ.สุริยเดว : น่าจะวางแผน เวลาสมองส่วนอารมณ์ระเบิด ก่อเหตุออกมานัดแรกมีความหมาย ต่อจากนั้นบ้าคลั่งแล้ว แต่นี่ไม่ใช่ นัดแรกอยู่บ้าน ปู่ย่า ทิ้งช่วงเป็นชม. ถึงมาจุดเกิดเหตุที่เขาเคียดแค้น ความเครียดสะสมคงมีมาเยอะเหมือนกัน แล้วเล็งเป้ามาแล้วด้วยว่าใครเป็นคนทำให้เขาเครียดบ้าง เขารู้อยู่ในหัวว่าเขาต้องเล็งใคร จัดการใครบ้าง พ่อแม่ก็กรุณาเข้าใจด้วยว่า ปู่ย่า ไม่รู้จะให้ความรู้อะไรกับเด็ก เวลาความเครียดสะสมขึ้นมาไม่รู้จะจัดการยังไง ไม่รู้เขาไปซ้อมยิงปืนหรือเปล่า หรือจัดการอะไรหรือเปล่าเพราะพ่อแม่ไม่อยู่ขณะเดียวกัน มาโรงเรียนโดนบูลลี่ซ้ำ ครูไม่อยู่ในสถานะของความช่วยเหลือ วิธีเดียวของเขาคือช่วยเหลือตนเอง จัดการทั้งหมดนี้ครับ
สมมติว่าถ้าเป็นไปตามข่าว เป็นไปได้มั้ย เขาตั้งใจเป็นไงเป็นกัน เขารู้ว่าบั้นปลายเขาจะทำอะไรเขาจัดการที่บ้านก่อนเลย ก่อเหตุที่บ้านแล้วตามไปเก็บศัตรู?
นพ.สุริยเดว : ก่อนมาถึงวันเกิดเหตุ ต้องมีฟางเส้นสุดท้ายเหมือนกันนะ เพราะเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ ถ้าฆาตกร อาชญากร อาจวางแผนต่างๆ ได้ แต่กรณีนี้เป็นสภาวะทางจิตใจ คงรู้ว่าใครไม่ได้ช่วยเขา คงรู้ความเครียดสะสมที่เก็บไว้คงมีแต่วินาทีที่ก่อเหตุ เชื่อว่าคงมีฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ก่อเหตุ ทำให้ระเบิด จริงๆ มีแผนเอามาให้ดูเหมือนกัน ปัจจุบันนี้เด็กกรุงเทพฯ และปริมณฑล พลังบวกแดงทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว แล้วส้มทั้งประเทศ พลังบวกคือความรู้สึกมีความสุขในบ้านในรั้วโรงเรียนในชุมชนกับเพื่อนที่ตัวเองอยู่ โอกาสเกิดเหตุกับเคสอื่นๆ อาจมีได้ แต่อาจเป็นรูปแบบอื่น
คุณปุ้ย รสรินทร์ ส่งข้อความมาหาผมว่า พี่หนุ่มคะ เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนลูกชายปุ้ยเอง เด็กเป็นลูกสจ.คนนึง เอาปืนพ่อไป ขู่กระทืบเพื่อน แล้วโรงเรียนนี้ปิดข่าว ในคลิปมีเด็กถือปืนด้วยนะคะ เหตุเกิด 21 ก.ค. แต่เรื่องเพิ่งมาแดงเมื่อวาน ผู้ปกครองไม่มีใครรู้เลย เพราะถูกปิดข่าว?
นพ.สุริยเดว : น่าตกใจ พลังบวกเด็กอาการหนักนะ คนในกระทรวงศึกษาธิการ ท่านหลับหูหลับตากับเรื่องนี้ไม่ได้เลย จะเอาแต่มุ่งเน้นวิธีการเรียนแข่งขันเครียดกันไปโดยไม่สนใจ ถึงเวลาหรือยัง
พ่อแม่แยกทางด้วยมั้ย?
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : ถ้ามองในมุมอาชญาวิทยา ผู้กระทำผิดลักษณะแบบนี้ เรามองว่าเป็นเรื่องของอาการทางจิต หรือวิกลจริต แต่ถ้ามองย้อนกลับมา เราวิเคราะห์ได้สองส่วน ลักษณะของผู้กระทำผิด ที่เป็นอาการทางจิต หรือวิกลจริต มีสองกลุ่มด้วยกัน คือไซโคพาธ ซึ่งเป็นพันธุกรรม เกิดมาตั้งแต่กำเนิด ไม่เห็นอกเห็นใจ อยากฆ่าคน แต่กราดยิง ส่วนมากเป็นกลุ่มที่ถูกสังคมกดดันและก่อให้เกิดอาชญากรรมลักษณะนี้ ก็สอดคล้องเรื่องการบูลลี่ ควรเป็นวาระสำคัญแล้ว
เพจข่าวนนทบุรี เขาแจ้งว่า ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติ ด.ญ.นทธมน วนิศรกุล นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ให้รีบติดต่อรพ.โดยด่วน ผู้ปกครองท่านไหนที่รู้จักญาติเด็กหญิง ให้รีบไปรพ.ด่วนนะ เขาฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ ด่วนนะครับ?
เอกภพ : (ถอนใจ)
คุณจิตตกใช่มั้ย ผมเห็นคุณนั่งถอนหายใจตลอดเลย?
เอกภพ : มากครับ
ผมยังจิตตกเลย?
เอกภพ : สงสาร เห็นใจทุกฝ่ายเลย ความรู้สึกแย่หมด แต่วันนี้เห็นได้ชัด ที่ตร.เคยทำผังสามเหลี่ยมอาชญากรรม มีผู้ก่อเหตุ มีเหยื่อ มีโอกาส แต่วันนี้ถ้าไม่มีอาวุธปืนก็คงก่อเหตุไม่ได้ อันนี้สำคัญมากเลยครับ
ได้รับการติดต่อจากหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนนี้ แล้วก็เป็นเด็กที่เรียนอยู่ข้างๆ กันเลย ห้องข้างๆ กัน รู้จักน้องคนนี้ อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย เขาติดต่อมาที่โหนกระแส เขายังยืนยัน ผมได้มีโอกาสถามเขาส่วนตัว ตกลงเหตุเกิดอะไรตอนนั้น เขาบอกว่าน้องคนนี้ ไปยิงครูห้อง 8 พอเสร็จแล้วออกมา ก็ยิงครูที่ห้อง 9 สองคน ยิงนักเรียน แล้วถามว่าตัวหนูอยู่ตรงไหน เขาบอกอยู่หลังจากตรงนั้น เขาโดดหน้าต่างหนี ถามว่าทำไมเขาถึงยิง เขาตอบว่าเขาไม่ชอบครูเกือบทั้งหมดเลย?
เอกภพ : ปะติดปะต่อเรื่องได้ไม่ยากนะ วันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำอะไรใหม่เยอะเลย ถ้าเป็นข้อจริงว่าน้องถูกแกล้งบ่อย บอกครูแล้วครูไม่ได้ช่วยเขา ครูอาจมองว่าเป็นเรื่องเพื่อนแกล้งกัน แต่อย่าลืมว่าเด็กเขาไม่ได้ต้องการการถูกแกล้ง บางคนเขาไม่ต้องการเป็นตัวตลกของใคร เด็กบางคนเขาไม่ต้องการถูกบูลลี่ พอปรึกษาครู แล้วครูไม่ได้ช่วย พอกลับไปบ้าน พ่อแม่ไม่อยู่ อาจจะอยู่แต่ทำงาน ปู่ย่าอายุเยอะต่างวัย ปรึกษาแล้วไม่เข้าใจกัน เก็บไว้ในใจ
นพ.สุริยเดว : สัญญาณมีสองแบบ คุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้ ถ้าลูกเราเรียบร้อย หงิมๆ เป็นอินโทรเวิร์ต เขาไม่ต้องการเป็นเป้าสายตา เวลาครูหรือแม้แต่เพื่อนกันเองล้อ แม้เป็นคำล้อเล่นๆ แค่สิวขึ้น เด็กคิดฆ่าตัวตายมาแล้วนะ เขาถูกตอกย้ำจนเซลฟ์เขาแย่ นี่คือกลุ่มอินโทรเวิร์ต ถ้ากลุ่มเอ็กโทรเวิร์ต เขาต้องการเป็นเป้าสายตา เพื่อเป็นฮีโร่ในหมู่เพื่อน ว่าเจ๋ง ครูยิ่งประชดยิ่งชอบ มีวัยรุ่นสองแบบ คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่เองต้องคอยสังเกตด้วย
เอกภพ : น้องบอกว่าน้องคนนี้มีเพื่อน แต่น้องเป็นอินโทรเวิร์ต ไม่ค่อยอยากสุงสิง เขามีเพื่อนเฉพาะกลุ่มของเขา พอเขาถูกล้อ เขาไม่โอเคกับสิ่งนี้
ทนายตุ๋ย : เขาต้องการความสนใจจากครู ต้องการให้ครูช่วยแก้ปัญหา แต่ครูอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
นพ.สุริยเดว : นี่คือวัยรุ่นตอนกลาง วิธีการคิด การเบรกตัวเองไม่มี เขาพร้อมปะทุอารมณ์อยู่แล้ว
เอกภพ : บางทีครูเอง อัตราครูหนึ่งคนกับนักเรียน มันเยอะแยะมาก อาจไม่ได้ดูทั่วถึงมากมาย เรื่องครอบครัวก็สำคัญ เรื่องอาวุธก็สำคัญ ถ้าเด็กไม่ได้อาวุธมา หรือไม่จับต้องอาวุธปืนได้ง่าย เขาก็ไม่สามารถกลับมาก่อเหตุแบบนี้ได้ ตอนพักเบรก หลายคนก็เคยถูกเพื่อนแกล้งถูกบูลลี่ทำไมไม่ก่อเหตุอย่างนั้น เพราะหนึ่งครอบครัวอบอุ่น ถูกแกล้งในโรงเรียน กลับมาบ้านบอกพ่อแม่ พ่อแม่ก็สอนลูกวิธีรับมือทำยังไง หรือแม้กระทั่งพ่อแม่จูงมือลูกไปโรงเรียนเลย เอาเด็ก เอาผู้ปกครองเด็กที่บูลลี่มาคุยหน่อย เขาก็รู้สึกมีที่พึ่ง มีใครคอยช่วยเขา เขาก็จะไม่ก่อเหตุรุนแรงได้ หรือปรึกษาไม่ได้ แต่ไม่มีอาวุธก่อเหตุ เต็มที่แค่ชกต่อย แต่พอมีอาวุธแบบนี้ มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่
นพ.สุริยเดว : ถ้าพ่อแม่ไม่รู้วิธีการป้องกันการบูลลี่เป็นยังไง ครูไม่รู้ ผมว่าการเปิดพื้นที่รับฟัง โดยที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวมาก นัดคุยกันส่วนตัว ให้น้ำหนักให้ความสำคัญเขา ฟังอย่างเดียวก็ได้ ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มันก็จะลดดรีกรีความเครียดสะสมลงไป 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : เคยได้ยินคำนึงบอกว่ารับฟังโดยไม่ตัดสินน่าจะช่วยได้ บางทีเวลาเขามาเล่า เราบอกเฮ้ย ทำไมสมัยครูเด็กๆ ยังทนได้เลย กลายเป็นว่าไปเพิ่มความกดดันให้เขาอีก เขาเรียกว่าสภาวะการรองรับกับสภาวะครอบครัวอาจไม่เหมือนกัน ผมเห็นด้วยเลยเรื่องอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ต น้องคนนี้อาจอยู่ในกลุ่มอินโทรเวิร์ตอาจไม่อยากให้ใครมาล้อ
ทนายตุ๋ย : ผมว่าสังคมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปด้วย
อยู่ในสายกับพี่สมคิดอีกครั้ง เป็นยังไงบ้างในพื้นที่?
สมคิด : เมื่อไม่ถึง 5 นาทีที่ผ่านมา กลุ่มสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ปักหลักอยู่หน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทางโรงเรียนได้เปิดประตูเข้าไปแล้ว คิดว่าน่าจะมีการแถลงจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้ว่าฯ นนทบุรี ตร.ภูธรภาค 1 เพราะอนุญาตให้สื่อเขาไปแล้วครับ
ยืนยันเคสดำกี่ราย?
สมคิด : จากที่ยืนยันตอนแรก ทั้งหมดมีครู 5 ผู้ก่อเหตุเป็น 1 รวมปู่ย่าเป็น 8 ขณะนี้ยืนยันเพิ่มอีกหนึ่ง คาดว่าเป็นเด็กนักเรียนครับ น่าจะเป็น 9 แล้ว
จริงๆ พ่อเด็กไม่ใช่ตร.?
สมคิด : ตอนแรกบอกเป็นสจ. แล้วมาเป็นตร. ตอนนี้กำลังรอผู้ใกล้ชิดครอบครัวน้อง ให้กลุ่มน้องๆ ที่แยกออกไปเช็กว่าสรุปแล้วพ่อน้องรับราชการในหน่วยไหนกันแน่ครับ
ตร.เอาตัวพ่อไปสอบแล้ว พ่อเด็กรับจ้างเฉยๆ ไม่ได้เป็นตร. ปืนเป็นของปู่ ปู่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคาร ไม่ใช่ตร. มีอาวุธปืนเก็บไว้?
สมคิด : ต้องขออภัยด้วยครับ ในข้อมูลที่ผิดพลาด บางกระแสบอกว่าน้องติดเกม ก็ต้องรอยืนยันอีกครั้งจากผู้ปกครองของน้องครับ เขากำลังสอบกันอยู่ครับ
เกมไม่เกี่ยว?
นพ.สุริยเดว : เด็กเวลามีความเครียดต้องการพื้นที่ระบายอารมณ์ การระบายอารมณ์มีสองแบบ ถ้าคนรู้ทักษะเทคนิคระบายอารมณ์ก็จะดับให้เย็นลง แต่ถ้าเกิดไม่มีเทคนิคทักษะในการดับอารมณ์ มันก็คือความเคียดแค้นที่ออกไป สู่อะไรก็ได้สักอย่างนึง ตรงนั้นก็กลายเป็นเกม หัวปักหัวปำตรงนั้น วันดีคืนดีก็ไปซ้อมของจริงเลย โลกเสมือนโลกแห่งความเป็นจริงเกิดขึ้น ก็ทำให้เขามีความเชี่ยวชาญได้เลย
เอกภพ : มันมีมูลเหตุอื่นมาก่อเหตุ
นพ.สุริยเดว : แต่เกมที่เขาเล่น ไม่ได้เป็นเหตุแน่นอน แต่วิธีการจัดการอารมณ์เขาไม่มี ผู้ใหญ่ไม่ได้สอนวิธีการจัดการความเครียดด้วย มันก็เลยไปในทางรุนแรง
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : ตอนแรกเข้าใจผิดว่าพ่อเป็นตร. พ่ออาชีพรับจ้าง คุณปู่เกษียณแล้ว ไม่ได้อยู่ในแวดวงทหารตร. อาจต้องดูตรงนี้นิดนึง การใช้อาวุธต่างๆ ไม่น่าใช้ครั้งแรก หลักๆ เด็กไม่ให้ใช้อาวุธอยู่แล้ว ต้องฝากสนามยิงปืน หรือกีฬายิงปืน เกมไม่ใช่สาเหตุหรอก เกมมักตกเป็นจำเลยของสังคม แต่ในโลกเสมือนมาเป็นโลกจริง อาจเห็นผู้ใหญ่ยิงปืนแล้วเพิ่มอารมณ์ความรุนแรง อาจเป็นส่วนนึงในการจัดการอารมณ์ ถ้าให้ผมวิเคราะห์มุมอาชญาวิทยา ที่เด็กโดนรังแก เด็กมีเป้าหมาย ไม่ใช่กราดยิงเสียสติ หรือแสดงว่าอยากโชว์อำนาจ หรือเก็บแต้มแบบในเกม เด็กมีสองกลุ่ม เอ็กโทรเวิร์ต จากทำคดีเด็กคือยกพวกตีกัน อยากเป็นผู้นำ ผมเคยทำคดีเด็กเอ็กโทรเวิร์ต อายุประมาณนี้เลย ใช้อาวุธมีด เด็กเพิ่งซื้อมีดมาวันนั้นเลย 500 บาท ใช้มีดเป็นอาวุธ แต่คนละกลุ่มกับน้องคนนี้ เขาอยากเป็นผู้นำ หัวโจก ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลย ไปยืนฉี่กันข้างห้องน้ำ แล้วหาว่ามองหน้ากัน ก็แทงไปหนึ่งแผล โดนจุดสำคัญเสียชีวิต ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้ สาเหตุหลักน่าจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้ง การกดดัน ทางพันธะทางสังคม สัญชาตญาณเราเป็นสัญชาตญาณนักล่า หรือสัญชาตญาณดิบอยู่แล้ว แต่เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ เพราะเรามีพันธะระหว่างกัน เมื่อไหร่ก็ตามพันธะตัวนี้ขาด สัญชาตญาณดิบที่ฝังเอาไว้จะแสดงออกแบบนี้ ฉะนั้นสิ่งที่เรามองย้อนกลับไป ไม่ว่าจะสถาบันครอบครัว หรือโรงเรียนก็ดี ต้องระวังไม่ให้พันธะตัวนี้ขาด การจัดการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าเราไม่มีวิธีการจัดการที่ดี ก็กลายเป็นโศกนาฎกรรม สถาบันครอบครัว โรงเรียน ก็มีส่วนสำคัญ
นพ.สุริยเดว : คล้ายๆ ทุนชีวิต ฟังเสียงเด็ก รู้สึกดีๆ กับครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชนยังไง ตอนนี้กรุงเทพฯ และปริมณฑลแดงทั้งพื้นที่ จุดมุ่งเน้นของภาครัฐตอนนี้ไปที่หลักสูตร เนื้อหา การเรียน การสอบ การแข่งขัน เราจะเห็นเลยว่าเขาเน้นอันนั้น เราเรียกร้องแอนตี้บูลลี่หลายปีแล้วนะ ก็ไม่เห็นมีการขยับ วิธีคิดง่ายๆ เลย ผอ.ถ้าดูอยู่ ไม่ต้องรอกระทรวงสั่งลงมา ท่านฟังเสียงเด็ก สามพฤติกรรมยอดแย่ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียนคืออะไร สามคำที่เราไม่อยากได้ยินจากเพื่อนหรือครูเลยคืออะไร แล้วครูที่นั่งอยู่ในหัวใจเวลาลูกเจอปัญหาคือใคร จะยากตรงไหนถ้าทำแบบนี้
มีสายเข้ามาแจ้ง ว่าที่โรงเรียนนี้ ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อน มีเหตุเด็กนักเรียนโดดตึก?
นพ.สุริยเดว : ผมทราบ แต่ไม่ได้ข้อเท็จจริง ไม่แน่ใจ อันนี้สะท้อนผู้บริหารและสะท้อนถึงความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนว่าความเครียดมีสูงมากกับเด็ก
ผมไม่แน่ใจ แต่มีคนเช็กว่าเป็นแบบนั้น?
เอกภพ : ทำไมเคสนี้ เขาจัดการคนที่เขาไม่ชอบแล้ว ทำไมต้องจบชีวิตตัวเอง เพราะอะไร
นพ.สุริยเดว : เข้าใจว่าวิธีคิดไปล่วงหน้าข้างหน้ายังอ่อน วุฒิภาวะประสบการณ์ยังอ่อน คิดง่ายๆ เลยว่าทำยังไงก็ได้ ระเบิดอารมณ์ออกมา แล้วถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็จัดการ
เอกภพ : เขาไม่เหมือนเคสพารากอน พารากอนเขาไล่เก็บทีละคน แต่ไม่คิดทำร้ายตัวเอง แต่เคสนี้...
นพ.สุริยเดว : แต่ละคนเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกัน ปูมหลังชีวิตไม่เหมือนกัน
วันนี้เหมือนพูดไปเรื่อยๆ แต่การนำเสนออกไป เราต้องการให้ผู้ปกครองตระหนัก ข้อมูลที่ได้เข้ามา มาจากแหล่งข่าว ไม่ได้พูดไปเรื่อยๆ ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เขาอยากเข้าสายด้วยซ้ำ แต่ผมเห็นว่าเขาเป็นเด็ก มันไม่เหมาะที่จะเอาเด็กเข้าสาย ผมก็เลยเล่าให้ฟัง แล้วข้อมูลคือข้อมลจากข่าว มีแหล่งยืนยัน?
นพ.สุริยเดว : หมอมักส่งสัญญาณให้ผู้ฟังทุกท่านเสมอ ที่อยากฝากเพิ่มคือเวลาวัยรุ่นเขาร้องขอไพรเวตโซน อย่ามายุ่งพื้นที่ส่วนตัวเขา พ่อแม่ต้องเห็น 3 สัญญาณให้ชัดเจน ถ้าพฤติกรรมที่เขากำลังทำ ที่เขากำลังก่อการเป็นอันตรายต่อชีวิตเขา หรือชิตคนอื่น หรือสิ่งที่ทำเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย หรือนำไปสู่ความรุนแรง เราไม่ใช่แค่ประเทศไทย ในทางการโลกทั้งหมด เรารู้เลยว่ายุติคำว่าไพรเวตโซน กรณีนี้จะไม่มีไพรเวตโซน พ่อแม่กลับไปดูแลบุตรหลานสักนิดนึงว่าเขาตกอยู่ในสามลักษณะนี้มั้ย ถ้าไม่ใช่ไพรเวตโซนก็เป็นอีกเรื่องที่เราสามารถทำได้ ประเด็นที่สอง อยากเรียกร้องฟากนโยบาย ของคนดูแล ปัญหาสังคมตอนนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจยั่งยืน ยันไม่ยั่งยืนหรอก ถ้าสังคมมันพังพินาศ กลับมาดูแลบ้านและโรงเรียน อย่าเพิ่งเร่งรัดเรียนกันได้มั้ย กลับมาดูแลกันหน่อยว่าจิตใจที่อยู่ร่วมกันเป็นยังไง ในรั้วโรงเรียน จะผนึกกำลังกับรอบรั้วโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา กลไกพวกนี้มี แต่ไม่ควรเปลี้ยง่อย
ทนายตุ๋ย : ผมคุยกับหมอเดวมาก่อน ผมเห็นด้วยที่ป้องกันตั้งแต่ต้น นี่คือปัญหาสังคม กฎหมายคือปลายเหตุ แล้วแก้อะไรไม่ได้ ต้องแก้จากจุดเริ่มต้นที่คุณหมอแนะนำ แล้วกฎหมายใช้กับเด็กไม่ด้
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : บางคนเอะอะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวแก้กฎหมาย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลองไปดูสิ แก้กฎหมาย พอมีเรื่องอาวุธปืนมาใช้เป็นเครื่องมือ ไม่ได้พาดพิงเรื่องภาครัฐ แต่อย่ามองแค่การแก้กฎหมายอย่างเดียว กฎหมายทำงานเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือเท่านั้นเอง บอกว่าอาวุธปืนก่อเหตุบ่อย เรายกเลิกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน ซึ่งจากสถิติส่วนมากเป็นปืนเถื่อน ไม่ใช่ปืนที่มีทะเบียนอยู่แล้ว ถ้าปืนมีทะเบียนก็ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนด้วยซ้ำ เราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันเรื่อยๆ ไม่ได้มีอะไร อย่างน้อยวันนี้มันได้เป็นกระจกสะท้อนไปถึงสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำคดีเด็กมา เวลาเอาตัวไปฟ้องศาล เขามีการสืบเสาะ คุมประพฤติ 90 เปอร์เซ็นต์เลย จุดเริ่มต้นคือสถาบันครอบครัว เด็กไม่ได้อยู่กับครอบครัว หรือครอบครัวแตกแยก บางทีพ่อแม่มุ่งแต่ไปทางเศรษฐกิจ ทำงานอย่างเดียว ไม่เคยถามเลยว่าลูกเป็นยังไง อาจต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ที่บอกว่าสัปดาห์ก่อนมีเด็กตกลงมา เช็กเรียบร้อยแล้ว เด็กเก็บหูฟังแล้วพลาด ตกลงมาเสียชีวิต ไม่มีเจตนา เป็นอุบัติเหตุ บางครั้งทำรายการแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกัน จริงๆ บางทีผมก็ลำบากใจ ผมเหนื่อย ผมรู้สึกว่าเวลาเรานำเสนออะไรแบบนี้ กสทช.เขามีเส้นให้เราอยู่แล้ว เราทำตามกฎกสทช.อยู่แล้ว กสทช. ห้ามเลยว่าในระหว่างที่มีเหตุ ห้ามมีการถ่ายทอด ห้ามนำเหตุมาพูดเดี๋ยวนั้น แต่ถ้าเหตุการณ์สงบแล้ว นำเสนอข้อเท็จจริงรายงานข่าวได้ กสทช.ส่งคนมาสอบผมที่นี่เลย ต้องเรียนกันนะ ผมจดเก็บไว้หมด เราพยายามทำตามกฎกสทช. แต่บางครั้งคนไม่เข้าใจบางมุมในการนำเสนอ วันนี้ผมมีเจตนาที่ดี อยากนำเสนอว่าปัจจุบันนี้เรื่องที่เกิดในสังคมไทย อย่างล่าสุดคุณปุ้ย รสรินทร์ส่งมา ว่ามีเหตุนักเรียนเอาปืนพ่อไปโรงเรียนไปขู่กระทืบเพื่อน แต่ข่าวไม่ออก เขาอ้างว่าหนึ่งจะเสียชื่อโรงเรียน สองจะอ้างว่าไม่ใช่สหวิชาชีพ นำเสนอข่าวจะทำให้เด็กเสียหาย แต่ขณะเดียวกันเรื่องก็ถูกปิดอยู่อย่างนี้ สำหรับผมมองว่าแล้วสังคมจะอยู่แบบไหน ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงๆ แต่เราไม่สามารถพูดได้ เอามาบอกได้ว่าเฮ้ย ก็เด็กมันโดนบูลลี่ เด็กคนนี้มีอาวุธปืนแล้วกระทืบคน ผมก็งงนะบางที ผมก็อึดอัด?
นพ.สุริยเดว : จริงๆ มุมที่เราทำคือเราให้ความรู้ไปด้วย หลายครั้งหมอเองก็เลือกนะ ต้องเรียนตรงๆ ไม่ได้อยากจะมาก็มานะ แต่ถ้าคิดว่าความรู้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพ่อแม่ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ สร้างประโยชน์ให้โรงเรียน สร้างประโยชน์ให้คนขับเคลื่อนนโยบาย ให้หันกลับมาใส่ใจกับมิติสังคมได้ พวกนี้มันถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันในการพัฒนา ต้องเรียนรู้ และพยายามพัฒนาให้ได้ เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำ
ที่สำคัญ การนำเสนอวันนี้ ถ้าเด็กคนนี้ถูกบูลลี่จริงๆ แล้วเกิดเหตุแบบนี้ สิ่งที่ทุกคนพูดวันนี้ ผมบอกเลยจะเป็นประโยชน์ในครอบครัว เราจะดูแลเด็กที่อยู่กับเรายังไง สอนเขาแบบไหน เราต้องตีกรอบของเขาในลักษณะแบบไหน มีทางออกกับเขายังไง ในการร่วมพูดคุยกับเขา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ พอเกิดเหตุแบบนี้มีปัญหาจากครอบครัว ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราก็นำเสนอมุมมองนี้ออกไป หลายคนมองว่าฉวยโอกาส แต่จริงๆ มันไม่ใช่?
เอกภพ : อย่าไปฟังเลยพี่ คนที่มีความคิดแบบนี้ มันเหมือนมีอะไรครอบๆ อยู่ในกะลาอะไรก็ไม่รู้ เหมือนกบแล้วกะลาครอบ เราเห็นอะไรที่มันเยอะ ผมมีเคสวันนึง 300 400 เคส มาปรึกษาทุกวัน นับร้อยที่เกี่ยวกับเรื่องเด็ก เดี๋ยวนี้มีเด็กส่งข้อความขอความช่วยเหลือเยอะ เรื่องครูบูลลี่ในโรงเรียน ผมมีทั้งนักจิตวิทยาถ้าเคสไหนหนักมากๆ จะให้นักจิตวิทยาไปคุยกับเด็ก มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่การที่เรามานั่งตรงนี้เพื่อสะท้อนหลายๆ โรงเรียนว่ามันต้องทำยังไงอาจารย์หมอพูดมีประโยชน์มากเลยนะครับ ที่กำลังสื่อสารว่าต้องจับตาดูสองกลุ่มเลยนะ อินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ต ในโรงเรียนคุณมีกลุ่มนี้มั้ย สองถามเด็กเลยว่าสามสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้ยินคืออะไร ครูคนที่คุณรักมากที่สุดคือใคร ถ้าโรงเรียนจับประเด็นที่อาจารย์หมอไปทำ แก้ปัญหาได้เยอะมาก แล้วผมถามว่าถ้าไม่ใช่รายการโหนกระแส อาจารย์จะพูดตรงไหนแล้วจะดังขนาดนี้ได้ ไม่มีหรอกครับ ถ้าอาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้ เคสนี้อาจไม่เกิดก็ได้
ข่าวมีหลายสายจริงๆ บางทีข่าวบอก 5 คน บางทีบอก 6 คน เราก็แก้ให้นะ ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร?
ทนายตุ๋ย : ข่าวเพิ่งเกิด ข้อมูลยังไม่นิ่ง พี่หนุ่มก็นำเสนอไป ณ ปัจจุบัน จริงๆ ไม่ได้พูดถึงตัวน้องเลยด้วยซ้ำ พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : วันนี้เจตนารมณ์ที่ต้องการสะท้อนไปสู่สังคม คือเราอยากสะท้อนให้ไปถึงตัวผู้ใหญ่ด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องเด็ก หรือรายงานข้อเท็จจริง แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการเห็น ทุกคนมุ่งไปแต่เรื่องอื่นๆ แต่ลืมมองย้อนต้นตอของปัญหา คือความรู้สึก เรื่องสถาบันครอบครัวและโรงเรียน สิ่งที่อาจารย์หมอบอก ปัญหาการบูลลี่ ถูกกลั่นแกล้ง มันใช้ได้กับทุกสังคมเลย เมื่อก่อนเราดูข่าว ทหาร หรือตร. ก็เคยมีข่าวยิงผู้บังคับบัญชา เราก็เห็นว่าเราอยู่กับอาวุธ มันมีโอกาสก่อเหตุได้ตลอด แต่การห้ามไม่ให้พกอาวุธคือปลายทาง คำถามคือผู้บังคับบัญชาเคยคุยกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามั้ยว่าเขาโดนกลั่นแกล้งอะไร เฉกเช่นเดียวกัน เด็กก็เหมือนกัน เราห้ามเด็กเล่นเกมห้ามโน่นห้ามนี่ แต่เคยคุยกับเด็กมั้ยว่าวันนี้รู้สึกยังไง มีอะไรที่อยากจะบอก มีอะไรอยากเปลี่ยน มีอะไรเก็บไว้ ถ้าเช็กลิสต์สี่ข้อฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กนะ รวมถึงเรื่องอื่นๆ การบูลลี่ การกลั่นแกล้งในสังคมที่ทำงาน สี่ข้อนี้ เช็กลิสต์ข้อที่หนึ่ง ตัวเด็กมีอารมณ์หรือขาดความโดดเดี่ยวในสังคมมั้ย สองเขารู้สึกสิ้นหวังมั้ย สามเขาขาดการเข้าร่วมหรือยอมรับในสังคมนั้นๆ มั้ย สิ่งสุดท้ายเลยคือ ข้อที่สี่ เขาขาดความยุติธรรม หรือความเป็นธรรมที่เขาเคยเรียกร้องหรือปรึกษามั้ย สี่ข้อนี้คือพันธะทำให้ความสงบสุขในสังคมยังอยู่ ข้อใดข้อหนึ่งขาดเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดเหตุขึ้น ฉะนั้นป้องกันดีกว่าแก้ไข
เอกภพ : มีข้อความโพสต์ว่าเอารายการมานั่งวิเคราะห์เด็กถูกบูลลี่ไม่รู้จริงเท็จ จะบอกให้นะ พี่หนุ่มเขาได้คุยกับเพื่อนน้องก่อเหตุเรียบร้อย ได้คุยกับเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุเรียบร้อย คุณนั่งโพสต์แล้วคุณคุยกับใคร คนนั่งบนโต๊ะเขาได้คุยกับแหล่งข่าวจริง แต่ไม่สามารถเอาแหล่งข่าวมาพูดหรือโฟนอินได้
นพ.สุริยเดว : เวลาเจอหน้าลูก สามคำถามสำคัญมาก วันนี้เรียนมาทั้งวันรู้สึกยังไงบ้าง คิดเห็นยังไง ถ้าเจอปัญหา ลูกแก้ปัญหายังไง โฮมรูมก็เอาไปใช้ได้ก่อนเลิกเรียน ครูจะรู้ได้เลยว่าลูกศิษย์เราบางคนตอนนี้เขากำลังแย่อยู่ สามารถคุยเป็นการส่วนตัวก็สามารถเข้าถึงปัญหาเด็กได้เร็ว ไม่จำเป็นต้องรอนักจิตวิทยา ไม่จำเป็นต้องรอครูจิตวิทยา สามคำถามง่ายๆ รู้สึกยังไง คิดเห็นยังไง ถ้าเป็นเรา เราจะแก้ปัญหายังไง
ต่อสายหาดาวแปดแฉ ลงพื้นที่เหมือนกัน?
ดาวแปดแฉก : ตอนนี้ตร.กำลังซักถามเด็กพร้อมคณะครู มาร่วมรับฟังด้วยเพื่อหามูลเหตุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เกิดจากสาเหตุใด
ผู้เสียชีวิตตอนนี้ 9 คนแล้ว?
ดาวแปดแฉก : ตอนนี้ข้อมูลตัวเลขอาจสับสนอยู่ครับ พนักงานสอบสวน และตร.ชั้นผู้ใหญ่มาที่เกิดเหตุ ยอดอยู่ที่คุณครู 5 ราย น้องที่ก่อเหตุ 1 ราย คุณปู่คุณย่าน้องสองราย ตอนนี้ 8 รายครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง?
ดาวแปดแฉก : ตอนนี้ตร.กำลังสอบถามทุกอย่าง ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุคืออะไร ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงที่สภ.บางบัวทอง ต้องชันสูตรว่าผู้ก่อเหตุ กับผู้สูงวัยทั้งสองคน ท่านใดเสียชีวิตก่อนหลัง ผู้ก่อเหตุมาโรงเรียนกี่โมง เท่าที่ทราบมา เบื้องต้นยังไม่ยืนยัน ยิงคุณครูผู้หญิงท่านนึงก่อน จากนั้นก็ก่อเหตุยิงต่อเนื่อง สุดท้ายก็อย่างที่เป็นข่าว น้องทำร้ายตัวเอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำส่งรพ.และจากไปครับ
ทนายตุ๋ย : ถ้าพูดตามกฎหมาย พ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วย ดูแลเอาใจใส่น้องเพียงพอมั้ย นี่คือสิ่งที่จะได้รับถ้าน้องเขาจากไป จะเป็นแบบนี้ครับ
ร.ต.อ.อมรพันธุ์ : จริงๆ กฎหมายเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือแค่นั้นเอง ผมอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้มากกว่าเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกในสังคมไทย ครอบครัวเป็นเรื่องหลัก ในทางกฎหมายผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ต้องรับผิดในเรื่องผลแห่งการที่ลูกได้ทำละเมิด ก็แบ่งเป็นสองส่วน ภาครัฐเองก็มีค่าตอบแทนผู้เสียหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาในทางรัฐ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจต้องร่วมรับผิดในเรื่องผลแห่งละเมิดตัวนี้ด้วย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง หลายเคสแล้วที่เด็กเป็นผู้กระทำผิด อย่างเคสเด็กขับรถ จริงๆ ก็เคยมีคำพิพากษาฎีกานะว่าเอากุญแจรถวางไว้ ให้เด็กเอาไปได้โดยสะดวก ถือว่าคุณขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่อาวุธปืน อาวุธร้ายแรง ท่านไหนมีอาวุธปืนที่บ้าน อย่าให้ใครรู้แม้แต่เด็ก อย่างผมที่บ้านไม่มีใครรู้นะว่าเก็บไว้ที่ไหน ต้องล็อกถ้าเราไม่ได้ใช้ในการทำงาน ผมเชื่อว่าการมีอาวุธปืนไม่ได้มีแค่ทหารตร. ประชาชนทั่วไปก็สามารถมีอาวุธปืนได้ แม้ตอนนี้รัฐบาลระงับเรื่องการออกใบป.12 อันนั้นคือเรื่องใบพกพา แต่การซื้อขาย ท่านขออนุญาตแล้วเก็บไว้ บางทีเด็กเขาเห็น แต่เด็กเขาไม่รู้ บางครั้งผมเห็นข่าวเด็กเห็นพ่อเช็ดปืน ดูในหนังมันเท่ แต่อันนี้คือของจริง ลูกกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิง สมมติคุณพ่อไปซ้อมยิงปืน หรือเป็นทหารตร.บางทีอาจถอดแมกกาซีนแล้วกระสุนค้างอยู่ เด็กเอามาเล่นก็เคยมีข่าวลั่น อันนี้ต้องระวัง ใครมีอาวุธร้ายแรง ต้องเก็บให้มิดชิด อย่าให้เด็กเข้าถึงได้ อันนี้ผมว่ามันจะได้เป็นมุมมองอื่นๆ หรือเรื่องรับผิดในทางกฎหมาย เป็นเรื่องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
เมื่อสักครู่นี้เพจข่าวนนทบุรี ที่ประกาศตามหา เหมือนแจ้งชื่อผิดออกมา ชื่อนี้ไม่น่าใช่ ตอนนี้มีคุณหมอคนนึงติดต่อผมโดยตรง บอกว่าตอนนี้น้องที่กำลังประกาศตามหา กำลังแย่ ถูกยิงเข้าจุดสำคัญ ม่านตาไม่ตอบสนอง อยากตามหาญาติด่วนเพื่อแจ้งข่าวว่าน้องหนักมาก ชื่อที่ออกไปเมื่อสักครู่เหมือนจะผิด อาจต้องประชาสัมพันธ์ใหม่ ถ้าตอนนี้คุณหาลูกสาวไม่เจอ ติดต่อไปที่พระนั่งเกล้าหน่อย ตอนนี้ถูกยิงเข้าจุดสำคัญ ตอนนี้รพ.วุ่นกันหมดเลย ไม่แน่ใจใครประสานสื่อได้ เลยส่งมาทางเราให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ส่วนน้องที่ประชาสัมพันธ์มา อาการปลอดภัยนะครับ น้องนทธมน วนิศรกุล ปลอดภัยแล้ว แต่บุคคลที่อาการสาหัส เป็นนักเรียนหญิงอีกคนนึง ใส่เสื้อคอปกสีเหลืองเขียว น่าจะเป็นชุดพละของโรงเรียน คุณหมอส่งมาหาผมโดยตรง บอกว่าอาการไม่ค่อยดี ใครก็ตามแต่ กำลังตามหาบุตรสาวอยู่โรงเรียนนี้ ถ้าไม่เจอลองติดต่อไปดูหน่อยว่าเป็นบุตรท่านหรือเปล่า รีบไปดูนะ ด้วยความเป็นห่วงจริงๆ แล้วโอ้โห เข้าจุดสำคัญ ผมไม่อยากอ่านอะไรแบบนี้เลย ผมจิตตก ผมรู้สึกจะร้อง ผมก็มีลูกสาว ไปดูนะครับ?
เอกภพ : รีบไปดูลูกนะครับ