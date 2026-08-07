ไอจีแทบแตก! “ญาญ่า” รับชุดเซ็กซี่เป็นลุคปกติ ใส่ประจำ “ณเดชน์” ไม่หวง แถมเชียร์ให้ลงอันที่โป๊กว่า

“ญาญ่า” เล่าทริปฮันนีมูนสกอตแลนด์ นั่งรถไฟหรูสุดโรแมนติก เปิดเบื้องหลังรูปเซ็กซี่ทำไอจีแทบแตก รับสามีไม่หวง แถมเชียร์ให้ลงรูปที่โป๊กว่านี้ ร้องไห้ไม่อยากกลับไทย เดี๋ยวหาเวลาไปอีก ย้อนโมเมนต์ “ลิซ่า” ร่วมงานแต่ง แซว “ณเดชน์” เกร็งตัวแข็งเมื่อได้ถ่ายรูปคู่
เรียกว่าหวานสุดๆ สำหรับทริปฮันนีมูนของพระเอกนางเอกสุดฮอต “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”ที่ใช้เวลากว่า 10 วันท่องเที่ยวประเทศสกอตแลนด์ พร้อมเสิร์ฟภาพสวย ๆ และโมเมนต์สุดโรแมนติกให้แฟน ๆ ได้ฟินกันตลอดทริป ล่าสุดวันนี้ (7 ส.ค.) ได้เจอสาวญาญ่าในงาน Shokubutsu Bloom Around ปลุกผิวสดชื่น อบอวลด้วยธรรมชาติรอบตัวคุณ เจ้าตัวก็เปิดใจเล่าถึงเบื้องหลังฮันนีมูนครั้งนี้แบบจัดเต็ม พร้อมย้อนความประทับใจในงานวิวาห์ที่มี “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” มาร่วมแสดงความยินดี รวมถึงแซวสามีที่ออกอาการเกร็งหนักเมื่อได้ถ่ายรูปกับศิลปินระดับโลก
“เพิ่งกลับมาประมาณ 3 วัน สดๆ ร้อนๆ ค่ะ ยังเจ็ทแล็กอยู่เลย ทริปนี้ไป 10 กว่าวันค่ะ จริงๆ พวกเราชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์อยู่แล้ว เป็นผู้ที่ไปเที่ยวแล้วอยากมีกิจกรรมทำ ก็ฮันนีมูนแบบเหมือนไปค่าย ออกค่ายมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ ไปเอดินบะระ, ฟอร์ตวิลเลียม, เบรมา แล้วก็กลับมาที่เอดินบะระ สวยมากเลย จริงๆ อยู่ในลิสต์ที่อยากทำกันมากๆ อยู่แล้ว ก็เลยถือโอกาสฮันนีมูนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งรถไฟค้างคืน”
นั่งรถไฟ Royal Scotsman, A Belmond Train ที่ขึ้นชื่อว่าหรูหราที่สุดและติดอันดับโลก
“ค่ะ ก็ด้วยความที่เหมือนรถไฟมันมีที่นอนไม่กี่ห้อง ก็ค่อนข้างจำกัด ก็ต้องทำงานเก็บเงินเยอะๆ เดี๋ยวค่อยไปได้ค่ะ แพงสำหรับแต่ละคนไม่รู้ว่าอยู่เท่าไหร่ แต่สำหรับหนูว่าแพง (หัวเราะ) (มีเรต 2 แสน - 1 ล้าน?) ไม่รู้ค่ะ ไปดูในเว็บไซต์เขากันได้ค่ะ (หัวเราะ) ก็ไปไม่ได้บ่อยๆ แน่นอน แต่ very happy เลย แฮปปี้มากๆ ค่ะ ได้แต่งตัวสวยด้วย มันมีกฎอันหนึ่งค่ะ ว่าเป็นแบบกาล่าไนท์ มันต้องแต่งตัว black tie เท่านั้น”
เผยที่มารูปชุดสีขาวสุดเซ็กซี่ ทำไอจีแทบระเบิด
“Of course พี่แบร์ถ่ายให้ค่ะ ก็เป็นชุดประจำนะ แล้วก็ใส่แต่งตัวอย่างนี้ประจำนะคะ เหม่อแบบตั้งใจค่ะ (หัวเราะ) ถามว่ากดไปกี่ช็อต อันนี้ให้ไปถามพี่แบร์ค่ะ ว่าเขาหงุดหงิดไหมตอนถ่ายรูปนี้ ถ่ายเป็นชั่วโมง ล้อเล่นค่ะ ไม่ถึงหรอกค่ะ แต่ว่าก็สักพักหนึ่งค่ะ จริงๆ มันสวยมากๆ เลยค่ะ รถไฟสวยมากจริงๆ”
ฟิตติ้งชุดทุกครั้งก่อนไปเที่ยว เพราะซีเรียสกับเรื่องแบบนี้
“อยากจะเล่าให้ฟังว่า จริงๆ ญาญ่าเป็นคนแบบซีเรียสตอนไปเที่ยว หนูมีการฟิตติ้งเสื้อผ้าทุกครั้งก่อนเที่ยวค่ะ ก็ลองมาแล้ว รู้แล้วว่าอะไร It looks good จบค่ะ แต่ก็ถามความยินยอมของพี่แบร์นิดหน่อย แต่ว่าแต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะ”
สามีอนุญาตให้เซ็กซี่ มีโป๊กว่านี้ก็เชียร์ให้ลงเลย
“เป็นชุดที่แต่งตัวปกติของญาญ่านะคะ ก็เห็นว่ามันสวยค่ะ สามีอนุญาตค่ะ (มีช็อตไหนห้ามลงไหม?) ไม่มีค่ะ มีอันที่โป๊กว่านี้ พี่แบร์บอกว่าลงเลยๆ สวย”
แคปชั่นหวานเรียกสามี-ภรรยา
“ค่ะ ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราอยู่ค่ะ แต่ว่าก็รู้สึกชื่นใจที่ได้พูด ได้เรียก ตอนนี้เรียกว่า husband เลยค่ะ บางวันลืมด้วยนะคะ ว่าแต่งงานแล้ว ลืมว่าอ้าว อ๋อ เป็นสามีภรรยาแล้ว ส่วนพี่แบร์เรียกเราว่า wife”
น้องสกอตแลนด์ยังไม่มา เพราะว่ายังไม่พร้อม
“ไม่มีค่ะ (หัวเราะ) ไม่มีแน่นอนค่ะ เพราะว่ายังไม่พร้อมค่ะ เดินป่าทุกวัน เหนื่อยมากเลยค่ะ แล้วจริงๆ อยากจะบอกว่ามันหนาวมากเลยนะคะ 7 องศาแทบทุกวันเลยค่ะ แต่แดดแรง รูปผ้าห่มคือเห็นเรฟฯ ใน Pinterest ก็เลยได้แรงบันดาลใจมา แต่เราจุ๊บกันเป็นประจำค่ะ”
ให้ความหวานเต็ม 10 มานานแล้ว แต่ตอนนี้คุณสามีหวานขึ้น
“ถ้าความรู้สึกตอนนี้ก็เต็ม 10 แน่นอนค่ะ แต่ว่ามันก็เต็ม 10 มานานแล้วค่ะ แต่เขาหวานขึ้นค่ะ ไม่รู้ว่าพี่แบร์จะรู้สึกสบายใจที่หนูเล่าไหม คือบางโมเมนต์ที่มันฮิทว่าอ๋อ เราแต่งงานแล้ว เราประสบความสำเร็จในขั้นตอนนี้แล้ว บางทีเราแค่มองหน้ากัน แล้วเราก็น้ำตาคลอ We made it อะไรอย่างนี้ค่ะ”
เป็นความรู้สึกที่บบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้
“ญ่าเชื่อว่าตอนที่เราเจอคนที่ใช่ แล้วเรามาถึงจุดที่เราได้พูดคำมั่นสัญญากัน มันเป็นอะไรที่แบบ…ความรักจะระเบิดออกจากตัว (หลงรักสามีตัวเองทุกวัน?) ใช่ค่ะ แล้วก็หลงรักในความเป็นเรามากขึ้นค่ะ”
ฮันนีมูนเพลิน จนร้องไห้ไม่อยากกลับมาทำงาน
“วันที่กลับบ้านหนูร้องไห้ โอ้ย หนูอยากอยู่ต่อ ก็ลงเครื่องทำงานปุ๊บเลยค่ะ แต่ว่าบนเครื่องก็ร้องไห้ บนรถไปสนามบินก็ร้องไห้ พี่แบร์ก็เศร้าค่ะ เพราะว่ามันเป็น bubble ที่แบบโอ้ So nice แต่กลับมาปุ๊บก็กลับเข้ามาใน flow ของสิ่งที่เราคุ้นเคย ก็แฮปปี้เหมือนกันค่ะ”
แพลนทริปต่อไปยังไม่มี เพราะมีงานต้องรับผิดชอบ
“ยังไม่มีค่ะ ทั้งคู่มีงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วค่ะตอนนี้ ก็พักก่อนค่ะ เดี๋ยวค่อยหาเวลาไปเที่ยวกันใหม่”
ย้อนโมเมนต์งานแต่งแห่งปี สนุกและแฮปปี้มาก
“สนุกมากเลย แฮปปี้ ดีใจมากๆ เลยค่ะ หนูใช้เวลาฟื้นตัวแบบ 2 วันเลยค่ะ ต้องขอบคุณเพื่อนๆ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชีวิต ที่สร้างแต่สิ่งดีๆ ให้ญาญ่ากับพี่แบร์ในคืนนั้นนะคะ We’re so happy, We’re so happy ค่ะ”
ชม “ลิซ่า” น่ารักมาก แอบสงสารน้องต้องถ่ายรูปเยอะ
“น่ารักมาก สนุกมากเลยค่ะ ก็ชวนน้องมาค่ะ (น้องรับปากว่ายังไงบ้าง ชวนตั้งแต่ตอนไหนว่าจะมา?) ไม่แน่ใจว่ารับปากเลยไหมนะคะ แต่ว่ารู้ว่าน้องมาค่ะ So happy, like so happy จริงๆ ตรงนั้นทุกคนรู้จักกันหมดด้วยค่ะ ก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นจอยไปกับทุกคนด้วยกันหมด แล้วก็สงสารน้องถ่ายรูปเยอะนิดหน่อย”
ชื่นใจงานออกมาในแบบที่หวังไว้
“จริงๆ อยากจะเล่าว่างานกรุงเทพฯ ญ่ากับพี่แบร์ค่อนข้างคิดหนัก คิดนาน ว่าจะอยากทำอะไรกันบ้าง ตอนที่มันออกมาตามที่เราคาดหวังไว้ ก็ชื่นใจมากเลย มีแต่เพื่อนๆ อยู่ตรงนั้น เต็มอกเต็มใจมากเลยค่ะ แฮปปี้ๆๆ ค่ะ”
ไม่เคยเห็น “ณเดชน์” เกร็งขนาดนี้มาก่อน หลังได้ถ่ายรูปกับ “ลิซ่า”
“หนูไม่เคยเห็นพี่แบร์เกร็งมาก่อนในชีวิต (หัวเราะ) น่าจะตะลึงในความน่ารักของน้อง เขาเกร็งตัวแข็งทื่อเลยค่ะ แต่ว่าก็แป๊บเดียวค่ะ แล้วก็แบบสนุกเลยหลังจากนั้น ปลดปล่อยเต็มที่ ถอดเสื้อตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรก ก็ยินดีมากๆ ค่ะ ห้ามแค่ห้ามถอดกางเกง (หัวเราะ)”