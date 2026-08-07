“ผู้กองแคท” ลุยตลาดความงาม ดึง 2 ตัวแม่ “จีน่า–เบนซ์ พริกไทย” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ CATIQUE Tone Up โทนอัพตัวแม่

หลังประสบความสำเร็จทั้งงานในวงการบันเทิง วงการนางงาม และคว้าปริญญาเอกมาเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุด ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ “ผู้กองแคท” เดินหน้าลุยธุรกิจความงามเต็มตัว เปิดตัวผลิตภัณฑ์โทนอัพผิวกายแบรนด์ CATIQUE (แคททีค)
ผู้กองแคทนำประสบการณ์จากการใช้โทนอัพด้วยตัวเอง มาร่วมพัฒนาให้เหมาะกับผิวและไลฟ์สไตล์ของคนไทย เปิดตัว 2 สูตร ได้แก่ Flash Skin Tone Up Lotion SPF50 PA+++ และ Filter Skin Tone Up Lotion SPF50 PA+++ พร้อมดึง 2 ตัวแม่แห่งวงการ จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย และ เบนซ์ พริกไทย มานั่งแท่นพรีเซนเตอร์
จีน่า วิรายา ตัวแทนสาวสายแฟชั่นที่มีความมั่นใจ สนุกกับการแต่งตัว และกล้าเผยความโดดเด่นในทุกลุค ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ต้องออกงาน ถ่ายแบบ และอยู่หน้ากล้องอยู่เสมอ จีน่าจึงเหมาะกับการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ CATIQUE Tone Up ที่ช่วยเสริมความมั่นใจ ให้พร้อมแต่งตัวและสร้างสรรค์ลุคใหม่ได้ทุกวัน
ขณะที่ เบนซ์ พริกไทย นักร้องสาวสุดแซ่บ แม้จะรับบทเป็นคุณแม่แล้ว แต่ยังคงดูแลตัวเองและไม่ปล่อยให้ลุคอ่อม แต่งตัวเก่ง พร้อมเผยผิวออร่าท้าแสงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงและทำงานภายใต้แสงไฟ เบนซ์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของ CATIQUE Tone Up ที่สะท้อนความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน
ผู้กองแคทเผยว่า “แคทตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากค่ะ เพราะอยากให้ผู้หญิงและกลุ่ม LGBTQ+ ทุกคนมีความมั่นใจ แคททำงานในวงการบันเทิงและวงการนางงาม จึงใช้โทนอัพเป็นประจำ แต่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน เลยนำประสบการณ์ของตัวเองมาพัฒนาสูตรขึ้นมา
ส่วนการเลือกจีน่ากับพี่เบนซ์ เพราะทั้งสองคนเป็นตัวแม่ที่มีสไตล์ชัดเจน จีน่าเป็นตัวแทนสาวแฟชั่นที่สนุกกับการแต่งตัว ส่วนพี่เบนซ์เป็นนักร้องสาวสุดแซ่บที่ดูแลตัวเองและมีความมั่นใจอยู่เสมอ ทั้งสองคนจึงสามารถถ่ายทอด CATIQUE Tone Up ได้ในสองคาแรกเตอร์ที่แตกต่าง แต่ลงตัวมากค่ะ”
ผู้กองแคทกล่าวเพิ่มเติมว่า “สนใจ “โทนอัพตัวแม่” เพื่อผิวดูไบรท์ เรียบเนียน และมีออร่า สามารถติดตามรายละเอียด โปรโมชั่น และสั่งซื้อได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางของ CATIQUE (แคททีค)ค่ะ”