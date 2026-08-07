“โอปอล” ชี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาทุกมิติ ลั่นห้องเรียนควรเป็นสถานที่เรียนรู้ไม่ใช่ความหวาดกลัว-สูญเสีย

จากเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้น ม.3 พกอาวุธปืนยิงเพื่อนและครูในโรงเรียน ทั้งเสียชีวิตคาที่และบาดเจ็บสาหัส สร้างความสะเทือนขวัญคนไทยเป็นอย่างมาก “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 เวทีที่ใส่ใจเรื่องของเด็กและเยาวชนทั่วโลก ได้แสดงความเสียใจต่อเรื่องนี้ พร้อมชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา เข้มงวดกฏหมายควบคุมอาวุธปืน และใส่ใจระบบดูเเลสุขภาพจิตเพื่อยับยั้งปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านค่ะ ถึงเวลาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในทุกมิติ ทั้งการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวด และการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อยับยั้งปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ เพราะห้องเรียนควรเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และการเติบโต ไม่ควรเป็นสถานที่แห่งความกลัวและความสูญเสีย”