เชียงใหม่เร่งปั้น “กาแฟอินทนนท์” ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เปิด “CHIANGMAI GI NEXT 2026” ติดอาวุธผู้ประกอบการ 100 ราย ดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียม

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูง โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา “CHIANGMAI GI NEXT 2026” ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่น และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กว่า 100 ราย ให้สามารถยกระดับสินค้า สร้างแบรนด์ เชื่อมโยงตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม “CHIANGMAI GI NEXT 2026” มุ่งเปลี่ยนสินค้า “ของดีท้องถิ่น” ไปสู่การสร้าง สินค้าอัตลักษณ์ ที่มีเรื่องราว คุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้า การสร้าง Storytelling การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการจับคู่ทางการค้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Traceability เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการผลักดัน “กาแฟอินทนนท์” สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงเกษตรกร โรงคั่ว คาเฟ่ โรงแรม ร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็น “เชียงใหม่เมืองกาแฟ” โดย ขณะเดียวกัน “มะแขว่นเชียงใหม่” ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI จำนวน 7 รายการ อาทิ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ร่มบ่อสร้าง ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ข้าวก่ำล้านนา ส้มสายน้ำผึ้งฝาง ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง สร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปี สะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยโครงการฯ มุ่งขับเคลื่อน 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์และ Soft Power ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียม การผลักดัน “กาแฟอินทนนท์” สู่การขึ้นทะเบียน GI และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ ในงานแสดงสินค้า “CHIANGMAI GI NEXT 2026” จำนวน 20 คูหา ระหว่างวันที่ 14–18 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูง