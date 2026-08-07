เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี E-book ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองล้านนาตะวันออก

เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ว สำหรับ E-book รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองล้านนาตะวันออก ที่ชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ล้านนาตะวันออก ผ่านการรวบรวมผลงานต้นแบบที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่ตลาดสากล
ภายในเล่มประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองต้นแบบ เรื่องราวและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน แนวคิดการออกแบบ แรงบันดาลใจ วัสดุ และเทคนิคการผลิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุคใหม่
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด E-book ฟรีได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/e372358525.html