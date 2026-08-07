เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี E-book "SIRIN LANNA Designers 2026" รวมผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออก

เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ว สำหรับ E-book "SIRIN LANNA Designers 2026: Eastern Lanna Fashion Prototype Collection" ที่รวบรวมผลงานต้นแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่
ภายในเล่มประกอบด้วยผลงานต้นแบบแฟชั่น แนวคิดและแรงบันดาลใจเบื้องหลังการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ เทคนิค และนวัตกรรม การต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดและอุตสาหกรรมแฟชั่น เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านแฟชั่น สิ่งทอ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด E-book ฟรีได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/e5e2f0dbca.html