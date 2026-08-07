ดาวดับอีกดวง เปิดประวัติ “เต้ ดราก้อนไฟว์” อดีตบอยแบนด์ชื่อดังยุค 2000 (คลิป)

เป็นความสูญเสียอีกครั้งของวงการบันเทิงไทย หลังจากมีรายงานว่าอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดัง “เต้ ดราก้อนไฟว์” หรือ “ธามัน เต้พันธ์” อดีตสมาชิกวง Dragon5 ปั่นจักรยานหายไปตั้งแต่ตี 4 วันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา โลกออนไลน์มีการประกาศตามหาตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดก็ไร้ปาฎิหาริย์ เพราะสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งข่าวว่าพบศพเต้ ดราก้อนไฟว์ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ใต้สะพานพระราม 7 ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
สำหรับประวัติของ “เต้ ดราก้อนไฟว์” เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการทำงานเป็นเบื้องหลัง ถ่ายแบบ และมีผลงานโฆษณา ก่อนที่ในปี 2543 จะมารวมตัวเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ Dragon 5 (ดราก้อน ไฟว์) ในสังกัด Green Beans เครือ GMM Grammy ร่วมกับ แอนดี้ เขมพิมุก, เต๋า อดิศร, หยวน กวินรัฏฐ์ และ โอ๊ค สกรรจ์รณ ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นวงบอยแบนด์ชื่อดังยุคแห่ง 2000 มีเพลงดังมากมาย รวมทั้งเต้เคยมีผลงานละครเรื่อง เปลือกเสน่หา ของค่ายเอ็กแซ็กท์ด้วย
โดยหลังจากสมาชิกดราก้อนไฟว์แยกย้ายไปเติบโตในแต่ละเส้นทางของตัวเอง เต้ได้หันไปทำงานเบื้องหลังเป็นผู้จัดรายการเด็กของทางช่อง 3 แฟมิลี่ และทำยูทิวบ์สำหรับเด็กและครอบครัวชื่อช่อง VROD และทำร้านตัดผมชายชื่อ VROD The cut รวมถึงมีการเปิดเผยจากเต๋า ดราก้อนไฟว์สมาชิกร่วมวงว่าเต้มีการลงทุนเทรดหุ้นด้วย โดยเต๋าเผยว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ถือเป็นเรื่องส่วนตัว จึงไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้