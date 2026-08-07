หินถ่วงใส่เป้! เมียใจสลายต้องประคองเดิน รับร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” “แอนดี้” สุดกลั้นร่ำไห้ แม่เผยลูกชายเตรียมบวช

สร้างความตกใจให้ครอบครัว คนบันเทิง และแฟนคลับ หลังจากพบร่าง “เต้ ธามัน เต้พันธ์” อดีตบอยแบนด์ดังวงดราก้อนไฟว์ ซึ่งปั่นจักรยานหายไปจากบ้านตั้งแต่ตี 4 วันที่ 6 ส.ค. ไม่พกโทรศัพท์ ไม่พกเงินติดตัว กระทั่งพบว่าเสียชีวิต ร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ คุณแม่ ภรรยา และน้องสาวของเต้ รวมทั้งเพื่อนๆ อย่าง “แอนดี้ เขมพิมุกต์” และรุ่นพี่ที่อยู่ในก๊วนปั่นจักรยานด้วยกัน ได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม 7 รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่ พฐ. แอนดี้ถึงขั้นหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัย ขณะที่ภรรยาของเต้ ร้องไห้ใจสลาย ร่างแทบทรุด ต้องประคองเดิน เจ้าหน้าที่แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้ มีหินถ่วงอยู่ข้างใน ด้าน “นางดารา เต้พันธ์” อายุ 78 ปี แม่ของเต้ได้เผยกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกชายกำลังเตรียมตัวบวช
ขณะที่รุ่นพี่ที่สนิทกับเต้ ได้เปิดใจว่า รู้จักเต้ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา รู้จักเพราะขี่จักรยานในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกัน น้องเป็นคนยิ้มแย้ม อารมณ์ดี สนุกสนานเฮฮา ช่วงหลังเขามาขี่จักรยานย่านบางกรวย ยังชวนเราเลยว่าสวนเพียบ บรรยากาศชิลๆ สบายๆ ตนยังไม่มีโอกาสมร่วมทริปกับเขา เจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้ว คุยกันทางเฟซบุ๊กเป็นหลัก เต้โพสต์อยู่หลายๆ เพจ เพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันมันเลยคุยในแนวทางเดียวกัน
ก็ไม่เข้าใจบริบทว่าเกิดเหตุได้ยังไง อะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืด เวลาจัดทริปเขาออกประมาณ 6 โมง รอบนี้พอทางบ้านบอกว่าออกมาตีสี่ก็ค่อนข้างผิดปกติ โทรศัพท์ กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไป ก็เริ่มไม่ใช่แล้ว ก็ภาวนาว่าไม่อยากให้เป็นเคสแบบนี้ วันนี้ก็เสียใจ ที่เพื่อนเรา น้องเรา เขาไม่อยู่แล้ว
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (8 ส.ค.) ครอบครัวแจ้งว่า เวลาบ่ายสาม จะมีพิธีรดน้ำศพ เต้ ดราก้อนไฟว์ ที่ศาลา 5 วัดบัวขวัญ บันเทิง MGR ออนไลน์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มา ณ โอกาสนี้