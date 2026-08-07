ครั้งแรกกับงาน Showcase ของ Sistersfabric กับการคอลแลบแบรนด์โยเกิร์ตระดับโลก “Yolé Thailand” ใจกลาง Siam Paragon

สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทย เมื่อ Sistersfabric แบรนด์เสื้อผ้าสตรีที่โดดเด่นด้านคุณภาพและการออกแบบเพื่อแก้ Pain Point ของผู้หญิง จับมือกับ Yolé Thailand แบรนด์โยเกิร์ตและไอศกรีมโยเกิร์ต 0% Fat ระดับโลก จัดงาน Showcase ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Daily Edit” ณ ร้าน Yolé Thailand สาขา Siam Paragon ระหว่างวันที่ 5–19 สิงหาคม 2569
ปิง – พรพิชชา อัคคไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Sistersfabric เปิดเผยว่า แบรนด์เริ่มต้นจากการผลิตกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด ก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจเสื้อผ้าที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพของเนื้อผ้า การตัดเย็บที่พิถีพิถัน และการพัฒนาสินค้าเพื่อแก้ปัญหาการแต่งตัวของผู้หญิงในชีวิตประจำวัน จนทำให้ไอเท็มอย่าง Tank Top ของ Sistersfabric กลายเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมของแบรนด์
“เราอยากให้แบรนด์มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และสร้างสิ่งที่แตกต่าง จึงเกิดไอเดียในการจัดงาน Showcase ครั้งนี้ขึ้น โดยเลือกคอลแลบร่วมกับแบรนด์ระดับ Global อย่าง Yolé Thailand ซึ่งถือเป็นความท้าทาย เพราะเป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์แฟชั่นกับแบรนด์อาหาร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า” ปิงกล่าว
สำหรับคอนเซ็ปต์ “The Daily Edit” สื่อถึงการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ง่าย มีคุณภาพ และตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของ Sistersfabric หรือโยเกิร์ต 0% Fat ของ Yolé Thailand ที่ตอบโจทย์สาย Healthy ทั้งสองแบรนด์จึงมีแนวคิดร่วมกันในการส่งต่อไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย แต่ใส่ใจในคุณภาพและรายละเอียด
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสตัวตนของ Sistersfabric ผ่านการตกแต่งพื้นที่ที่สะท้อนจุดเริ่มต้นของแบรนด์ ซึ่งให้ความสำคัญกับงาน Handcraft และความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมกิจกรรม Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานแฟชั่น งานคราฟต์ และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
“เราตื่นเต้นกับ Showcase ครั้งนี้มาก เพราะตั้งใจทำทุกองค์ประกอบด้วยความใส่ใจ แม้ Sistersfabric จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าในรูปแบบ OEM แต่เราก็เชื่อว่าการสร้างเอกลักษณ์และประสบการณ์ใหม่ ๆ คือสิ่งที่จะทำให้แบรนด์เติบโต และเป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทกับงานครั้งนี้อย่างเต็มที่” ปิง พรพิชชา กล่าวทิ้งท้าย
งาน Sistersfabric x Yolé Thailand Showcase – The Daily Edit เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 5–19 สิงหาคม 2569 ณ Yolé Thailand สาขา Siam Paragon โดยภายในงานมีการจัดแสดงคอลเลกชันพิเศษ มุมถ่ายภาพ และกิจกรรม Workshop ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของทั้งสองแบรนด์อย่างครบถ้วน