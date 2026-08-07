"กานต์" สับใคร? เลิกได้ซะทีสันดานเดิม

ส่อแววดรามาเสียแล้ว หลังจากที่ช่วงคืนที่ผ่านมาทาง "แซนวิช ปภาดา" อดีตนักแสดงหญิงได้มีการโพสต์คลิประหว่างพาลูกชาย "น้องลีออง" ไปดูคอนเสิร์ต "เสก โลโซ" ผู้เป็นบิดา พร้อมระบุข้อความไม่อยากให้มีการแสดงความเห็นที่พาดพิงถึงใคร
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางด้านของ "กานต์ วิภากร" ภรรยาของนักร้องดังก็ได้มีการโพสต์เฟซระบุว่า..."อย่าทำให้ครอบครัวของกูเสียหาย กับเรื่องมโนที่แต่งขึ้นมากันเอง ยิ่งกว่านิยายน้ำเน่า สันดานเดิมของมึงอ่ะจบได้ซะทีนะ เดี๋ยวบ้าหลอนตายห่า คิดยังไง ถึงทำร้ายเด็กคนนึงได้ลงคอ สร้างความสับสนให้ทุกคนอำมหิตเหลือเกิน!"
ย้อนกลับไปในอดีต ทั้ง "กานต์" และ "แซนวิช" เคยยืนอยู่ข้างเดียวกันโดยมีคู่กรณีเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่ "อีฟ แม็กซิม" ที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับทาง "เสก โลโซ" ก่อนที่ทั้งสองจะเกิดการไม่ลงรอยกันเสียเอง